Enrique Peñalosa defendió a Daniel Briceño tras acusaciones de Carlos Carrillo sobre supuesto uso de ‘bots’ en sus redes sociales: “¡Ridículo!”

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, defendió al representante a la Cámara Daniel Briceño por señalamientos sobre presunto uso de bots en sus redes sociales (Colprensa)

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El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa reaccionó en sus redes sociales a las fuertes acusaciones que emitió el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo en contra del representante a la Cámara por el Centro Democrárico Daniel Briceño por el presunto uso de programas automatizados en beneficio de sus publicaciones en redes sociales.

Como respuesta a los señalamientos, Peñalosa publicó un mensaje de respaldo público en favor del congresista, en el que defendió la influencia política del congresista y sostuvo que lee sus publicaciones, aunque no comparta todas sus posiciones.

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“Algunos ruidosos tratando de existir políticamente atacan a Daniel Briceño y dicen que su importancia proviene supuestamente de unos bots que lo apoyan. ¡Ridículo! Somos muchos los que leemos a Daniel Briceño”, sostuvo Peñalosa.

Mensaje de Enrique Peñalosa sobre Daniel Briceño (captura de pantalla @EnriquePeñalosa/X)

El pronunciamiento se conoció después del intercambio de mensajes entre el servidor legislativo, y Carlos Carrillo, que se dio el jueves 1 de octubre de 2026 y que comenzó durante un debate propiciado por Semana.

En su publicación, el exmandatario de Bogotá afirmó que sigue el contenido de Briceño pese a tener diferencias con algunas de sus posturas. “Aún estando en desacuerdo con algunas posiciones de Daniel Briceño leo con interés lo que publica y estoy convencido que es líder honesto, bien intencionado y valiente”, señaló.

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Carlos Carrillo aseguró que el 40% de las interacciones serían artificiales

La controversia inició durante un debate en medios y continuó en X. El exfuncionario Carlos Carrillo sostuvo que cerca del 40% de las interacciones de Briceño serían falsas y coordinadas por agentes artificiales, según su acusación. Además, aseguró que podía entregar un listado de cuentas que, a su juicio, impulsan los mensajes del congresista en forma recurrente.

“Usted es el que engaña al país, Daniel. Yo le puedo probar que alrededor del 40% de las interacciones de sus publicaciones son falsas, son hechas por agentes artificiales que están coordinados”, dijo Carrillo.

Briceño rechazó esa versión y respondió que las cuentas automatizadas “no votan”. Después publicó un documento del Consejo Nacional Electoral (CNE) y lo presentó como el “certificado de los ‘bots’”, en referencia al respaldo electoral que recibió su proyecto político.

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El representante afirmó que 264.838 ciudadanos votaron por su candidatura al Congreso y cuestionó lo que describió como una narrativa de sectores de izquierda para atribuir su trabajo político a cuentas automatizadas. También pidió que sus críticos se concentren en propuestas sobre los asuntos del país.

“Estamos experimentando un nuevo capítulo en la histeria de algunos miembros de la izquierda colombiana (...) repetir una y otra vez que ‘el trabajo político de Briceño son solo bots’ (...) “264.838 bots se levantaron, tomaron su cédula y fueron con sus familias a votar por este proyecto hace unos meses”, expresó Briceño.

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Daniel Briceño respondió con una referencia a los 264.838 votos que obtuvo su proyecto político - crédito @Danielbricen

Carrillo, a su vez, replicó con cifras de una publicación de Briceño y puso en duda la relación entre sus visualizaciones y los “me gusta” recibidos. Además, difundió una imagen con usuarios que identificó como presuntos perfiles automatizados. Las acusaciones y las respuestas permanecen en el terreno de la confrontación política en redes sociales.

“Apenas 4600 visualizaciones y casi 600 likes, el 13% de engagement, eso no lo tiene ni @MarkRuffalo. A Briceño y sus pupilos los inflan granjas de bots. ¿Quién los paga? ¿La Casa de Nari? ¿Eso está en Secop?“, cuestionó el exfuncionario del Gobierno Petro.

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La polémica del “jalonazo” de chaqueta que le hizo la congresista Luz Verónica Estrada tras una discusión

La controversia por las publicaciones ocurrió después de otro episodio que involucró a Briceño en la Cámara de Representantes. El 30 de septiembre de 2026, durante una sesión relacionada con las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa), la representante del Pacto Histórico Luz Verónica Estrada se acercó al congresista del Centro Democrático y lo sujetó de la chaqueta con brusquedad, según las imágenes que circularon en redes sociales.

Al respecto, la legisladora progresista se pronunció en redes y extendió sus excusas: “Frente a lo ocurrido hoy con el representante Daniel Briceño, reconozco que fue un momento de tensión y que la discusión llegó a un punto que no correspondía. Por eso, ofrezco mis disculpas”.

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Da representante Luz Verónica Estrada se acerca a Daniel Briceño y lo sujeta de la chaqueta durante una discusión en medio de una sesión del Congreso. - crédito Canal del congreso

Briceño aceptó el mensaje y señaló que las diferencias políticas deben encauzarse en debates y en la búsqueda de soluciones para los problemas de la población.

“Tenemos diferencias políticas profundas y seguramente seguiremos dando debates fuertes desde orillas distintas. Eso hace parte de la democracia. También hace parte de ella saber cuándo bajar el tono, reconocer lo que corresponde y seguir adelante con respeto”, escribió el representante a la Cámara.