Un joven varón ora con un rosario en sus manos dentro de una iglesia, reflejando el creciente interés religioso entre la juventud masculina estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La oración diaria ayuda a establecer un momento de silencio, reflexión y encuentro con Dios. Para muchas personas es una forma de agradecer, pedir guía, expresar preocupaciones y renovar la esperanza frente a los problemas cotidianos.

También puede fortalecer la disciplina espiritual. No requiere fórmulas largas ni horarios rígidos: puede ser una oración al despertar, antes de tomar una decisión, al iniciar el trabajo o al terminar el día.

PUBLICIDAD

Desde la perspectiva católica, la oración mantiene viva la relación personal con Dios. Permite revisar las propias acciones, pedir perdón, interceder por otras personas y poner las dificultades en manos de Dios.

Personas juntas en un momento de oración profunda, simbolizando paz, fe y conexión espiritual. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración para rezar este 24 de noviembre

De acuerdo con la cuenta Red Católica, esta es una oración que puedes rezar el día de hoy 25 de noviembre para comenzar bien tu mañana.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Señor, en este nuevo día te pido que me otorgues tu fortaleza en todo momento, que me concedas una fe que no se desgaste ni se quiebre ante las adversidades. Te agradezco por comunicarte conmigo en lo cotidiano, por revelarme tu voluntad y darme la oportunidad de descubrirla.

PUBLICIDAD

Gracias por mostrarme tu sonrisa a través de las pequeñas cosas y por manifestarte en la sencillez de mi día. Espíritu de Dios, hazme una nueva persona, una que vive con ánimo decidido y con seguridad, porque tú eres su defensor.

Confío en que permanecerás a mi lado y que caminaré contigo a través del mar de dificultades que se presentará ante nosotros. Quiero que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor para que todos, al verme, reconozcan tu acción misericordiosa.

Gracias porque sé que me escuchas y que cada una de las palabras que pronuncio son escuchadas con amor por ti. En esta mañana quiero pedirte por todas las personas que han perdido la esperanza ante las dificultades que enfrenta el mundo en la actualidad.

PUBLICIDAD

Hoy te pido que me protejas contra el mal, que ninguna acción del maligno pase por mí, pues sé que tú serás mi defensa y mi fortaleza. Señor, hazme ver tu voluntad para que la siga con esfuerzo y entrega en este nuevo día, con todos los retos que en él se me presenten.

Amén.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Santoral del 24 de noviembre: los santos que celebramos este día

San Andrés Dũng-Lạc y compañeros mártires

Andrés Dũng-Lạc nació en Vietnam hacia 1795. Recibió formación cristiana, fue ordenado sacerdote en 1823 y atendió a comunidades perseguidas por su fe. Fue detenido varias veces y murió decapitado en Hanói en 1839. La Iglesia lo recuerda junto con 116 mártires de Vietnam, entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos.

PUBLICIDAD

Oración: San Andrés Dũng-Lạc y compañeros mártires, denos fortaleza para vivir la fe con honestidad y cuidar a quienes enfrentan miedo, persecución o soledad. Que su testimonio nos enseñe a actuar con esperanza y amor. Amén.

Santa Flora de Córdoba

Flora vivió en la Córdoba del siglo IX. Era hija de madre cristiana y padre musulmán, y fue educada en la fe cristiana. Tras ser denunciada y sufrir maltratos, mantuvo públicamente sus convicciones. Murió mártir el 24 de noviembre de 851.

Oración: Santa Flora de Córdoba, ayúdanos a mantenernos firmes en lo que creemos sin perder la paz ni el respeto por los demás. Danos valor ante las dificultades y un corazón dispuesto a servir. Amén.

PUBLICIDAD

San José Nguyễn Văn Lựu

Fue un catequista vietnamita que vivió durante las persecuciones contra los cristianos en el siglo XIX. Permaneció preso por su fe y murió en 1854 a causa de los padecimientos sufridos en cautiverio.

Oración: San José Nguyễn Văn Lựu, intercede por quienes enseñan la fe y acompañan a sus comunidades. Danos paciencia, generosidad y fuerza para ayudar a los demás, incluso en la adversidad. Amén.

Santa María de Córdoba

María era una joven religiosa del monasterio de Cuteclara, en Córdoba. Se unió a Flora en el testimonio público de su fe. Ambas fueron encarceladas y ejecutadas el 24 de noviembre de 851. Su historia es conocida, principalmente, por los escritos de san Eulogio de Córdoba.

PUBLICIDAD

Oración: Santa María de Córdoba, enséñanos a acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles. Danos una fe constante, palabras de consuelo y voluntad para defender la dignidad de cada persona. Amén.

Una obra ilustrada representa a Santa María de Córdoba ataviada con túnica y manto entre ángeles, cortinajes y estructuras arquitectónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)