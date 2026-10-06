António Guterres pidió que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones de paz

El secretario general de la ONU, António Guterres (REUTERS/Eduardo Munoz)

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El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, instó este martes a Estados Unidos e Irán a poner fin al conflicto y volver a la vía diplomática durante su visita a Islamabad, al tiempo que elogió el papel de Pakistán como mediador en unas negociaciones que llevan meses estancadas.

“Aplaudo el liderazgo de Pakistán por ayudar a crear las condiciones para el diálogo entre Estados Unidos e Irán y por mediar en ese conflicto. Vuestros esfuerzos contribuyeron a la firma del memorando de entendimiento de Islamabad, al posterior alto el fuego y al marco para futuras negociaciones”, afirmó Guterres durante una rueda de prensa celebrada en Islamabad junto al viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar.

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El secretario general de la ONU llegó a Pakistán este martes para mantener conversaciones sobre la actualidad regional e internacional, y se prevé que se reúna con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif.

El conflicto entre Washington y Teherán estalló a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán. Desde entonces, ha interrumpido los suministros energéticos y el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, un canal vital para el comercio mundial de petróleo y gas.

Barcos y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán (REUTERS/Stringer/Foto de archivo)

Los altos el fuego acordados en abril y junio no lograron poner fin a los combates.

Pakistán y Qatar ayudaron a mediar en un acuerdo en junio cuyo objetivo era detener las hostilidades y reabrir el tráfico marítimo, pero los combates se reanudaron en julio.

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El secretario general de la ONU ha respaldado la mediación de Pakistán y ha pedido nuevas conversaciones, mientras que funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron discusiones por separado con mediadores a finales de septiembre en Nueva York, sin llegar a un acuerdo para reanudar las conversaciones estancadas.

La última vez que el secretario general visitó Pakistán fue en 2022, cuando recorrió las zonas afectadas por unas devastadoras inundaciones. En esta ocasión regresará a la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA) para comprobar de primera mano cuánto ha avanzado Pakistán en la mejora de su preparación y resiliencia desde aquellos desastres.

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