El líder del Cártel de Guasave fue detenido la noche del 20 de noviembre tras un operativo que dejó como saldo 4 militares sin vida. Crédito: Defensa

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Luego de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, su lugarteniente Germán Rolando Gálvez Meza, alias “Serafín”, y un tercer hombre identificado como José “N”, el organismo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) afirmó en su cuenta oficial de X que la institución, junto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), realizó la investigación que condujo a los arrestos, en el marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y en coordinación con las autoridades mexicanas.

Meza Flores, señalado como líder del Cártel de Guasave, también conocidos como Cártel de los Beltrán Leyva, figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI y enfrenta cargos federales por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo, entre otros.

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La detención se produjo la noche del 20 de noviembre en el municipio de Guasave, Sinaloa, a manos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano, en un operativo que derivó en enfrentamientos armados y dejó un saldo de 7 agresores muertos y 8 personas detenidas, entre ellas Meza Flores y los otros dos hombres arrestados junto con él, además de 4 militares del Ejército fallecidos por la resistencia del grupo criminal, según el segundo comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

HSI destacó la operación binacional contra el líder del Cártel de Guasave

A través de su cuenta en la red social X, HSI, confirmó que tanto Meza Flores como su lugarteniente principal, identificado como Germán Rolando Gálvez Meza, alias “Serafín”, primo de Meza Flores, fueron arrestados tras una investigación realizada junto con el FBI, en coordinación con las autoridades mexicanas. La agencia fue la que reveló el nombre completo del Serafín.

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Alias Serafín, El Chapo Isidro y José "N", de izquierda a derecha. Crédito: Defensa

HSI calificó los arrestos como “un duro golpe para una de las redes de cárteles más poderosas de México” y señaló que Meza Flores enfrenta cargos por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y organización criminal continuada, delitos que, según la agencia, podrían acarrearle cadena perpetua o la pena de muerte si es declarado culpable.

La institución añadió que, a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSI y sus socios de las fuerzas del orden “están desmantelando a los cabecillas de los cárteles en los niveles más altos” y “cortando las redes que trafican drogas letales en las comunidades estadounidenses”.

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Mensaje del HSI tras la detención de "El Chapo Isidro. Crédito: X - HSI

El mensaje no mencionó al tercer detenido, identificado por la Defensa como José N, cuñado de Meza Flores y señalado como operador financiero del grupo delictivo.

Diferencias surgen entre la versión de HSI y autoridades mexicanas sobre la posición de Meza Flores dentro del crimen organizado. HSI lo señaló como líder de la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa, con lo que enmarca al cártel como una facción interna de esa organización.

Reportes oficiales de autoridades mexicanas lo identifican en cambio como líder del Cártel de Guasave, también conocido como Cártel de los Beltrán Leyva y aliado de “Los Mayos”, pero con mando y operación propios, no como una facción subordinada.

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HSI es la división de investigación criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.

El FBI ofrecía 5 millones de dólares por información sobre “El Chapo Isidro”

De acuerdo con la ficha de búsqueda publicada por el FBI, Meza Flores enfrentaba cargos por asociación delictiva para producir y distribuir 500 gramos o más de metanfetamina, cinco kilogramos o más de cocaína, un kilogramo o más de heroína y mil kilogramos o más de marihuana con destino a Estados Unidos, además de utilización y tenencia de arma de fuego. El Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado ofrece hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

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Ficha de búsqueda de "El Chapo Isidro", compartida por el FBI. Crédito: FBI

El tribunal federal del Distrito de Columbia lo encausó inicialmente el 2 de mayo de 2012, y el 26 de noviembre de 2019 presentó una segunda acusación formal con una orden judicial federal de arresto. El FBI advertía que debía ser considerado “armado y peligroso”, con riesgo de huir al extranjero.

Defensa detalló la operación y el traslado a la FEMDO en la Ciudad de México

La Defensa informó que la detención se concretó mediante una operación de tres fases: arribo sigiloso al objetivo, establecimiento de un dispositivo de seguridad interna y externa —durante el cual la fuerza de detención fue agredida con disparos y explosivos— y evacuación de los detenidos en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana.

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Meza Flores, Gálvez Meza —identificado por la dependencia como “Serafín” y primo del capo— y el tercer hombre, señalado como cuñado y operador financiero, arribaron a las 05:20 horas del 21 de noviembre a la Ciudad de México y fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicada en avenida Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, para quedar a disposición del Ministerio Público Federal.

La dependencia reportó el aseguramiento de un fusil Barrett calibre .50, diez armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero en efectivo. Entre los ocho detenidos durante la operación se encontraba Panfilo “N”, primo hermano de Meza Flores y señalado como operador logístico de la organización.

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Los hechos violentos comenzaron la noche del 20 de noviembre y se extendieron a la madrugada del 21. (RS)

El operativo desató bloqueos y enfrentamientos en los municipios de Ahome, Guamúchil, Guasave, Navolato y Los Mochis, además de vehículos incendiados sobre la carretera México 15 y la suspensión de un partido de beisbol entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán en el Kuroda Park.

El secretario Omar García Harfuch calificó la detención como “un paso importante para la pacificación de Sinaloa” y hasta el momento no se han reportado bajas colaterales de civiles tras la sangrienta operación.