Rollo de pasta relleno con espinaca y ricota, gratinado con salsa de tomate y muzzarella. Una opción rápida y casera para el almuerzo familia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El rotolo de espinaca y ricota es una variante simplificada de los canelones italianos, adaptada a la cocina argentina. En lugar de rellenar tubo por tubo, la pasta se arma en una sola lámina enrollada, lo que reduce bastante el tiempo de preparación.

Es un plato habitual en las mesas familiares de los fines de semana, heredado de la inmigración italiana que trajo consigo el gusto por las pastas rellenas. Suele presentarse como plato único, acompañado de una ensalada verde.

PUBLICIDAD

Receta de rotolo de espinaca y ricota

Se trata de una lámina de masa fresca o de panqueque rellena con una mezcla de espinaca y ricota, que se enrolla como un pionono y se corta en rodajas antes de gratinar. Esta versión utiliza tapas de pasta fresca ya estiradas y una cocción breve en agua antes del horno, lo que acorta los tiempos respecto a la receta tradicional.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 40 minutos: 20 minutos de preparación y armado, más 20 minutos de cocción en el horno.

Ingredientes

2 tapas de pasta fresca para lasagna (o 4 panqueques ya hechos)

400 gr de espinaca congelada o fresca, cocida y bien escurrida

400 gr de ricota

1 cebolla chica

100 gr de queso rallado

1 huevo

2 gr de nuez moscada

Sal y pimienta, a gusto

300 gr de salsa de tomate (casera o de frasco)

100 gr de muzzarella en fetas

20 cc de aceite de oliva

Se mezcla la espinaca cocida con ricota, queso y huevo, se extiende sobre una tapa de pasta y se enrolla envuelto en film para cocinar en agua hirviendo. Luego se corta en rodajas, se cubre con salsa de tomate y muzzarella, y se gratina en el horno hasta dorar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer rotolo de espinaca y ricota, paso a paso

Picar la cebolla bien fina y rehogarla en el aceite de oliva hasta que quede transparente. En un bol, mezclar la espinaca escurrida, la ricota, el queso rallado, el huevo, la cebolla rehogada, la nuez moscada, la sal y la pimienta. Extender la tapa de pasta fresca sobre la mesada y distribuir el relleno en forma pareja, dejando 2 centímetros libres en uno de los bordes. Enrollar la masa desde el extremo con relleno hacia el borde libre, presionando con cuidado para que quede compacto. Envolver el rollo en papel film bien ajustado y cocinar en agua hirviendo con sal durante 15 minutos. Este paso es clave para que el rollo no se desarme al cortarlo. Retirar del agua, dejar entibiar y quitar el film. Cortar en rodajas de 2 centímetros de espesor. Colocar una base de salsa de tomate en una fuente para horno y acomodar las rodajas en forma escalonada. Cubrir con el resto de la salsa y las fetas de muzzarella. Llevar al horno precalentado a 200℃ durante 20 minutos, hasta que el queso gratine. Es necesario que el horno esté bien caliente antes de ingresar la fuente para lograr un gratinado parejo. Retirar y dejar reposar 5 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 380 kcal

Grasas: 22 gr

Carbohidratos: 24 gr

Proteínas: 20 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El rotolo ya horneado se conserva en la heladera hasta 3 días, bien tapado. También puede congelarse antes de gratinar, por hasta 2 meses, y llevarse directo al horno al momento de consumir.