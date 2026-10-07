Los precios del petróleo caen tras el anuncio de liberación acelerada de reservas estratégicas

Los precios del petróleo cayeron tras la decisión de la Agencia Internacional de la Energía de acelerar la liberación de sus reservas estratégicas. (REUTERS/Eli Hartman/Archivo)

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Los precios del petróleo cayeron el miércoles después de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordara acelerar la liberación de reservas y dar prioridad al gasóleo, en un intento por frenar los precios récord de los combustibles mientras la guerra en Irán reduce el suministro mundial.

Los futuros del Brent bajaban 0,5 dólares, o un 0,5%, a 100,08 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos caía 1,18 dólares, o un 1,32%, a 88,26 dólares.

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Los gobiernos miembros de la AIE respaldaron en una reunión celebrada el miércoles la aceleración de la liberación de reservas de petróleo anunciadas en marzo, con el objetivo de completarlas “lo antes posible”, según detalló el organismo con sede en París. La agencia señaló que esa aceleración podría aportar unos 100 millones de barriles al mercado, aunque analistas y algunos gobiernos indicaron que esa cifra no representaba necesariamente una nueva intervención de tal magnitud.

Los países miembros de la AIE acordaron además, en la medida de lo posible, dar prioridad a las reservas de diésel debido a la actual escasez en esos mercados. El director de la agencia, Fatih Birol, afirmó en un comunicado que los países miembros aún cuentan con reservas abundantes de crudo y productos refinados y que están “listos para liberar más de estas existencias al mercado si fuera necesario y cuando sea necesario”.

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La guerra entre Estados Unidos e Irán, sumada a los daños sufridos por refinerías en Rusia y Oriente Medio, provocó que los precios del diésel alcanzaran máximos históricos, con impacto directo en la inflación y en sectores como el transporte por carretera y la agricultura. Para contener esa escalada, la AIE aceleró la liberación de las reservas comprometidas en marzo y dio prioridad al gasóleo, mientras Francia adelantó diez millones de barriles propios para bajar el precio en los surtidores.

El Gobierno de Francia liberará diez millones de barriles de diésel de sus reservas estratégicas para reducir el precio en los surtidores. (REUTERS/Richard Carson/File Photo)

Birol precisó que los países de la AIE mantienen niveles significativos de reservas públicas de emergencia, equivalentes a unos 1.100 millones de barriles, de los cuales más de 200 millones corresponden a diésel. El consejero delegado de Saudi Aramco, Amin Nasser, advirtió el lunes que las reservas mundiales de petróleo son “escasamente delgadas” a causa de la guerra entre Estados Unidos e Irán y cuestionó las cifras generales de reservas, al señalar que “menos del 10 por ciento” está disponible en la práctica.

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Francia adelanta diez millones de barriles de diésel

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que el país liberará diez millones de barriles de diésel de sus reservas estratégicas durante los próximos tres meses. Según estimó, la medida conllevará “una bajada de entre 10 y 18 céntimos” en el precio del diésel.

En una declaración desde la sede del Gobierno, Lecornu señaló que firmará próximamente un decreto que autoriza la operación. “El diésel en cuestión se compró antes del alza de precios. Se pondrá a la venta al precio de costo de estas existencias”, explicó, y adelantó que convocará a todos los distribuidores “en un futuro muy próximo” para implementar la medida.

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El primer ministro indicó también que el presidente francés, Emmanuel Macron, mantiene “una serie de reuniones diplomáticas” para desplegar reservas estratégicas adicionales de petróleo. El anuncio se produjo horas después de que la AIE informara que sus países miembros estaban dispuestos a liberar más reservas si fuera necesario.

La Unión Europea discute si se trata de barriles nuevos

La Agencia Internacional de la Energía priorizó la liberación de reservas de diésel debido a la escasez mundial en el mercado de combustibles. (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

Los países de la AIE y el grupo de coordinación petrolera de la Unión Europea (UE) se reunieron el miércoles para debatir el plan de liberación propuesto la semana pasada, según informaron diplomáticos consultados. El grupo de trabajo sobre energía de la UE tenía prevista una reunión telefónica a las 14.00 GMT, confirmó un portavoz de la Comisión Europea.

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Los países del Grupo de los Siete (G7), que incluye a los miembros de la UE Francia, Alemania e Italia junto con Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Canadá, habían acordado el viernes liberar 100 millones de barriles después de que el presidente Donald Trump advirtiera que podría prohibir las exportaciones de gasóleo de Estados Unidos si no se inyectaba más combustible al mercado.

Diplomáticos y analistas esperan que ese volumen incluya los compromisos asumidos en marzo, cuando la AIE anunció una liberación récord de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas estratégicas. De esa cantidad, hasta el viernes se habían liberado unos 325 millones de barriles. Dos diplomáticos de la UE señalaron que los países del bloque esperan que los 75 millones de barriles restantes se contabilicen dentro del nuevo plan de 100 millones. Analistas de JP Morgan coincidieron en que gran parte de la liberación anunciada el viernes representaría la finalización de lo acordado en marzo.

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