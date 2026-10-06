Estados Unidos suspende operaciones en su base de Okinawa tras el arresto de un marine por homicidio

Protesta frente a la oficina del primer ministro en Tokio, tras el homicidio de una mujer en Okinawa por el que un marine estadounidense es sospechoso. 5 de octubre de 2026. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

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El Ejército de Estados Unidos ordenó una pausa de dos días en sus operaciones en Okinawa, Japón, luego del arresto de un marine bajo sospecha de homicidio de una mujer japonesa. La medida restringe la salida de las tropas de las bases y las obliga a asistir a sesiones de capacitación.

El teniente general Benjamin Watson, comandante de la III Fuerza Expedicionaria de Marines, anunció la suspensión en una carta difundida en redes sociales. Sostuvo que hechos de esta naturaleza “exigen que hagamos una pausa para reflexionar” y remarcó que servir en la isla “conlleva una responsabilidad”. La restricción regirá desde el miércoles hasta el viernes e incluirá instrucción sobre normas, disciplina y las obligaciones del personal como integrantes de la comunidad local.

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“Vivimos, trabajamos y socializamos junto a la gente de Okinawa; su hogar es nuestro hogar”, escribió el jefe militar, quien añadió que “cada interacción con nuestros vecinos construye o socava la confianza que es esencial para nuestro equipo”.

El marine Devin Jacob Ballard es trasladado a la fiscalía tras su detención en Naha, Okinawa. 5 de octubre de 2026. (Kyodo/via REUTERS)

El detenido es el cabo Devin Jacob Ballard, de 20 años, oriundo de Ohio y destacado en la Estación Aérea de Futenma. La policía de la prefectura lo acusa de estrangular a Anna Yagi, de 39 años, en un hotel de Naha, capital de la isla, durante la madrugada del sábado, y de robarle la billetera y la mochila.

El cuerpo de la víctima fue hallado alrededor de las 4:30 de la madrugada, momento en que se certificó su muerte en el lugar. Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron a un hombre que ingresaba junto a la mujer y que se retiraba solo, a pie, horas más tarde. La mochila apareció cerca del hotel, con la billetera todavía en su interior.

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El sospechoso fue localizado esa misma jornada por un agente que patrullaba un distrito de ocio en la ciudad de Okinawa, a unos 25 kilómetros (15 millas) de Naha. Su cabeza rapada y los tatuajes en los brazos coincidían con las características del hombre registrado por las cámaras del hotel. Medios locales informaron que Ballard negó los cargos al declarar ante las autoridades.

El episodio generó una reacción inmediata del Gobierno japonés. La primera ministra Sanae Takaichi calificó lo sucedido como “un incidente tan extremadamente brutal y atroz” y afirmó que su administración presentó “una enérgica protesta ante la parte estadounidense”. El ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, convocó a los mandos militares desplegados en la zona para trasladarles “la gravísima preocupación de Japón” por lo ocurrido, aunque aclaró que no debe permitirse que esto “socave la confianza pública” en la alianza bilateral, incluida la de los propios habitantes de la isla.

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Una manifestante sostiene un cartel que dice "No a la violencia sexual" durante una protesta en Tokio, Japón, el 5 de octubre de 2026. (Reuters)

El arresto reavivó un rechazo histórico hacia la presencia militar estadounidense en el archipiélago, en momentos en que crecen los delitos vinculados al personal desplegado: los casos registrados por la policía pasaron de cerca de 40 en 2020 a 101 el año pasado. Un vecino de la ciudad de Okinawa, Kenji Higa, afirmó: “Debo decir que la disciplina y la formación de las tropas no están funcionando en absoluto”.

Pese a ese malestar, parte de la población ha comenzado a reconocer el valor estratégico del despliegue militar frente a lo que se percibe como una amenaza creciente de China en la región, un factor que atraviesa además los esfuerzos de Takaichi por fortalecer el ejército japonés en Okinawa y profundizar la cooperación con Washington.

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El territorio permaneció bajo ocupación de Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su devolución a Japón en 1972. En la actualidad alberga a casi 80.000 ciudadanos estadounidenses, de los cuales cerca de 30.000 son militares en servicio activo de las cuatro ramas de las fuerzas armadas, con el Cuerpo de Marines como el más numeroso de esos efectivos.

(Con información de AP)