Zelensky dijo que EEUU quiere organizar una nueva ronda de reuniones trilaterales con Rusia en octubre

Zelensky aseguró que Estados Unidos quiere organizar una nueva ronda de reuniones trilaterales con Rusia. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Guardar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que Estados Unidos quiere organizar una nueva ronda de reuniones trilaterales con Rusia para finales de octubre, dentro de los esfuerzos de Washington por impulsar un acuerdo que ponga fin a más de cuatro años y medio de guerra.

Según explicó el mandatario ucraniano este domingo, la propuesta contempla una reunión de carácter técnico y Ucrania ya comunicó a los negociadores estadounidenses su disposición a ajustarse al calendario planteado.

PUBLICIDAD

Propuesta estadounidense para una reunión técnica

Estados Unidos mantiene contactos con Kiev y Moscú para organizar el encuentro en un formato trilateral, declaró Zelensky durante una rueda de prensa. El presidente afirmó que habló el sábado con los representantes estadounidenses.

“La parte estadounidense se encuentra actualmente en contacto con Ucrania y Rusia y propone organizar, de una forma u otra, una reunión a nivel técnico, en formato trilateral, para finales de octubre”, declaró Zelensky.

La iniciativa apunta a reactivar las negociaciones entre Ucrania y Rusia, que no han producido avances concretos. Zelensky indicó que Kiev acepta participar en el calendario propuesto por Washington, mientras Moscú mantiene sus condiciones para poner fin a los combates.

PUBLICIDAD

Volodimir Zelensky confirmó la disposición de Ucrania para ajustarse al calendario de negociaciones presentado por Washington. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El presidente ucraniano afirmó: “Nuestra parte está dispuesta a respaldar este calendario”. No precisó el lugar de las conversaciones, aunque dijo que Ucrania está abierta a que se realicen en Emiratos Árabes Unidos o en otro país que proponga Estados Unidos.

Negociaciones sin avances y ataques aéreos

Emiratos Árabes Unidos ya acogió anteriormente diálogos orientados a intentar poner fin a la guerra. El mes pasado, el Kremlin también mencionó la posibilidad de celebrar conversaciones entre las tres partes durante octubre.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo entonces, citado por agencias de noticias rusas: “No descartamos esa posibilidad; estamos hablando de un futuro previsible”.

PUBLICIDAD

Los esfuerzos de paz liderados por Washington se estancaron desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada a finales de febrero tras ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán y las posteriores represalias iraníes contra monarquías petroleras de la región.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, no descartó la posibilidad del encuentro. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Ucrania acusa a Rusia de haber intensificado sus ataques aéreos en todo el país, mientras Moscú se ha negado a renunciar a sus condiciones para terminar los combates.

Nuevas amenazas rusas

Las autoridades rusas anunciaron este domingo que intensificarán los ataques contra objetivos militares e infraestructura vinculada a la defensa en Kiev y otras regiones de Ucrania, luego de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, anticipara una ampliación de las operaciones contra refinerías de petróleo rusas.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que la medida responde a las declaraciones de Zelensky sobre la estrategia ucraniana contra instalaciones energéticas. Moscú sostuvo que sus fuerzas apuntarán a objetivos militares, a la industria de defensa y a la infraestructura asociada en territorio ucraniano.

El anuncio ruso se produjo un día después de que Zelensky dijera que Ucrania aumentará los ataques contra refinerías rusas, como respuesta a lo que describió como una nueva política aérea de Moscú destinada a presionar a la población civil para que abandone Kiev y otras ciudades.