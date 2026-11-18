Un plato de enchiladas rojas norteñas cubiertas con salsa, queso y cebolla se acompaña con frijoles refritos sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las enchiladas rojas norteñas conquistan por su salsa intensa de chile seco, el relleno jugoso de pollo y el contraste fresco de la cebolla y el queso.

Son fáciles de preparar y llegan a la mesa en poco más de 30 minutos.

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Esta versión toma como base los sabores del norte de México: tortillas de maíz, chiles guajillo y ancho, pollo desmenuzado y una salsa roja ligeramente especiada.

Se pueden acompañar con frijoles refritos, arroz mexicano o una ensalada fresca.

Un plato de enchiladas rojas norteñas cubiertas con salsa, queso y crema reposa sobre una mesa de madera junto a porciones de arroz y frijoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de enchiladas rojas norteñas

Las enchiladas rojas norteñas son tortillas de maíz bañadas en una salsa de chiles guajillo y ancho, rellenas de pollo y enrolladas. La técnica principal consiste en hidratar los chiles, triturarlos con tomate y cocer la salsa antes de montar el plato.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

12 tortillas de maíz. 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas. 4 chiles guajillo secos. 2 chiles ancho secos. 4 tomates rojos maduros. 1/4 de cebolla para la salsa. 1/2 cebolla cortada en juliana para servir. 2 dientes de ajo. 120 g de queso fresco desmenuzado. 100 ml de nata agria o crema ácida, opcional. 250 ml de caldo de pollo. 2 cucharadas de aceite vegetal. 1 pizca de bicarbonato, opcional. Sal al gusto. Pimienta negra al gusto. Cilantro fresco al gusto, opcional.

Cómo hacer enchiladas rojas norteñas, paso a paso

Retira los tallos, las semillas y las venas de los chiles guajillo y ancho. Calienta una sartén o un comal. Tuesta los chiles durante pocos segundos por cada lado. No deben quemarse, porque la salsa podría quedar amarga. Coloca los chiles en un bol con agua caliente. Déjalos hidratar durante 10 minutos. Asa los tomates, el cuarto de cebolla y los dientes de ajo hasta que estén tiernos y ligeramente dorados. Escurre los chiles. Tritúralos con los tomates, la cebolla, el ajo y el caldo de pollo. Cuela la salsa para retirar restos de piel y semillas. Este paso proporciona una textura más fina. Calienta 1 cucharada de aceite en una cazuela. Vierte la salsa y cocina a fuego medio durante 8 minutos. Añade sal, pimienta y una pizca de bicarbonato si la salsa resulta demasiado ácida. Remueve y ajusta el punto de sazón. Calienta el aceite restante en una sartén. Pasa cada tortilla por el aceite durante 10 segundos por cada lado. Solo deben ablandarse, no quedar crujientes. Escurre las tortillas sobre papel de cocina. Rellena cada tortilla con pollo desmenuzado. Enrolla con cuidado y coloca las enchiladas en una fuente. Baña con la salsa roja caliente. Añade el queso fresco, la cebolla en juliana, la nata agria y el cilantro. Sirve de inmediato, mientras las tortillas están tiernas y la salsa conserva todo su aroma.

Una infografía detalla las etapas de cocción de la salsa de chiles secos y el armado de las enchiladas rojas norteñas con pollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 3 enchiladas por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción, con pollo, queso y nata agria:

Calorías: 520 kcal.

Proteínas: 32 g.

Hidratos de carbono: 52 g.

Grasas: 21 g.

Fibra: 7 g.

Sodio: 720 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las enchiladas se conservan en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlas, colócalas en una sartén tapada o en el microondas. Añade unas cucharadas de salsa para evitar que las tortillas se resequen.

La salsa roja puede guardarse por separado durante 4 días en la nevera. También se puede congelar durante 2 meses.

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