El régimen de Irán ejecutó a otro manifestante y ya son 32 los sometidos a pena de muerte por las protestas de enero

El hombre ejecutado fue identificado como Siavash Jamshidi Kheirabadi (X de Iran Human Rights)

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El régimen de Irán ejecutó este sábado a otro manifestante acusado de disparar contra policías en las protestas de enero, con lo que el número de personas ajusticiadas por causas vinculadas a esas movilizaciones ascendió, al menos, a 32.

El hombre ejecutado fue identificado como Siavash Jamshidi Kheirabadi. Las autoridades iraníes lo detuvieron en Shahrekord, una ciudad del suroeste del país, dos días después de los incidentes que le atribuyeron. El Poder Judicial sostuvo que el acusado efectuó al menos tres disparos contra agentes de seguridad el pasado 8 de enero.

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La condena incluyó el delito de moharebeh, una figura de la legislación iraní que se traduce como “enemistad contra Dios”. Las autoridades también lo acusaron de reunión y conspiración contra la seguridad nacional, además de usar armas de fuego y alterar el orden público.

La agencia judicial Mizan indicó que Jamshidi fue ejecutado después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de muerte y de que concluyeran los procedimientos legales. Sin embargo, las autoridades no precisaron el lugar ni la hora de la ejecución.

Ya son 32 los manifestantes ejecutados por el régimen de Irán por participar de las protestas de enero

Durante el arresto, los agentes incautaron una pistola, un fusil de asalto M4 y dos cargadores. La acusación también se apoyó en los testimonios de policías, declaraciones de testigos, mensajes que las autoridades atribuyeron al detenido y confesiones cuya forma de obtención no fue detallada públicamente.

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El informe judicial no identificó a ninguna persona muerta o herida en el supuesto tiroteo. Las autoridades tampoco explicaron cuántos agentes estuvieron presentes en el lugar ni aportaron información adicional sobre los daños causados durante el episodio.

El Poder Judicial aseguró además que Jamshidi se comunicó por internet con otras personas para organizar actividades calificadas como “anti-seguridad”. La acusación sostuvo que buscó recibir dinero por una “misión”, aunque no identificó a quienes habrían estado detrás de esa supuesta operación.

Los agentes de seguridad incautaron armas de fuego y basaron la acusación en testimonios y confesiones (Usuario de redes sociales via AP)

Las autoridades iraníes también señalaron que el hombre tenía antecedentes por estafa, amenazas, robo y posesión y porte ilegal de armas de guerra. No se conocieron detalles sobre esos expedientes ni sobre el peso que tuvieron en el juicio que terminó con su condena a muerte.

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La ejecución ocurrió tres días después de que Irán ahorcara a Ali Hemmati Sistani y Majid Nikandish, dos hombres detenidos durante las protestas en Mashhad. Ambos fueron acusados de intervenir en la muerte de cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones registradas en esa ciudad del noreste del país.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en medio de reclamos por las dificultades económicas y se extendieron durante enero. Las manifestaciones exigieron el fin del poder clerical y derivaron en una amplia respuesta de las fuerzas de seguridad.

(Con información de EFE)