Alerta en Polonia: hallan 5 minas de la Segunda Guerra Mundial en el Báltico e inician el proceso para neutralizarlas

Las fuerzas militares de Polonia neutralizan cinco minas de la Segunda Guerra Mundial halladas frente a Świnoujście (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinco minas navales aéreas británicas de la Segunda Guerra Mundial, con una carga explosiva equivalente a unos 2.500 kilogramos de TNT, fueron halladas en el fondo del mar Báltico frente a las costas de Świnoujście, ciudad portuaria al noroeste de Polonia. Desde este lunes 5 de octubre, buzos militares trabajan en su neutralización.

Los artefactos —clasificados como minas de los tipos Mark IV, V y VI— aparecieron durante los trabajos de construcción del futuro dique de abrigo del nuevo puerto exterior de Świnoujście, encargados por la Oficina Marítima polaca, según informó Euronews. Cada dispositivo mide alrededor de 3 metros de largo y contiene entre 350 y 550 kilogramos de material explosivo.

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Pese a las décadas transcurridas desde el conflicto, las fuerzas armadas advirtieron que siguen siendo “una amenaza real para la seguridad de la navegación y para las futuras inversiones en la zona”.

Los objetos yacen a 10 metros de profundidad y a 1.000 metros del terminal de GNL

La neutralización de cinco minas británicas de la Segunda Guerra Mundial paraliza temporalmente las obras del puerto exterior de Świnoujście en el mar Báltico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación está a cargo del Grupo de Buzos Minadores del 12.º Escuadrón de Dragaminas, adscrito a la 8.ª Flotilla de Defensa Costera. Los trabajos arrancaron el lunes y se extenderán hasta el jueves 8 de octubre, en franjas horarias de 8:00 a 15:00, aunque podrían concluir antes de lo previsto.

Los explosivos fueron localizados a unos 1.000 metros del dique del terminal de gas natural licuado (GNL) de Świnoujście, a una profundidad de aproximadamente 10 metros. Dado el peso total de los artefactos y el radio de acción de una detonación accidental, las autoridades establecieron zonas de seguridad tanto marítimas como terrestres.

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La identificación de los objetos corrió a cargo de especialistas en tareas submarinas de la propia 8ª Flotilla, que analizaron el material recogido en inspecciones previas. Según explicaron los militares, este tipo de minas se lanzaba desde aviones durante operaciones bélicas para bloquear rutas de navegación, y reaccionaban a los campos acústicos y magnéticos de los buques que transitaban la zona.

La prohibición de entrar al agua abarca desde Alemania hasta Międzyzdroje

La intervención de especialistas navales se produjo durante los estudios previos del dique de abrigo, una infraestructura regional cuya ejecución continuará, según las autoridades locales (Captura de video)

Las restricciones alcanzan un extenso tramo de la costa: desde la localidad alemana de Ahlbeck, en la isla de Usedom, pasando por Świnoujście, hasta Międzyzdroje, balneario polaco sobre el Báltico, con una franja marítima de 8,8 kilómetros desde la línea de costa. Durante las horas de la operación, el ingreso al agua queda prohibido en toda esa zona, ya que representa un peligro directo para la vida y la salud de las personas.

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La zona de exclusión para el tráfico de buques fue fijada en 821 metros desde el punto de neutralización. Las autoridades aclararon, sin embargo, que permanecer en las playas y sus alrededores, en terrenos abiertos, no representa riesgo alguno para quienes se encuentren en la orilla.

El Centro Gubernamental de Seguridad (RCB) de Polonia difundió alertas por SMS a residentes y turistas de la región. “Neutralización de artefactos sin explotar en el Báltico en el tramo Świnoujście-Międzyzdroje. Prohibido entrar en el agua. Sigue las instrucciones de los servicios locales”, decía el mensaje enviado a los teléfonos de la zona, según consignó Euronews.

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El hallazgo frenó las obras del futuro puerto exterior de Świnoujście

Cada uno de los cinco dispositivos británicos mide cerca de tres metros y alberga entre 350 y 550 kilos de material explosivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los artefactos aparecieron mientras se realizaban los relevamientos y las tareas previas a la construcción del nuevo puerto exterior, una infraestructura clave para la región. El descubrimiento obligó a detener los trabajos civiles y derivó en la intervención de los especialistas militares.

Las minas de tipo Mark IV, V y VI eran utilizadas por la aviación británica para bloquear rutas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial. Su mecanismo de activación, sensible a campos magnéticos y acústicos, conserva su funcionalidad después de más de 80 años bajo el agua, lo que las convierte en un riesgo vigente para cualquier actividad en el área.

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Una vez completada la neutralización, prevista para el jueves 8 de octubre, las restricciones de navegación y acceso a las playas quedarán sin efecto y los trabajos de construcción del puerto podrán retomarse.