El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (Presidencia de Ucrania/Zuma Press/Europa Press)

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pidió este viernes al Pentágono de EEUU que libere cuanto antes los suministros de misiles para sistemas antiaéreos Patriot que espera Ucrania, después de que el Ejército ucraniano sólo pudiera derribar tres de los 27 misiles balísticos lanzados por Rusia esta madrugada.

Zelensky ha dado instrucciones a su Ministerio de Defensa para que intensifique su comunicación con Estados Unidos a tal efecto.

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“Contamos mucho con que el Pentágono libere los suministros que estamos esperando”, escribió en X Zelensky en referencia a misiles interceptores PAC-2 y PAC-3 para Patriot, por los que -según ha denunciado repetidamente Kiev- los socios de Ucrania han pagado y que la administración del presidente Donald Trump no ha enviado a tiempo.

Ocho personas murieron en un ataque ruso con misiles y drones contra Ucrania

“He ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania que contacte hoy con cada uno de los socios que ya han empezado a preparar paquetes de defensa aérea. Las entregas deben acelerarse”, dijo el presidente ucraniano sobre las gestiones que ha encargado con respecto a otras fuentes de suministro de misiles antibalísticos para Ucrania.

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Zelensky explicó que el ataque ruso ha tenido entre sus objetivos infraestructuras energéticas, ferroviarias y logísticas, como los tres puentes sobre el río Dniéper que han tenido que ser cerrados en Kiev por los daños sufridos esta madrugada.

Un hombre se encuentra de pie entre los escombros de un edificio de oficinas que se incendió tras ser alcanzado durante los ataques con misiles y drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 20 de noviembre de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Entre los objetivos energéticos golpeados por los rusos, el presidente ha destacado “subestaciones (eléctricas) y líneas de distribución de las que dependen las centrales nucleares y que conectan la red eléctrica ucraniana” con los países vecinos de la Unión Europea, que le envían energía para hacer frente a las crisis de generación que provocan los bombardeos.

Zelensky dijo que Rusia utilizó en total en este ataque 110 misiles, algunos de ellos con munición de racimo, y más de 400 drones, y recordó que al menos ocho personas han muerto por el fuego ruso esta madrugada.

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El mensaje de Volodimir Zelensky en X

El PAC-2 y el PAC-3: dos generaciones de interceptores

El sistema Patriot opera con dos familias de misiles interceptores con características y propósitos distintos. El PAC-2 es un misil de mayor tamaño y alcance —hasta 160 kilómetros— que utiliza una ojiva de fragmentación: detona cerca del objetivo para destruirlo mediante la explosión y los fragmentos resultantes. Es eficaz principalmente contra aviones y misiles de crucero.

Un interceptor de misiles Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) expuesto en Tokio (Franck Robichon/Pool via REUTERS/Archivo)

Un PAC-3 MSE, modelo de Lockheed Martin, en una feria internacional de Kielce, Polonia (REUTERS/Kacper Pempel/Archivo)

El PAC-3, en cambio, representa una generación más avanzada. Emplea tecnología “hit-to-kill”, es decir, destruye el misil enemigo mediante impacto directo, sin necesidad de detonar. Aunque su alcance es menor —entre 35 y 50 kilómetros—, ofrece mayor precisión y está diseñado específicamente para neutralizar misiles balísticos de alta velocidad, como los modelos Iskander y Kinzhal que utiliza Rusia. La versión más avanzada en servicio activo es el PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement, fragmentador de misiles mejorado), que incorpora un motor de doble impulso y mayor maniobrabilidad, lo que amplía su alcance y altura de intercepción.

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