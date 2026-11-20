La preparación combina hojas de acelga blanqueadas y bien escurridas con huevo, harina, queso rallado, cebolla y ajo. Cada porción se cocina en sartén con poco aceite hasta obtener una superficie dorada y un centro húmedo (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los buñuelos de acelga y queso son una opción práctica para incorporar verduras en una entrada, una guarnición o una cena liviana. La preparación combina la verdura cocida y escurrida con el lácteo, huevo y harina hasta formar una mezcla que luego se cocina en porciones.

La versión tradicional de los buñuelos suele prepararse con una masa y cocción en aceite. Esta alternativa suma acelga y queso a la receta, con una textura tierna en el interior y una capa exterior dorada. También puede acompañarse con ensaladas, arroz o una salsa de yogur.

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La acelga aporta fibra, vitaminas A, C y K, además de minerales como hierro, magnesio y potasio. El queso y el huevo incorporan proteínas, mientras que la cantidad de harina puede ajustarse según la consistencia buscada.

Receta de buñuelos de acelga y queso

Se trata de una mezcla de acelga, huevo, harina y queso rallado, acompañada de cebolla y ajo rehogados. La preparación se cocina por cucharadas en una sartén hasta lograr buñuelos dorados por fuera y tiernos por dentro. La receta está basada en una preparación tradicional de Napenay, provincia del Chaco.

El resultado son buñuelos de tamaño pequeño, con una superficie dorada y un interior húmedo. El queso rallado aporta un perfil salado que acompaña la suavidad de la acelga, mientras que la cebolla y el ajo completan la preparación. Pueden servirse recién hechos como entrada, guarnición o alternativa para una cena liviana.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 10 minutos.

La mezcla debe resultar húmeda, pero firme al levantarla con una cuchara. Esa consistencia facilita formar unidades parejas, evita que se desarmen y permite una cocción uniforme de ambos lados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 atado de acelga , sin las pencas.

1 cebolla mediana.

1 diente de ajo .

2 huevos .

3 cucharadas soperas de harina 0000 .

100 g de queso rallado .

3 cucharadas de aceite para rehogar y cocinar.

Sal , a gusto.

Pimienta, a gusto.

Cómo hacer buñuelos de acelga y queso, paso a paso

Lavar bien las hojas de acelga y blanquearlas en una olla con agua hirviendo durante 5 minutos. Escurrirlas muy bien, dejarlas entibiar y picarlas finamente. Quitar todo el exceso de agua para evitar que la mezcla quede líquida. Picar la cebolla y el ajo. Calentar 1 cucharada de aceite en una sartén y rehogarlos durante 3 a 4 minutos, hasta que la cebolla quede transparente. Colocar la acelga picada en un recipiente. Agregar los huevos, el queso rallado, la harina, la cebolla y el ajo rehogados. Condimentar con sal y pimienta. Mezclar hasta obtener una preparación húmeda, pero con cuerpo. Si queda demasiado líquida, incorporar 1 cucharada extra de harina. Calentar el aceite restante en una sartén a fuego medio. El aceite debe estar caliente, pero no humeante, para que los buñuelos se cocinen sin quemarse. Tomar porciones con una cuchara grande y colocá la mezcla en la sartén, sin encimarlas. Cocinar cada buñuelo durante 2 a 3 minutos por lado, hasta que esté dorado. Darlos vuelta una sola vez para evitar que se rompan. Retirarlos y apoyarlos sobre papel absorbente. Servirlos calientes o tibios.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La cantidad de ingredientes deja como resultado una receta que rinde aproximadamente 4 porciones, equivalentes a 12 buñuelos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 270 kcal.

Grasas: 17 g.

Carbohidratos: 18 g.

Proteínas: 13 g.

Los datos son estimados y cada valor nutricional preciso dependerá de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los buñuelos cocidos se pueden conservar en la heladera dentro de un recipiente hermético durante 3 días.

Para recalentarlos, usar horno, sartén o freidora de aire. Así recuperan parte de su textura crocante. También se pueden guardar en el freezer durante 2 meses, separados con papel manteca.