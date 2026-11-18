Francisco Javier Cruz recibe una camiseta conmemorativa y una placa de reconocimiento en el campo de juego de un estadio de fútbol. (FMF)

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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) rindió homenaje a Francisco Javier “El Abuelo” Cruz durante el partido de México ante Jamaica en el Estadio Monterrey, en reconocimiento a su paso por la Selección Nacional, con la que disputó 36 encuentros, anotó siete goles y participó en la Copa Mundial de 1986.

El acto se realizó en el marco de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. De acuerdo con la Federación Mexicana de Futbol, el reconocimiento buscó enaltecer la trayectoria del Abuelo Cruz con el representativo nacional y su aportación en distintas etapas del equipo, pues fue el futbolista que le dio el gol clasificatorio a México para el Mundial de 1994, y de ahí surgió la frase entre la afición “Nos vamos al Mundial”.

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La ceremonia colocó en primer plano su participación en dos procesos mundialistas. Javier Cruz integró al plantel que jugó el Mundial de México 1986 y, años después, marcó ante Canadá en la eliminatoria rumbo a Estados Unidos 1994, una anotación que aseguró la clasificación mexicana.

El exdelantero no pudo disputar ese segundo Mundial. La lesión de rodilla que sufrió al marcar contra Canadá lo obligó a salir del partido y le impidió volver a vestir la camiseta de la Selección Nacional.

La Federación Mexicana de Futbol participó este martes en la presentación oficial de Sublime, la emotiva biografía del histórico exjugador Francisco Javier ‘El Abuelo’ Cruz (FMF)

Francisco Javier Cruz debutó con México a los 19 años y anotó en su primer minuto

La primera aparición de Javier Cruz con México ocurrió el 30 de marzo de 1986 frente a Argentinos Juniors. Tenía 19 años, ingresó para el segundo tiempo y marcó antes de que transcurriera un minuto de su participación.

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Ese estreno antecedió su convocatoria al Mundial que México organizó ese año. Con 20 años recién cumplidos, formó parte del grupo nacional en una Copa del Mundo disputada en territorio mexicano.

A lo largo de su paso por la Selección Nacional, Cruz acumuló 36 partidos y siete anotaciones, según la información difundida por la FMF. Su gol ante Canadá quedó asociado al boleto para la edición de 1994, aunque la lesión cerró su ciclo internacional.

El homenaje en Monterrey se centró en esos registros y en los episodios que vinculan al atacante con la selección. La Federación presentó el reconocimiento antes de un partido oficial del combinado mexicano, con Cruz como invitado de la jornada.

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(X/ @FMF)

Monterrey fue el inicio y el cierre de su carrera profesional

La carrera profesional de Francisco Javier Cruz comenzó en Monterrey. En ese club construyó la primera parte de su recorrido como delantero y regresó para disputar el tramo final de una trayectoria que concluyó en el año 2000.

Su última etapa con los Rayados incluyó el partido del 9 de mayo de 1999 ante Puebla. En ese encuentro, Monterrey evitó el descenso, un resultado que quedó ligado a la despedida de Cruz de la competencia profesional.

El futbolista también atravesó una etapa marcada por lesiones. La de rodilla sufrida en 1993, durante el encuentro eliminatorio contra Canadá, fue una de las más graves y lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.

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En la parte final de su carrera padeció otra lesión que lo mantuvo alejado de las canchas durante ocho meses. Cruz explicó que el periodo de recuperación modificó su disposición para las prácticas: “Ya no iba con tanto entusiasmo a los entrenamientos”.

A los 34 años, el delantero tomó la decisión de retirarse. El desgaste físico acumulado y las lesiones que había enfrentado durante su carrera influyeron en la determinación, de acuerdo con el propio exjugador.

Su despedida oficial se realizó el 1 de marzo de 2000 en un partido homenaje ante Coritiba de Brasil. Cruz volvió a portar la camiseta de Monterrey en ese encuentro, que puso fin a su etapa como futbolista profesional.

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El reconocimiento se entregó durante México contra Jamaica

El reconocimiento se entregó durante México contra Jamaica (REUTERS/Cristian De Marchena)

La Federación Mexicana de Futbol organizó el homenaje en el Estadio Monterrey durante el duelo entre México y Jamaica de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El recinto fue la sede elegida para distinguir al exdelantero.

El acto recordó tanto sus números con la selección como su paso por el futbol de clubes y el retiro. La presencia de Cruz en la ceremonia enlazó su participación en México 1986, el gol clasificatorio ante Canadá y su despedida con Monterrey.

Con el homenaje, la FMF reconoció a un exseleccionado cuya trayectoria incluye una Copa del Mundo, siete goles con el representativo nacional y el tanto que dio a México el pase a Estados Unidos 1994, aunque una lesión le impidió jugar ese torneo.

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