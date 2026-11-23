Foto: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas

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Decenas de personas salieron a marchar este domingo en Cintalapa, Chiapas, para exigir la localización con vida de Emilio Toledo Vila, exdirector de Protección Civil Municipal del municipio, quien desapareció la madrugada del sábado cuando se dirigía en automóvil a Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con la ficha de búsqueda del exfuncionario, el último momento en el que se tuvo comunicación con él fue a las 00:23 horas del pasado 21 de noviembre, cuando envió un mensaje de WhatsApp a su esposa para informarle que iba rumbo a la capital del estado. Desde entonces, se desconoce su paradero.

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Toledo Vila viajaba a bordo de un Honda Fit color gris oscuro, modelo 2008, con placas de circulación DNA120K, en el trayecto entre Cintalapa de Figueroa y Tuxtla Gutiérrez. La última vez que se le vio vestía pantalón de mezclilla azul marino, camisa de cuadros rojos con azul y botas negras.

El exdirector de Protección Civil tiene 61 años, es de complexión robusta, pesa 100 kilogramos, mide 1.78 metros, cabello entrecano y corto, ojos café oscuro y tez morena. Según la ficha de búsqueda, presenta una cicatriz en la rodilla derecha y en el abdomen, además de presentar dificultad para caminar en la pierna derecha.

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Foto: Comisión de Búsqueda de Chiapas

El funcionario es originario de Cintalapa y, de acuerdo con medios locales, es hermano de Emma Toledo Vila, exdiputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Marchan para exigir su presentación con vida

Este domingo se llevó a cabo una movilización que convocó a familiares, amigos y vecinos del municipio desde las 4:30 de la tarde en las inmediaciones de la expo ganadera, con un recorrido hacia el Palacio Municipal.

Entre los manifestantes se leía en pancartas: “Todos somos Emilio”, así como una lona con la fotografía del funcionario que decía: “Desaparecí en Chiapas y las autoridades no me buscan. Ayúdame a regresar a casa”.

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La desaparición del exfuncionario ocurre luego de que el 15 de noviembre pasado, apenas una semana antes, seis personas fueron halladas sin vida en los municipios de Tuxtla Chico y Cintalapa.

Imagen ilustrativa de un recorrido de seguridad de una unidad de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Foto: Policía Municipal San Cristóbal de las Casas

Según reportes, cuatro de los cuerpos fueron encontrados en el ejido Rizo de Oro, dentro del propio municipio de Cintalapa, en el fondo de una barranca, junto a una camioneta Toyota Hilux. Entre las víctimas se encontraba el empresario Gustavo Allard Herrera, dueño de una empacadora de mango en el Istmo oaxaqueño.

A inicios de año, entre el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, al menos siete hombres fueron privados de la libertad por grupos armados en municipios del mismo corredor: Ocozocuautla, Villaflores, Cintalapa, Arriaga y Villa Corzo. El operativo de respuesta involucró a más de 500 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial.

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Chiapas suma más de 2 mil personas desaparecidas en 2026

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), entre enero y octubre de 2026 se registraron 626 casos de personas no localizadas en Chiapas: 376 hombres y 250 mujeres. De ese total, 209 siguen sin ser encontradas y 21 fueron halladas sin vida.

Las cifras más recientes del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), consultado el 20 de noviembre, contabilizan mil 956 personas desaparecidas en el estado. Colectivos de familias buscadoras señalan que la cifra real puede ser mayor, dado que muchos familiares temen denunciar.

El Gobierno de México, a través de la Secretaria de Marina (Semar), informó este sábado del despliegue de unos 1.600 uniformados navales adicionales en el noroccidental estado de Sinaloa, tras un incremento de los homicidios reconocido por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum. Imagen de archivo. EFE/Carlos López

En enero y febrero de 2026, Chiapas encabezó la lista de desapariciones a nivel nacional, por encima de Ciudad de México y Nuevo León. La directora del Observatorio Ciudadano en Chiapas, Carmen Villa, señaló a Meganoticias que existe además una cifra negra: “Los familiares temen denunciar”, advirtió.

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Y es que colectivos de otros estados concuerdan en que muchas de las víctimas evitan denunciar desapariciones debido a posibles represalias o amenazas en su contra, lo que deja un vacío en las cifras oficiales.