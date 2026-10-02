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Flydubai aseguró que una investigación esclarecerá el incidente del vuelo FZ1073

El director ejecutivo afirmó que la pesquisa, dirigida por las autoridades competentes, determinará las circunstancias y los posibles móviles del episodio ocurrido durante la ruta entre Dubái y Tel Aviv

El CEO de Flydubai, Ghaith Al Ghaith, confirmó una investigación oficial exhaustiva tras el incidente de seguridad en el vuelo FZ1073 (REUTERS/Ammar Awad)
El CEO de Flydubai, Ghaith Al Ghaith, confirmó una investigación oficial exhaustiva tras el incidente de seguridad en el vuelo FZ1073 (REUTERS/Ammar Awad)
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El CEO de Flydubai, Ghaith Al Ghaith, aseguró que una investigación oficial exhaustiva esclarecerá lo ocurrido en el vuelo FZ1073, que fue desviado a Tabuk, en Arabia Saudí, tras un incidente de seguridad en la cabina durante su trayecto entre Dubái y Tel Aviv.

Al Ghaith confirmó que los 172 pasajeros y tripulantes que viajaban en el avión quedaron a salvo y recibieron asistencia después del aterrizaje. También informó que el capitán, el indio Smit Machchhar, regresó a Emiratos Árabes Unidos tras recibir el alta médica.

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“El proceso está dirigido por las autoridades competentes y cuenta con el pleno apoyo de Flydubai. Es importante permitir que esta investigación establezca los hechos”, señaló el directivo en su primera declaración pública desde el episodio.

El vuelo FZ1073 partió el 30 de septiembre desde el Aeropuerto Internacional de Dubái con destino al aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv. Durante el recorrido, la aeronave registró un incidente dentro de la cabina de mando que obligó a modificar la ruta y efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en el noroeste saudí.

Según la información difundida por la compañía y las autoridades, miembros de la tripulación que viajaban en el vuelo lograron asegurar el avión y aterrizarlo sin incidentes. La tripulación de cabina y varios pasajeros colaboraron durante la situación, mientras el capitán resultó herido y fue trasladado a un centro médico saudí.

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Un mosaico con cinco retratos verticales de hombres, entre ellos uno que habla frente a un micrófono y otro con manchas rojas en la camiseta
De izquierda a derecha: Shota Musaev, Assaf Rajuan, Yaniv Hayun, el capitán Smit Machchhar y Zvika Manes. Herzog propondrá condecorar a los cuatro pasajeros que enfrentaron al copiloto

Al Ghaith agradeció la intervención del comandante, de los pilotos que tomaron el control de la aeronave y de los auxiliares de vuelo. “Quiero reconocer la profesionalidad y la dedicación demostradas por nuestro capitán, por los pilotos que aseguraron el avión y lo aterrizaron con seguridad, así como por la tripulación de cabina”, declaró.

El director ejecutivo también destacó la ayuda de quienes viajaban en el aparato. “Mi más profundo agradecimiento se dirige a los pasajeros que ayudaron a nuestra tripulación durante una situación difícil”, afirmó. El avión transportaba a más de 170 personas, en su mayoría ciudadanos israelíes, de acuerdo con la información conocida sobre el vuelo.

La identidad del segundo piloto no fue divulgada oficialmente. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo identificó como ciudadano omaní y sostuvo que el hombre atacó al capitán e intentó provocar la caída del avión. Además, afirmó que Israel investigaba si actuó por instrucciones de otra persona y advirtió que quienes resultaran implicados pagarían un “precio elevado”.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel: "Sabemos que el copiloto de Flydubai se sometió a adoctrinamiento radical islamista"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, identificó al copiloto como ciudadano omaní y afirmó que el hombre intentó provocar la caída de la aeronave (Captura de video)

Hasta el momento, las autoridades no establecieron el motivo del incidente. La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos formó un equipo de fiscales especializados para examinar las circunstancias, las causas y los posibles móviles. La pesquisa también deberá determinar si existió una vinculación con actividades terroristas, planificación previa o una eventual dirección externa.

Las autoridades emiratíes remarcaron que poseen jurisdicción para investigar el caso porque la aeronave está registrada en Emiratos Árabes Unidos y opera bajo su bandera. El Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí pidió aguardar los resultados de la investigación y solicitó que la información sobre el episodio proceda de fuentes oficiales.

En sintonía con el incidente, el capitán Machchhar relató en una conversación con el primer ministro de India, Narendra Modi, que el avión “iba en picado” mientras intentaba recuperar el control de la situación. El piloto, que sufrió heridas de arma blanca, logró abrir la puerta de la cabina para permitir la intervención de otros miembros de la tripulación que viajaban como relevo.

Datos de seguimiento aéreo indicaron que la aeronave descendió cerca de 5.067 metros en poco más de 30 segundos mientras sobrevolaba territorio saudí. Tras recuperar el control, los pilotos desviaron el vuelo hacia Tabuk y completaron el aterrizaje de emergencia.

La aerolínea envió dos aviones de reemplazo a Arabia Saudí para trasladar a los pasajeros y a la tripulación afectados. La compañía indicó que el episodio no alteró el resto de sus operaciones programadas, aunque suspendió temporalmente los vuelos hacia y desde Tel Aviv mientras avanza la investigación.

(Con información de EFE y Reuters)

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