El creador de contenido HotSpanish se dirige a los participantes del programa de telerrealidad La Mansión VIP para emitir una llamada de atención a Doña Alegría tras comentarios dirigidos hacia Deiby Ruiz. Durante la emisión, los concursantes permanecen sentados en la sala mientras el anfitrión aborda las normas de convivencia y las medidas disciplinarias correspondientes dentro de la casa.

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HotSpanish anuncia una encuesta en WhatsApp para que el público decida si Doña Alegría pasa a la tabla de riesgo en La Mansión VIP, tras comentarios racistas que la producción califica de “falta de respeto a la raza” contra el influencer colombiano Deiby Ruiz. El conductor y productor del reality hace el anuncio durante la transmisión en vivo del programa.

El productor explica que tanto espectadores como la organización detectaron declaraciones de Leticia Guajardo hacia Deiby en la cocina de la residencia que generaron reacciones negativas en redes sociales. HotSpanish evita repetir el contenido de esas grabaciones para no amplificar su alcance, pues “ya están virales por lo mismo”.

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HotSpanish aplica el mismo mecanismo que usó con Odette

El conductor detalla que replicará el procedimiento adoptado previamente con otra participante identificada como Odette. “Voy a hacer una encuesta en WhatsApp para ver si la gente la quiere mandar a la tabla de riesgo por los comentarios que usted hizo respecto a Deiby en la cocina”, señala HotSpanish.

Leticia Guajardo y Deiby Ruiz permanecen sentados en un sofá durante una emisión del programa de telerrealidad La Mansión VIP. (HotSpanish Vlogs)

La votación se resuelve con un simple sí o no por parte de la audiencia. El resultado se revela al cierre de la transmisión, junto con el desenlace de la consulta sobre Odette.

Doña Alegría niega intención de ofender a Deiby Ruiz

Ante el señalamiento, Leticia Guajardo responde en vivo que no actuó con intención de agredir a su compañero. “No lo hice a propósito, la verdad es que me salió así, pero no a propósito”, dice la participante, conocida en el reality como Doña Alegría.

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HotSpanish retoma el argumento para justificar el mecanismo de votación. “Por eso mismo es que estoy haciendo la encuesta, porque probablemente usted no tenga la manera de quizás querer ofender o algo”, responde el conductor, quien aclara que la ausencia de mala intención no elimina el efecto de las palabras sobre otras personas.

Doña Alegría asegura que la veracruzana aprovechó la alianza para impulsar su propio catálogo a costa Bellakath. (Captura de pantalla )

El reglamento del programa busca limitar comentarios ofensivos

El productor reconoce que su papel no implica censurar el contenido generado dentro de la casa, pero remarca la existencia de un reglamento interno que delimita ciertos comportamientos. “Aquí yo casi no les limito nada, pero hay un reglamento”, afirma.

HotSpanish sostiene que el objetivo del reality es construir un ambiente de diversión sin que las dinámicas internas se salgan de control por comentarios discriminatorios. “Queremos que la gente recuerde esto por algo divertido, ambiente, desmadre, un reality de diversión”, explica.

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El conductor pide a los participantes evitar expresiones similares durante el resto de la competencia. “Traten de evitar ese tipo de comentarios. Creo que todo se ha llevado muy bien, no hay necesidad”, dice HotSpanish, quien insiste en que algunos comentarios pueden normalizarse entre quienes los emiten sin medir su efecto en terceros.

Deiby Ruiz sonríe frente a la cámara con una chaqueta oscura y un suéter de cuello alto en una habitación iluminada. (@deibyruiz)

La producción delega la sanción al voto del público

La decisión sobre el destino de Doña Alegría dentro de La Mansión VIP queda, según lo anunciado por HotSpanish, en manos directas de la audiencia. El resultado de la encuesta de WhatsApp definirá si la participante se suma a la tabla de riesgo de la semana.

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El mecanismo se produce después de que Guajardo ya hubiera enfrentado una nominación en la primera gala de eliminación del programa, realizada el domingo 15 de noviembre, cuando compitió contra Bellakath, La Cukis y el finalmente eliminado Abel Robles. La inclusión de Deiby Ruiz al elenco se dio apenas unos días antes, junto con el ingreso del creador de contenido Yetus Prime.

El conductor recalcó las cláusulas del contrato ante salidas de Dani Flow y Jorge Durán (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doña Alegría vuelve a pedir su salida de La Mansión VIP

Luego de los comentarios y que se confirmara que la madre de Poncho de Nigris entraba a la tabla de riesgo por sus comentarios ofensivos, Doña Alegría volvió a señalar que deseaba salirse del reality porque ya no estaba cómoda dentro del encierro.

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Leticia Guajardo se defendió y sostuvo su versión sobre los comentarios asegurando que era una manera de hablar y nunca tuvo la intención de ofender al creador de contenido colombiano. Sin embargo, la decisión sobre su castigo ya estaba hecha por parte del público.