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EN VIVO | Marcha 2 de octubre 2026: bloqueos, rutas peatonales y alternativas viales en CDMX

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La Ciudad de México tendrá este viernes 2 de octubre una jornada de movilizaciones sociales, principalmente en el Centro Histórico y la alcaldía Cuauhtémoc, con motivo del 58 aniversario del movimiento estudiantil de 1968.

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11:16 hsHoy

Marcha del 2 de octubre en CDMX: ruta, horarios, calles cerradas y alternativas viales

El Comité 68 encabezará la movilización por el 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco

. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

La marcha conmemorativa del 2 de octubre se realiza este viernes en la Ciudad de México a 58 años de la matanza de Tlatelolco, con salida a las 16:00 horas desde la Plaza de las Tres Culturas y destino final en el Zócalo capitalino.

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11:13 hsHoy

Movilizaciones y eventos por el 2 de octubre

Marcha 2 octubre
Crédito: Cuartoscuro

Marcha principal: inicia a las 16:00 horas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, rumbo al Zócalo. El Comité 68 prevé la asistencia de 8,000 personas bajo la consigna “¡Ni perdón, ni olvido!”.

Los participantes exigirán justicia por los hechos de 1968, el Halconazo de 1971 y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También pedirán frenar la criminalización de estudiantes de normales rurales y expresarán solidaridad con la CNTE y el pueblo palestino.

Participarán contingentes de la UNAM, IPN, UAM, UACM, CCH, preparatorias, colectivos universitarios, docentes y organizaciones sociales. Habrá concentraciones y traslados desde el mediodía en distintas alcaldías.

Otras movilizaciones

El Sindicato de Trabajadores de la UNAM saldrá a las 15:30 horas del Hemiciclo a Juárez rumbo al Zócalo. Se esperan cerca de 2,500 personas.

Además, habrá un evento artístico-cultural a las 11:00 horas en el edificio Chihuahua de Tlatelolco y un foro en la SCJN sobre criminalización de personas defensoras.

Se prevén afectaciones viales en Tlatelolco, el Centro Histórico y las rutas al Zócalo, así como cerca de las estaciones Universidad, Tlatelolco, Tacubaya, Cuatro Caminos, Deportivo Oceanía y Lomas Estrella.

Conciertos

La jornada coincide con los conciertos de Iron Maiden en el Estadio GNP Seguros y Elton John en el Estadio Banorte, además de actividades deportivas, culturales y rodadas. Se recomienda anticipar traslados y usar rutas alternas.

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