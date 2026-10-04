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Netanyahu ordenó revisar la seguridad de todos los vuelos extranjeros tras el ataque a Flydubai

El premier israelí mandó a examinar los controles de aerolíneas extranjeras después de que un copiloto omaní intentara estrellar un avión con más de 170 personas tras agredir al capitán en pleno trayecto

Netanyahu busca reforzar la seguridad aérea de Israel tras el atentado en el vuelo de Flydubai
Netanyahu busca reforzar la seguridad aérea de Israel tras el atentado en el vuelo de Flydubai
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El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió este domingo al jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Shmuel Ben Ezra, que designe a un examinador para revisar todos los aspectos de seguridad de la aviación civil extranjera con destino al país. Su oficina difundió la orden en un comunicado, tras el intento de atentado en un vuelo de Flydubai y varias publicaciones que señalaron fallos de control en el Ministerio de Transportes.

La decisión responde a una jornada de revelaciones en la prensa israelí. Según la Radio del Ejército, Transportes recibió advertencias de distintos organismos sobre deficiencias en la supervisión de pilotos extranjeros, la última en 2025. El director de Seguridad del ministerio, Avri Cohen, tiene un segundo empleo como responsable de seguridad de aerolíneas israelíes en un aeropuerto extranjero.

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El Canal 12 difundió además el testimonio de una extrabajadora de aeropuerto, que afirmó haber atendido a pilotos y tripulantes con pasaportes de países hostiles a Israel, como Líbano o Siria. Es un relato individual, sin confirmación oficial. No hay datos públicos disponibles sobre una respuesta del Ministerio de Transportes a estas informaciones.

El episodio que desató la polémica ocurrió el miércoles 30 de septiembre. El vuelo FZ1073 volaba de Dubái a Tel Aviv por el espacio aéreo jordano cuando fue desviado, e Israel desplegó cazas. La aeronave aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, donde las autoridades detuvieron al copiloto, de nacionalidad omaní.

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FOTO DE ARCHIVO. Los viajeros abordan un avión de flyDubai en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion después de que otro vuelo de flyDubai procedente de los Emiratos Árabes Unidos con destino a Israel fuera desviado a Arabia Saudí tras una señal de emergencia, en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026 REUTERS/Ammar Awad
FOTO DE ARCHIVO. Los viajeros abordan un avión de flyDubai en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion después de que otro vuelo de flyDubai procedente de los Emiratos Árabes Unidos con destino a Israel fuera desviado a Arabia Saudí tras una señal de emergencia, en Lod, cerca de Tel Aviv, Israel, el 30 de septiembre de 2026 REUTERS/Ammar Awad

El sábado, el fiscal general emiratí, Hamad Saif al-Shamsi, afirmó, según la agencia estatal WAM, que el copiloto “había intentado cometer un atentado terrorista”. El fiscal añadió que el acusado atacó al capitán con un hacha de emergencia, trató de hacerse con los mandos y fue entregado por Arabia Saudita a Emiratos, que dirige la investigación.

Netanyahu declaró el mismo miércoles que uno de los pilotos apuñaló al otro y, al parecer, intentó estrellar el avión con todos los ocupantes. En el avión viajaban 174 personas. Un pasajero relató a esa emisora que tres viajeros redujeron al agresor y que otro piloto presente tomó los controles. Los pasajeros regresaron a Israel en un avión de reemplazo de la propia aerolínea.

Las autoridades emiratíes investigan si hubo planificación o instrucciones de terceros, mientras Flydubai señaló que los motivos permanecen bajo investigación formal.

El caso toca un punto sensible del acuerdo aéreo entre Israel y Emiratos. La ministra de Transportes, Miri Regev, sostuvo que Flydubai violó ese acuerdo, que solo permite aterrizar a pilotos de países con relaciones diplomáticas con Israel. Omán no las mantiene, y las directrices de seguridad israelíes impiden que pilotos de esos Estados vuelen al país.

El piloto indio Smit Machchhar, a quien los líderes de Israel e India aclamaron como un héroe por salvar a los pasajeros tras ser apuñalado por su compañero de vuelo (Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel/Distribución vía REUTERS)
El piloto indio Smit Machchhar, a quien los líderes de Israel e India aclamaron como un héroe por salvar a los pasajeros tras ser apuñalado por su compañero de vuelo (Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel/Distribución vía REUTERS)

Israel suspendió durante 6 días los vuelos de Flydubai, que operaba hasta 10 diarios al país, según Ynet. La compañía comenzó a volar regularmente a Tel Aviv el 26 de noviembre de 2020, tras los Acuerdos de Abraham, y el año pasado transportó a más de 800.000 pasajeros en esa ruta. El Shin Bet, por su parte, autorizó temporalmente a aerolíneas israelíes a volar a Emiratos con aviones arrendados.

El incidente se produjo además en un clima de alerta. Un día antes, Netanyahu había hablado de indicios de que enemigos de Israel podrían intentar un ataque antes de las elecciones.

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