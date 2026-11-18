Las enchiladas rojas norteñas conquistan por su salsa intensa de chile seco, el relleno jugoso de pollo y el contraste fresco de la cebolla y el queso.
Son fáciles de preparar y llegan a la mesa en poco más de 30 minutos.
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Esta versión toma como base los sabores del norte de México: tortillas de maíz, chiles guajillo y ancho, pollo desmenuzado y una salsa roja ligeramente especiada.
Se pueden acompañar con frijoles refritos, arroz mexicano o una ensalada fresca.
Receta de enchiladas rojas norteñas
Las enchiladas rojas norteñas son tortillas de maíz bañadas en una salsa de chiles guajillo y ancho, rellenas de pollo y enrolladas. La técnica principal consiste en hidratar los chiles, triturarlos con tomate y cocer la salsa antes de montar el plato.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 35 minutos.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 15 minutos.
Ingredientes
- 12 tortillas de maíz.
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas.
- 4 chiles guajillo secos.
- 2 chiles ancho secos.
- 4 tomates rojos maduros.
- 1/4 de cebolla para la salsa.
- 1/2 cebolla cortada en juliana para servir.
- 2 dientes de ajo.
- 120 g de queso fresco desmenuzado.
- 100 ml de nata agria o crema ácida, opcional.
- 250 ml de caldo de pollo.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- 1 pizca de bicarbonato, opcional.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
- Cilantro fresco al gusto, opcional.
Cómo hacer enchiladas rojas norteñas, paso a paso
- Retira los tallos, las semillas y las venas de los chiles guajillo y ancho.
- Calienta una sartén o un comal. Tuesta los chiles durante pocos segundos por cada lado. No deben quemarse, porque la salsa podría quedar amarga.
- Coloca los chiles en un bol con agua caliente. Déjalos hidratar durante 10 minutos.
- Asa los tomates, el cuarto de cebolla y los dientes de ajo hasta que estén tiernos y ligeramente dorados.
- Escurre los chiles. Tritúralos con los tomates, la cebolla, el ajo y el caldo de pollo.
- Cuela la salsa para retirar restos de piel y semillas. Este paso proporciona una textura más fina.
- Calienta 1 cucharada de aceite en una cazuela. Vierte la salsa y cocina a fuego medio durante 8 minutos.
- Añade sal, pimienta y una pizca de bicarbonato si la salsa resulta demasiado ácida. Remueve y ajusta el punto de sazón.
- Calienta el aceite restante en una sartén. Pasa cada tortilla por el aceite durante 10 segundos por cada lado. Solo deben ablandarse, no quedar crujientes.
- Escurre las tortillas sobre papel de cocina.
- Rellena cada tortilla con pollo desmenuzado. Enrolla con cuidado y coloca las enchiladas en una fuente.
- Baña con la salsa roja caliente. Añade el queso fresco, la cebolla en juliana, la nata agria y el cilantro.
- Sirve de inmediato, mientras las tortillas están tiernas y la salsa conserva todo su aroma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 3 enchiladas por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por porción, con pollo, queso y nata agria:
- Calorías: 520 kcal.
- Proteínas: 32 g.
- Hidratos de carbono: 52 g.
- Grasas: 21 g.
- Fibra: 7 g.
- Sodio: 720 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Las enchiladas se conservan en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recalentarlas, colócalas en una sartén tapada o en el microondas. Añade unas cucharadas de salsa para evitar que las tortillas se resequen.
La salsa roja puede guardarse por separado durante 4 días en la nevera. También se puede congelar durante 2 meses.
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