Mundo

Alerta en Polonia: hallan 5 minas de la Segunda Guerra Mundial en el Báltico e inician el proceso para neutralizarlas

Buzos militares trabajan contra el reloj para neutralizar 2.500 kilos de TNT descubiertos a solo 1.000 metros de una terminal de gas, frente a las costas de Świnoujście

Buzos con trajes de neopreno en una lancha neumática y en el agua junto a una boya, con un buque y tanques de gas en el horizonte.
Las fuerzas militares de Polonia neutralizan cinco minas de la Segunda Guerra Mundial halladas frente a Świnoujście (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Cinco minas navales aéreas británicas de la Segunda Guerra Mundial, con una carga explosiva equivalente a unos 2.500 kilogramos de TNT, fueron halladas en el fondo del mar Báltico frente a las costas de Świnoujście, ciudad portuaria al noroeste de Polonia. Desde este lunes 5 de octubre, buzos militares trabajan en su neutralización.

Los artefactos —clasificados como minas de los tipos Mark IV, V y VI— aparecieron durante los trabajos de construcción del futuro dique de abrigo del nuevo puerto exterior de Świnoujście, encargados por la Oficina Marítima polaca, según informó Euronews. Cada dispositivo mide alrededor de 3 metros de largo y contiene entre 350 y 550 kilogramos de material explosivo.

PUBLICIDAD

Pese a las décadas transcurridas desde el conflicto, las fuerzas armadas advirtieron que siguen siendo “una amenaza real para la seguridad de la navegación y para las futuras inversiones en la zona”.

Los objetos yacen a 10 metros de profundidad y a 1.000 metros del terminal de GNL

Infografía sobre minas marinas con ilustraciones de un buzo, una mina submarina, un buque, herramientas de construcción y un mapa náutico.
La neutralización de cinco minas británicas de la Segunda Guerra Mundial paraliza temporalmente las obras del puerto exterior de Świnoujście en el mar Báltico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La operación está a cargo del Grupo de Buzos Minadores del 12.º Escuadrón de Dragaminas, adscrito a la 8.ª Flotilla de Defensa Costera. Los trabajos arrancaron el lunes y se extenderán hasta el jueves 8 de octubre, en franjas horarias de 8:00 a 15:00, aunque podrían concluir antes de lo previsto.

Los explosivos fueron localizados a unos 1.000 metros del dique del terminal de gas natural licuado (GNL) de Świnoujście, a una profundidad de aproximadamente 10 metros. Dado el peso total de los artefactos y el radio de acción de una detonación accidental, las autoridades establecieron zonas de seguridad tanto marítimas como terrestres.

PUBLICIDAD

La identificación de los objetos corrió a cargo de especialistas en tareas submarinas de la propia 8ª Flotilla, que analizaron el material recogido en inspecciones previas. Según explicaron los militares, este tipo de minas se lanzaba desde aviones durante operaciones bélicas para bloquear rutas de navegación, y reaccionaban a los campos acústicos y magnéticos de los buques que transitaban la zona.

La prohibición de entrar al agua abarca desde Alemania hasta Międzyzdroje

Captura de pantalla de una publicación de red social con texto traducido sobre una alerta de seguridad emitida en Polonia
La intervención de especialistas navales se produjo durante los estudios previos del dique de abrigo, una infraestructura regional cuya ejecución continuará, según las autoridades locales (Captura de video)

Las restricciones alcanzan un extenso tramo de la costa: desde la localidad alemana de Ahlbeck, en la isla de Usedom, pasando por Świnoujście, hasta Międzyzdroje, balneario polaco sobre el Báltico, con una franja marítima de 8,8 kilómetros desde la línea de costa. Durante las horas de la operación, el ingreso al agua queda prohibido en toda esa zona, ya que representa un peligro directo para la vida y la salud de las personas.

La zona de exclusión para el tráfico de buques fue fijada en 821 metros desde el punto de neutralización. Las autoridades aclararon, sin embargo, que permanecer en las playas y sus alrededores, en terrenos abiertos, no representa riesgo alguno para quienes se encuentren en la orilla.

El Centro Gubernamental de Seguridad (RCB) de Polonia difundió alertas por SMS a residentes y turistas de la región. “Neutralización de artefactos sin explotar en el Báltico en el tramo Świnoujście-Międzyzdroje. Prohibido entrar en el agua. Sigue las instrucciones de los servicios locales”, decía el mensaje enviado a los teléfonos de la zona, según consignó Euronews.

El hallazgo frenó las obras del futuro puerto exterior de Świnoujście

Una boya roja y blanca en el agua cerca de la playa, con un buque de guerra e instalaciones industriales al fondo bajo un cielo nublado.
Cada uno de los cinco dispositivos británicos mide cerca de tres metros y alberga entre 350 y 550 kilos de material explosivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los artefactos aparecieron mientras se realizaban los relevamientos y las tareas previas a la construcción del nuevo puerto exterior, una infraestructura clave para la región. El descubrimiento obligó a detener los trabajos civiles y derivó en la intervención de los especialistas militares.

Las minas de tipo Mark IV, V y VI eran utilizadas por la aviación británica para bloquear rutas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial. Su mecanismo de activación, sensible a campos magnéticos y acústicos, conserva su funcionalidad después de más de 80 años bajo el agua, lo que las convierte en un riesgo vigente para cualquier actividad en el área.

Una vez completada la neutralización, prevista para el jueves 8 de octubre, las restricciones de navegación y acceso a las playas quedarán sin efecto y los trabajos de construcción del puerto podrán retomarse.

Temas Relacionados

PoloniaMar BálticoSegunda Guerra MundialNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El enigma de un hueso de 1883 reescribe la historia de la ballena jorobada

Investigadores analizaron restos genéticos preservados desde el siglo XIX para probar la existencia de un grupo marino exclusivo en las costas de Omán.

El enigma de un hueso de 1883 reescribe la historia de la ballena jorobada

Trump habló sobre las protestas estudiantiles en Francia: “El Islam quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande”

Las manifestaciones, iniciadas el 17 de septiembre cerca de París, reclaman suplencias docentes, jornadas menos extensas y mejoras edilicias. Los organizadores niegan un origen migratorio o religioso, pero el presidente de EEUU asegura: “No se trata de las escuelas”

Trump habló sobre las protestas estudiantiles en Francia: “El Islam quiere apoderarse de un país que alguna vez fue grande”

La atleta keniana que venció la fístula congénita y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: “Soy una campeona en la vida, aspiro a serlo en el deporte”

Naomi Korir convivió desde los 13 años con una afección congénita que limitaba sus entrenamientos; tres cirugías y un programa de recuperación en Kenya le abrieron el camino al atletismo internacional

La atleta keniana que venció la fístula congénita y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles: “Soy una campeona en la vida, aspiro a serlo en el deporte”

Fue fundada en 1836 y casi dos siglos después conserva su plan original: la ciudad australiana rodeada de parques que conecta playas y colinas

El agrimensor William Light trazó en 1837 una cuadrícula de calles rectas y plazas que todavía marca los límites de esta capital de casi 1,5 millones de habitantes. Cómo es y qué se puede recorrer

Fue fundada en 1836 y casi dos siglos después conserva su plan original: la ciudad australiana rodeada de parques que conecta playas y colinas

Kenia registró su primera muerte por ébola tras el regreso de un ciudadano desde el Congo

Las autoridades rastrean a 28 contactos del fallecido, incluidos pasajeros del vuelo en que llegó a Nairobi, mientras el brote en la RDC acumula más de 4.000 muertos

Kenia registró su primera muerte por ébola tras el regreso de un ciudadano desde el Congo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Segunda vuelta regional 2026: cuándo sería y cuáles son las regiones que tendrían que volver a las urnas para elegir a su próximo gobernador

Segunda vuelta regional 2026: cuándo sería y cuáles son las regiones que tendrían que volver a las urnas para elegir a su próximo gobernador

Chontico Día resultados de hoy martes 6 de octubre, esta fue la jugada ganadora

Ni el Clásico Nacional ni el Regio: Chivas vs Atlas es la verdadera rivalidad más antigua del fútbol mexicano

Croacia - España, en directo: previa y última hora de La Roja en su cuarto partido de la Nations League

Abelardo de la Espriella citó a Silvestre Dangond en su discurso ante las Fuerzas Militares en Valledupar: “No han podido”

DEPORTES

El corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez en honor a Lionel Messi antes de su despedida con la selección argentina

El corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez en honor a Lionel Messi antes de su despedida con la selección argentina

Neymar le dedicó un sentido posteo a Lionel Messi el día de su despedida de la selección argentina

Novak Djokovic volvió a hacer historia: ganó el ATP de Beijing, llegó a 102 títulos y rompió otro récord

Lionel Messi recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires: “Es un orgullo”

La sanción que recibió un futbolista por ahorcar a un aficionado durante un partido en Inglaterra

ENTRETENIMIENTO

Un sencillo de Led Zeppelin que la banda ordenó destruir sobrevivió más de 50 años y apareció en televisión

Un sencillo de Led Zeppelin que la banda ordenó destruir sobrevivió más de 50 años y apareció en televisión

Ron Perlman reveló que escupió en la cara a Sean Connery 16 veces durante las filmaciones de ‘El nombre de la rosa’

Michael Douglas recuerda su conversación con Rob Reiner sobre las adicciones de sus hijos: "Ambos habíamos llegado al límite"

Michael Douglas destapa el romance prohibido que vivió durante ‘Bajos Instintos’: “Me enamoré a pesar de la diferencia de edad”

Maletas llenas de marihuana y más de 100 viajes con LSD: la insólita relación de Michael Douglas con las drogas