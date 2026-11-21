La temperatura ideal para la calathea, según la RHS, se ubica entre 16 y 21 grados centígrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las hojas de la Calathea —reclasificada botánicamente como Goeppertia y conocida en México como planta de la oración o planta rezandera— se enrollan por falta de humedad ambiental, riego irregular o agua con cloro y minerales, según la guía de cultivo de la Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido.

La planta, originaria de las selvas tropicales de Centroamérica y Sudamérica, reproduce en interiores un mecanismo de defensa que reduce la pérdida de agua por las hojas.

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La RHS recomienda mantener el sustrato uniformemente húmedo en primavera y verano, y dejar secar la superficie antes de volver a regar en otoño e invierno, sin que la tierra se seque por completo.

El plegado nocturno no afecta el color ni la textura de las hojas; el enrollamiento por estrés hídrico sí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plegado nocturno es normal; el enrollamiento de día no lo es

La RHS explica que la Goeppertia, como el resto de la familia Marantaceae, presenta nictinastia: las hojas se pliegan hacia arriba por la noche, como manos en oración, y se abren de nuevo cuando entra luz en la mañana.

Ese ciclo diario no requiere ninguna acción.

La señal de alerta es distinta: cuando las hojas siguen enrolladas a media mañana o durante todo el día, con luz natural disponible, la planta pierde agua más rápido de lo que puede reponer por la raíz.

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Las hojas ya dañadas con bordes cafés no recuperan su color verde, según la RHS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La NC State Extension señala que ese enrollamiento diurno sostenido apunta primero a falta de agua o aire seco.

El plegado nocturno conserva el color y la textura intactos. El enrollamiento por estrés hídrico suele acompañarse de bordes resecos o puntas color café, un daño que la RHS describe como irreversible una vez que aparece.

El aire seco por la calefacción afecta al centro y norte del país

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señala que las bajas temperaturas en México se presentan de noviembre a enero, con mayor intensidad en el centro y norte del país, entre ellos la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla e Hidalgo.

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El uso de calefactores dentro de casa en esa temporada reduce la humedad relativa del aire interior.

La calathea debe mantenerse lejos de radiadores y corrientes de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La RHS indica que la planta de la oración necesita humedad alta y sugiere colocarla en el baño, sobre una bandeja ancha con grava húmeda, o agruparla junto a otras plantas para crear un microclima.

La temperatura ideal, según la misma guía, se ubica entre 16 y 21 grados centígrados, lejos de radiadores y corrientes de aire.

El agua con cloro y minerales daña los bordes de las hojas

Según la NC State Extension, el flúor presente en el agua corriente provoca que las puntas y los bordes de las hojas se vuelvan color café.

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La RHS recomienda usar agua de lluvia o destilada, y si no es posible, dejar reposar el agua de la llave al menos 24 horas para que el cloro se evapore antes de regar.

Según la NC State Extension, el flúor del agua corriente provoca que las puntas y bordes de las hojas se vuelvan color café. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México trata el agua potable con cloración, y estudios académicos sobre la red de distribución capitalina han registrado niveles de dureza del agua de entre 200 y 370 miligramos por litro de carbonato de calcio en distintas zonas de la capital.

El riego irregular y el sol directo son otras causas frecuentes

Dejar secar el sustrato por completo, o regar en exceso sin que el agua drene del platillo, provoca el mismo enrollamiento defensivo, según la RHS.

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El exceso de agua acumulada bajo la maceta pudre la raíz y agrava el problema en lugar de resolverlo.

El exceso de agua acumulada bajo la maceta puede pudrir la raíz y agravar el enrollamiento, según la RHS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exposición a sol directo quema el follaje y provoca manchas descoloridas en el centro de la hoja, de acuerdo con la NC State Extension.

La RHS recomienda una ventana orientada al norte o al este en verano, y una orientada al sur en invierno, cuando la luz natural disminuye.

Cómo rescatar la planta paso a paso

El primer paso es presionar el sustrato con un dedo: si está completamente seco, la planta necesita agua; si está encharcado y las hojas amarillean, conviene revisar las raíces en busca de zonas blandas u oscuras.

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El segundo paso es medir la humedad ambiental, que la RHS recomienda mantener alta mediante bandejas con grava húmeda o un humidificador.

La RHS sugiere colocar la calathea en el baño, sobre una bandeja con grava húmeda, o agruparla con otras plantas para mantener la humedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer paso es revisar el agua de riego: dejarla reposar 24 horas o sustituirla por agua de lluvia o destilada reduce el daño por cloro y minerales. El cuarto paso es alejar la planta de radiadores, ventanas con sol directo y corrientes de aire frío.

Las hojas ya dañadas por bordes cafés no recuperan su color verde, según la RHS, pero corregir el riego, la humedad y la luz evita que las hojas nuevas presenten el mismo daño.

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El seguimiento de las siguientes hojas que brotan es el indicador más confiable de que la Goeppertia se recupera.

Eliminar hojas secas no resuelve el problema si no se corrige el riego o la humedad

La RHS señala que cortar las hojas cafés o marchitas mejora el aspecto de la planta, igual que retirar los tallos muertos justo encima del sustrato.

Esta poda, sin embargo, solo atiende el síntoma visible y no revierte la causa que originó el enrollamiento.

Los bordes resecos o las puntas color café que acompañan al enrollamiento diurno son, según la RHS, un daño irreversible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si las condiciones de riego, humedad y temperatura no se corrigen, las hojas nuevas que reemplazan a las podadas presentan el mismo daño.

El seguimiento de ese nuevo follaje, más que la poda en sí, es el indicador real de que la calathea se recupera.

Las hojas nuevas nacen enrolladas y se abren solas en unos días

La RHS y la NC State Extension señalan que las hojas nuevas de la calathea emergen enrolladas en forma de tubo, un comportamiento normal de crecimiento que no debe confundirse con el enrollamiento por estrés hídrico.

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Ese brote se despliega por sí solo conforme madura, sin necesidad de ninguna intervención.

Una hoja nueva enrollada crece de un brote delgado y firme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia está en el tallo: una hoja nueva enrollada crece de un brote delgado y firme, mientras que una hoja ya desarrollada que se enrolla cuelga de un tallo maduro.

Confundir ambas lleva a regar o rociar una planta que en realidad está creciendo con normalidad.