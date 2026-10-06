Líbano y Reino Unido realizarán ejercicios militares conjuntos con participación de tropas de Estados Unidos, Francia e Italia (EP)

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El Ejército de Líbano y las Fuerzas Armadas británicas realizarán este mes ejercicios militares conjuntos, con participación de personal de Estados Unidos e Italia y representantes de Francia, Chipre, Qatar y Jordania como observadores, informaron ambas partes este lunes.

El Ejército libanés informó que el ejercicio conjunto “Pegasus Cedar 2026” comenzará el martes y tendrá una duración de tres semanas. El objetivo será “reforzar las capacidades de las unidades militares y elevar el nivel de coordinación entre el Ejército libanés y los ejércitos amigos”.

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Las maniobras incluirán “entrenamiento en reconocimiento, incursiones y combate en zonas urbanizadas”, además de otras actividades, según precisó el Ejército libanés.

Por su parte, la Embajada británica informó que soldados británicos desplegados en Chipre “se unirán a sus homólogos libaneses del Regimiento de Asalto Aéreo en un ejercicio militar histórico destinado a fortalecer los vínculos bilaterales de defensa y mejorar la preparación operativa”.

El comunicado de la Embajada británica agregó que personal de los ejércitos de Estados Unidos e Italia también participará, mientras que representantes de las fuerzas armadas de Francia, Chipre, Qatar y Jordania asistirán como observadores.

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El ejercicio dará continuidad a una iniciativa de entrenamiento militar entre Reino Unido y Líbano realizada en septiembre de 2023, según la Embajada británica.

Las maniobras incluirán “entrenamiento en reconocimiento, incursiones y combate en zonas urbanizadas”, además de otras actividades, según precisó el Ejército libanés (EP)

Reino Unido es uno de los principales países que respaldan al Ejército libanés, que enfrenta una falta de recursos y depende en gran medida de la ayuda extranjera. Londres proporcionó millones de dólares en asistencia a lo largo de los años, además de colaborar con la formación de soldados libaneses para reforzar la seguridad de las fronteras terrestres.

Las autoridades libanesas reclamaron un mayor apoyo internacional para las fuerzas armadas del país, que cuentan con unos 80.000 efectivos.

El Ejército libanés enfrenta además el desafío de completar su despliegue en el sur de Líbano, de acuerdo con un marco alcanzado en junio entre Israel y Líbano que contempla el desarme de Hezbollah y una retirada gradual de las fuerzas israelíes.

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Hezbollah involucró al país en la guerra de Medio Oriente en marzo con un ataque contra Israel, que respondió con bombardeos aéreos y una incursión terrestre.

La violencia disminuyó desde junio, aunque Israel mantiene ataques y demoliciones y sus tropas ocupan una zona que las autoridades israelíes denominan “zona de seguridad”, con una extensión de unos 10 kilómetros dentro del territorio libanés a lo largo de la frontera.

Hezbollah involucró al país en la guerra de Medio Oriente en marzo con un ataque contra Israel, que respondió con bombardeos aéreos y una incursión terrestre (EP)

Los enfrentamientos siguieron a otro conflicto que comenzó en 2023 y derivó en una guerra abierta al año siguiente.

El apoyo internacional al Ejército libanés también fue abordado el mes pasado en París, donde el presidente de Líbano, Joseph Aoun, se reunió con su homólogo francés, Emmanuel Macron, y con el rey de Jordania, Abdullah II. Los tres dirigentes trataron la asistencia internacional destinada a las fuerzas armadas libanesas.

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(Con información de AFP)