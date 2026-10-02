EN VIVO | Marcha 2 de octubre 2026: bloqueos, rutas peatonales y alternativas viales en CDMX

La marcha conmemorativa del 2 de octubre se realiza este viernes en la Ciudad de México a 58 años de la matanza de Tlatelolco, con salida a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas y destino final en el Zócalo capitalino.

11:13 hs

Movilizaciones y eventos por el 2 de octubre

Crédito: Cuartoscuro

Marcha principal: inicia a las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, rumbo al Zócalo. El Comité 68 prevé la asistencia de 8,000 personas bajo la consigna “¡Ni perdón, ni olvido!”.

Los participantes exigirán justicia por los hechos de 1968, el Halconazo de 1971 y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También pedirán frenar la criminalización de estudiantes de normales rurales y expresarán solidaridad con la CNTE y el pueblo palestino.

Participarán contingentes de la UNAM, IPN, UAM, UACM, CCH, preparatorias, colectivos universitarios, docentes y organizaciones sociales. Habrá concentraciones y traslados desde el mediodía en distintas alcaldías.

Otras movilizaciones

El Sindicato de Trabajadores de la UNAM saldrá a las 15:30 horas del Hemiciclo a Juárez rumbo al Zócalo. Se esperan cerca de 2,500 personas.

Además, habrá un evento artístico-cultural a las 11:00 horas en el edificio Chihuahua de Tlatelolco y un foro en la SCJN sobre criminalización de personas defensoras.

Se prevén afectaciones viales en Tlatelolco, el Centro Histórico y las rutas al Zócalo, así como cerca de las estaciones Universidad, Tlatelolco, Tacubaya, Cuatro Caminos, Deportivo Oceanía y Lomas Estrella.

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