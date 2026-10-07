Los hutíes reivindicaron un misil contra el aeropuerto de Riad en plena ofensiva saudita en Yemen

Una gran columna de humo negro se eleva desde el depósito de combustible del Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, Arabia Saudita. 19 de septiembre de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Stringer

Guardar

Los rebeldes hutíes de Yemen, aliados del régimen iraní, reivindicaron este miércoles el lanzamiento de un misil balístico contra el aeropuerto internacional Rey Jaled de Riad y nuevos ataques con drones contra instalaciones militares del sur de Arabia Saudita. “Nuestras fuerzas armadas han atacado el aeropuerto internacional con un misil balístico”, escribió en X su portavoz militar, el general de brigada Yahya Saree.

La coalición que lidera Riad ofreció otra versión. Su portavoz, el general de división Turki al Malki, aseguró que las defensas saudíes interceptaron un misil balístico al norte de la capital. Flightradar24 registró alteraciones breves del tráfico aéreo. Los rebeldes dicen haber alcanzado además el aeropuerto de Abha, una base aérea en Khamis Mushait y dos bases militares en Nayrán y Asir, todas en el suroeste, cerca de la frontera yemení.

PUBLICIDAD

Esta semana aparecieron vallas en forma de jaula alrededor de los tanques de combustible de la petrolera estatal Aramco próximos al aeropuerto de Riad. Arabia Saudita, primer exportador mundial de crudo, sufre desde hace semanas ataques contra activos energéticos y militares.

En el terreno, los combates se concentran en Dhubab, 54 km al sur de Mokha, el puerto que los hutíes tomaron el 10 de septiembre. Dos mandos rebeldes afirman que recuperaron Dhubab, la aldea de Al Jadid y el estrecho de Bab el Mandeb; un funcionario del Gobierno yemení lo niega. No hay confirmación independiente, porque la prensa casi no tiene acceso a la zona. Fuentes militares de ambos bandos cuentan al menos 62 muertos este miércoles y más de 330 combatientes desde el lunes.

PUBLICIDAD

Contraofensiva gubernamental con apoyo saudita

Simpatizantes hutíes se reúnen en solidaridad con el movimiento mientras los combates se intensifican en varios frentes, en Saná, Yemen. 7 octubre 2026. REUTERS/Mohammed al-Mahdi

Las fuerzas gubernamentales, respaldadas por la aviación saudita, lanzaron la contraofensiva el fin de semana pasado. La coalición asegura que cien cazas apoyan la operación y que su meta incluye liberar Saná. Según funcionarios, Estados Unidos aporta inteligencia, identificación de objetivos y planificación.

En Adén, sede del Gobierno reconocido internacionalmente, un misil cayó cerca de la pista del aeropuerto poco antes de la llegada de un vuelo de la aerolínea Yemenia procedente de El Cairo. FlightAware registra que el avión aterrizó a las 3:30; el Ministerio de Transportes sostiene que se desvió a un aeropuerto saudita. En Taiz, un ataque hirió a cinco civiles, informó la agencia estatal Saba.

PUBLICIDAD

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contabiliza 201.217 desplazados desde julio y alerta de la falta de fondos para atender la crisis en el país más pobre de la península arábiga. La ONU calcula cerca de 1.000 muertos en esta fase de la guerra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió esta semana del aumento de casos de cólera y desnutrición, y de la escasez de insumos quirúrgicos en algunos hospitales.

La guerra comenzó en 2014, cuando los hutíes tomaron Saná, y se internacionalizó en marzo de 2015 con la intervención militar saudita. La tregua vigente desde 2022 se rompió en julio: los rebeldes atribuyeron a Riad y al Gobierno yemení ataques contra el aeropuerto de Saná y respondieron con misiles contra el de Abha. Después declararon un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y atacaron sus petroleros.

PUBLICIDAD

Antecedentes: de la tregua de 2022 al reinicio de los combates

El conflicto se inscribe en la guerra regional que siguió al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán hace más de seis meses. Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, y Bab el Mandeb, por donde pasa cerca del 12% del comercio mundial, se volvió una salida clave para el crudo saudita. Los hutíes tomaron Mokha y toda la costa yemení del mar Rojo el 10 y 11 de septiembre. El 19, la coalición dijo haber interceptado otro misil dirigido a Riad, mientras bomberos apagaban un incendio en un depósito de Aramco cercano al aeropuerto.

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán firmaron el 7 de agosto en Yeda el Acuerdo de La Meca, un pacto de defensa mutua. El lunes anunciaron que lo aplicarán de inmediato y que desplegarán fuerzas en el reino. Hamish Kinnear, analista de la consultora Verisk Maplecroft, dijo que el anuncio “sugiere un despliegue de carácter defensivo” para ayudar a Riad a interceptar misiles y drones.

PUBLICIDAD

Con Ormuz cerrado, la costa del mar Rojo es la salida de Riad al mercado mundial, y quien domine Dhubab y Bab el Mandeb decidirá si el reino enfrenta un cerco en dos frentes.