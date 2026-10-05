¿La amistad como freno? Un estudio identificó que los chimpancés roban menos comida a su círculo cercano

La investigación publicada en la revista Evolution and Human Behavior contó con la dirección del psicólogo Oded Ritov de la Universidad de California en Berkeley (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un experimento con 26 chimpancés del Santuario de Chimpancés de la Isla Ngamba, en Uganda, cuyos participantes tenían entre 16 y 39 años, halló que los animales fueron menos propensos a quitar comida a sus vínculos sociales estrechos que a individuos ajenos, mediante una prueba con piña que analizó 138 situaciones de posible robo.

El estudio, publicado en la revista Evolution and Human Behavior, fue dirigido por Oded Ritov, estudiante de doctorado en Psicología de la Universidad de California en Berkeley, junto con un equipo que buscó determinar si la amistad se expresa también al evitar conductas perjudiciales.

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De acuerdo con la información divulgada por Earth.com, hasta ahora se conocía que estos primates se acicalan, comparten alimentos, colaboran y se consuelan tras un conflicto con determinados compañeros.

Los investigadores observaron durante 800 horas las interacciones habituales de la comunidad antes de realizar la prueba. Ese seguimiento permitió identificar para cada individuo un allegado cercano y otro sin una relación similar, procurando que las parejas fueran comparables en sexo y posición dentro de la jerarquía del grupo.

El experimento midió el efecto de los lazos sociales

Un estudio con 26 chimpancés en el Santuario de la Isla Ngamba demostró que estos animales son menos propensos a quitar alimento a sus amigos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ensayo se llevó a cabo en 2 espacios conectados. Un chimpancé, denominado víctima por el equipo, entraba en una sala y empezaba a comer piña de una bandeja. En la habitación contigua, otro animal podía tirar de una cuerda que retiraba la comida de la víctima y acercaba el resto de la fruta a su alcance.

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Antes de los ensayos con otro individuo presente, los primates que podían accionar la cuerda practicaron el mecanismo sin una víctima. Todos tiraron de ella y comieron la fruta, un dato que, según el estudio, mostró que entendían el funcionamiento del dispositivo.

Cada ejemplar que perdía o conservaba la fruta pasó por la misma situación frente a un individuo cercano y frente a uno sin ese vínculo. Así, la comparación permitió aislar el efecto de la relación social sobre la decisión de apropiarse de la recompensa.

Los resultados indicaron que el robo ocurrió en el 70% de las pruebas entre animales sin amistad, mientras que la proporción bajó al 61% cuando la víctima era un compañero cercano.

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La jerarquía modificó el riesgo de perder la comida

El experimento utilizó un mecanismo de cuerdas para evaluar si un chimpancé retiraba una bandeja de piña a un compañero situado en la habitación contigua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chimpancés de posición más alta dentro del grupo tuvieron menos probabilidades de que otro animal les quitara la piña. Sin embargo, la relación de amistad siguió asociada con una menor frecuencia de robos aun después de tener en cuenta la jerarquía, de acuerdo con los autores.

“Es el primer estudio que demuestra que son capaces de controlar su comportamiento antisocial con sus amigos”, afirmó Ritov. El hallazgo muestra que el vínculo con otro animal influyó en la decisión de tomar una recompensa disponible.

El equipo también registró la respuesta posterior de los individuos afectados. Las cámaras captaron conductas como gritos, gemidos, golpes, ladridos y rascado brusco, señales que pueden asociarse a estados emocionales negativos en estos primates.

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Las reacciones de las víctimas

Las víctimas reaccionaron de manera distinta según quién tomara la comida: cuando el responsable era un compañero cercano, las manifestaciones negativas disminuyeron a medida que se repetían las pruebas. En cambio, esas reacciones permanecieron más estables cuando el alimento era retirado por un animal sin una relación estrecha.

La frecuencia de los robos de fruta bajó del 70 por ciento al 61 por ciento cuando la víctima era un integrante cercano del grupo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores aclararon que ese patrón no permite afirmar que los chimpancés perdonaran a sus amistades. Una posibilidad es que el primer robo de un individuo cercano cause una respuesta más intensa porque el ejemplar espera un trato diferente.

Mientras que otra posibilidad es que, tras una primera experiencia, modifiquen sus previsiones y los episodios posteriores resulten menos sorpresivos. “Esto sugiere que puede haber expectativas mutuas en los chimpancés por parte de ambos miembros de la amistad”, sostuvo Ritov.

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A su juicio, esa dinámica se parece a ciertos componentes de las relaciones humanas, en las que la cercanía suele aumentar las expectativas sobre la conducta de la otra persona.

Los animales que tomaban la fruta también mostraron diferencias en sus reacciones: durante los ensayos en los que hubo robo, expresaron más señales negativas al quitar comida a individuos sin lazos sociales que a compañeros cercanos. El grito fue la conducta con el contraste más marcado.

El estudio advierte límites para interpretar las emociones

Los chimpancés de mayor rango jerárquico sufrieron menos despojos de comida durante las pruebas del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jan Engelmann, coautor principal y profesor asociado de Psicología en la Universidad de California en Berkeley, señaló que las amistades pueden estar vinculadas a formas particulares de trato entre los animales. “Esperamos más de nuestros amigos”, afirmó.

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También agregó que se trata de la primera prueba de que los chimpancés pueden esperar, e incluso reclamar, un trato particular de sus miembros cercanos. Según planteó: “Este tipo de expectativas sociales podría constituir la base de los principios morales humanos”.

La investigación incluyó un grupo reducido de un único santuario y solo 3 pruebas para cada condición de vínculo cercano o falta de ella. Además, las emociones se midieron mediante conductas y sonidos, que no permiten saber con precisión qué siente o piensa cada primate.

El resultado principal, sin embargo, fue consistente: ante una oportunidad de obtener piña, los chimpancés redujeron la probabilidad de quitarla cuando hacerlo implicaba perjudicar a un compañero social cercano.

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