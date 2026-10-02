Colombia

Enrique Peñalosa defendió a Daniel Briceño tras acusaciones de Carlos Carrillo sobre supuesto uso de ‘bots’ en sus redes sociales: “¡Ridículo!”

El exalcalde de Bogotá aseguró que el representante a la Cámara por el Centro Democrático “es un líder honesto” y afirmó que los acusadores “tratan de existir políticamente”

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, defendió al representante a la Cámara Daniel Briceño por señalamientos sobre presunto uso de bots en sus redes sociales
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, defendió al representante a la Cámara Daniel Briceño por señalamientos sobre presunto uso de bots en sus redes sociales (Colprensa)
Guardar

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa reaccionó en sus redes sociales a las fuertes acusaciones que emitió el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo en contra del representante a la Cámara por el Centro Democrárico Daniel Briceño por el presunto uso de programas automatizados en beneficio de sus publicaciones en redes sociales.

Como respuesta a los señalamientos, Peñalosa publicó un mensaje de respaldo público en favor del congresista, en el que defendió la influencia política del congresista y sostuvo que lee sus publicaciones, aunque no comparta todas sus posiciones.

PUBLICIDAD

“Algunos ruidosos tratando de existir políticamente atacan a Daniel Briceño y dicen que su importancia proviene supuestamente de unos bots que lo apoyan. ¡Ridículo! Somos muchos los que leemos a Daniel Briceño”, sostuvo Peñalosa.

Mensaje de Enrique Peñalosa sobre Daniel Briceño
Mensaje de Enrique Peñalosa sobre Daniel Briceño (captura de pantalla @EnriquePeñalosa/X)

El pronunciamiento se conoció después del intercambio de mensajes entre el servidor legislativo, y Carlos Carrillo, que se dio el jueves 1 de octubre de 2026 y que comenzó durante un debate propiciado por Semana.

En su publicación, el exmandatario de Bogotá afirmó que sigue el contenido de Briceño pese a tener diferencias con algunas de sus posturas. “Aún estando en desacuerdo con algunas posiciones de Daniel Briceño leo con interés lo que publica y estoy convencido que es líder honesto, bien intencionado y valiente”, señaló.

PUBLICIDAD

Carlos Carrillo aseguró que el 40% de las interacciones serían artificiales

La controversia inició durante un debate en medios y continuó en X. El exfuncionario Carlos Carrillo sostuvo que cerca del 40% de las interacciones de Briceño serían falsas y coordinadas por agentes artificiales, según su acusación. Además, aseguró que podía entregar un listado de cuentas que, a su juicio, impulsan los mensajes del congresista en forma recurrente.

“Usted es el que engaña al país, Daniel. Yo le puedo probar que alrededor del 40% de las interacciones de sus publicaciones son falsas, son hechas por agentes artificiales que están coordinados”, dijo Carrillo.

Briceño rechazó esa versión y respondió que las cuentas automatizadas “no votan”. Después publicó un documento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lo presentó como el “certificado de los ‘bots’”, en referencia al respaldo electoral que recibió su proyecto político.

El representante afirmó que 264.838 ciudadanos votaron por su candidatura al Congreso y cuestionó lo que describió como una narrativa de sectores de izquierda para atribuir su trabajo político a cuentas automatizadas. También pidió que sus críticos se concentren en propuestas sobre los asuntos del país.

Estamos experimentando un nuevo capítulo en la histeria de algunos miembros de la izquierda colombiana (...) repetir una y otra vez que ‘el trabajo político de Briceño son solo bots’ (...) “264.838 bots se levantaron, tomaron su cédula y fueron con sus familias a votar por este proyecto hace unos meses”, expresó Briceño.

Daniel Briceño respondió con una referencia a los 264.838 votos que obtuvo su proyecto político - crédito @Danielbricen
Daniel Briceño respondió con una referencia a los 264.838 votos que obtuvo su proyecto político - crédito @Danielbricen

Carrillo, a su vez, replicó con cifras de una publicación de Briceño y puso en duda la relación entre sus visualizaciones y los “me gusta” recibidos. Además, difundió una imagen con usuarios que identificó como presuntos perfiles automatizados. Las acusaciones y las respuestas permanecen en el terreno de la confrontación política en redes sociales.

Apenas 4600 visualizaciones y casi 600 likes, el 13% de engagement, eso no lo tiene ni @MarkRuffalo. A Briceño y sus pupilos los inflan granjas de bots. ¿Quién los paga? ¿La Casa de Nari? ¿Eso está en Secop?“, cuestionó el exfuncionario del Gobierno Petro.

La polémica del “jalonazo” de chaqueta que le hizo la congresista Luz Verónica Estrada tras una discusión

La controversia por las publicaciones ocurrió después de otro episodio que involucró a Briceño en la Cámara de Representantes. El 30 de septiembre de 2026, durante una sesión relacionada con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), la representante del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada se acercó al congresista del Centro Democrático y lo sujetó de la chaqueta con brusquedad, según las imágenes que circularon en redes sociales.

Al respecto, la legisladora progresista se pronunció en redes y extendió sus excusas: “Frente a lo ocurrido hoy con el representante Daniel Briceño, reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”.

Da representante Luz Verónica Estrada se acerca a Daniel Briceño y lo sujeta de la chaqueta durante una discusión en medio de una sesión del Congreso. - crédito Canal del congreso

Briceño aceptó el mensaje y señaló que las diferencias políticas deben encauzarse en debates y en la búsqueda de soluciones para los problemas de la población.

“Tenemos diferencias políticas profundas y seguramente seguiremos dando debates fuertes desde orillas distintas. Eso hace parte de la democracia. También hace parte de ella saber cuándo bajar el tono, reconocer lo que corresponde y seguir adelante con respeto”, escribió el representante a la Cámara.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoEnrique PeñalosaCarlos CarrilloCríticasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

El combinado de Néstor Lorenzo buscará sumar su primera victoria en la fecha FIFA ante los “Guaraníes” que llegan con la confianza en alto tras ganar en su primer duelo de esta serie de juegos frente a Bolivia

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Camacol ofrecerá viviendas y bonos a damnificados del terremoto en Cali y plantea revivir ‘Mi Casa Ya’ con 300.000 subsidios en cuatro años

La Cámara Colombiana de la Construcción anunció un programa para ayudar a las personas que perdieron su hogar durante el sismo de magnitud 7,4 en la escala de Richter el 10 de agosto de 2026, cuando se sacudieron las regiones del Pacífico y Eje Cafetero

Camacol ofrecerá viviendas y bonos a damnificados del terremoto en Cali y plantea revivir ‘Mi Casa Ya’ con 300.000 subsidios en cuatro años

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Sigue en directo las novedades de movilidad, accesos, filas y recomendaciones para la primera fecha de BTS en la capital colombiana

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Camila Santamaría anunció su separación de Sebastián Villalobos: “No ha sido una decisión fácil de tomar”

La creadora de contenido explicó que la decisión surgió por falta de interés mutuo en continuar la relación con el actual participante de ‘MasterChef Celebrity’

Camila Santamaría anunció su separación de Sebastián Villalobos: “No ha sido una decisión fácil de tomar”

Abogada de Ricargo Orrego se pronunció tras solicitud de audiencia de imputación de cargos de la Fiscalía: “Que se den a conocer integralmente los hechos”

La jurista expresó que el periodista acudirá a las instancias judiciales cuando sea requerido, ejercerá sus derechos y aportará información para esclarecer lo sucedido

Abogada de Ricargo Orrego se pronunció tras solicitud de audiencia de imputación de cargos de la Fiscalía: “Que se den a conocer integralmente los hechos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Concierto de BTS EN VIVO en Bogotá: cierres viales, desvíos, novedades y más sobre el evento que espera más de 50 mil asistentes

Camila Santamaría anunció su separación de Sebastián Villalobos: “No ha sido una decisión fácil de tomar”

Pipe Bueno despliega su etapa más personal e introspectiva con su nuevo disco ‘Aquí Estoy Yo’

Esta fue la fuerte reacción de Martha Restrepo por decisión de los jurados en ‘MasterChef Celebrity’ que llamó la atención de Claudia Bahamón: “Yo también tengo rabia”

Andrea Valdiri confirmó que coincidió con Felipe Saruma en un gimnasio y aclaró si volvieron: “No tenemos rencor”

Deportes

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Colombia vs. Paraguay, amistoso internacional - en vivo: siga aquí el minuto a minuto del segundo partido de la Tricolor

Penosa imagen de la Liga BetPlay en Sudamérica: cuatro equipos fueron calificados como los más inestables

Linda Caicedo quedó afuera de la selección Colombia femenina: esta es la convocatoria para sus amistosos

Nacional y Medellín enfrentarían problemas para usar el Atanasio Girardot en la Liga BetPlay: Un concierto de música electrónica sería la principal razón

Hernán Darío el “Bolillo” Gómez dio la cara tras la goleada que recibió con El Salvador: “No estoy acá porque me esté enriqueciendo”