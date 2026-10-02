Camila Santamaría anunció su separación de Sebastián Villalobos: “No ha sido una decisión fácil de tomar”

Camila Santamaría confirmó el fin de su relación sentimental con Sebastián Villalobos - crédito @sebas/Instagram

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La creadora de contenido Camila Santamaría anunció el fin de su relación con Sebastián Villalobos, participante actual de MasterChef Celebrity Colombia, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales en la tarde del viernes 2 de octubre de 2026. La pareja, que tiene una hija en común, puso fin a una historia de varios años.

En su publicación, Santamaría reconoció el peso de la historia construida junto a Villalobos a la hora de tomar esta determinación. “No ha sido una decisión fácil de tomar. No pienso entrar en detalles ni por acá ni con nadie, ni mucho menos convertir algo tan personal en un drama público”, escribió la influenciadora en el texto difundido en sus plataformas.

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La creadora de contenido detalló que detrás de los años compartidos hay “una historia, recuerdos, aprendizajes, muchísimo amor y, sobre todo, una familia”. Con ese mensaje, buscó dejar en claro que la separación no obedece a un conflicto que ambos quieran exponer públicamente.

En el comunicado, la creadora de contenido decidió no revelar detalles del quiebre para evitar un conflicto expuesto - crédito @camilagsantamaria/Instagram

Santamaría explicó que decidió hacer pública la noticia por dos razones puntuales. “Solo quiero hacerlo por un oficial primero justificación mi ausencia en muchos momentos, segundo desde la conciencia y madurez de que ya no hay ganas de intentar ni de un lado ni del otro, y además para pedirles respeto y cariño para ambas partes, en especial por nuestra hija”, señaló en su mensaje.

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La referencia a la hija en común de la pareja aparece como un punto central de la publicación. La creadora de contenido pidió de manera explícita que el entorno digital respete este aspecto de la situación, en momentos en que Villalobos mantiene exposición mediática por su participación en el programa de telerrealidad.

Sebastián Villalobos afronta la separación durante su participación en el programa 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito Canal RCN

Pese al tono íntimo del comunicado, Santamaría optó por destacar los aspectos positivos de la etapa que cierra. “Me quedo con todo lo bonito, con lo aprendido y con la tranquilidad de saber que algunas veces amar también significa saber cuándo dejar ir”, expresó en el texto.

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La publicación cerró con un agradecimiento dirigido a quienes acompañaron a la pareja durante los años de relación.

“Gracias a quienes nos han acompañado durante todos estos años y, sobre todo, a quienes sepan acompañarnos ahora desde el respeto”, concluyó Santamaría en su mensaje, al que le sumó un texto más corto con las palabras: “Lo siento hija y lo siento amigos, de corazón lo intenté”.

La última publicación conjunta de la pareja

Antes del anuncio de separación, la cuenta de Instagram de Villalobos registró como última publicación en conjunto con Santamaría una serie de fotografías compartidas el 31 de agosto. En el carrusel, el participante de MasterChef Celebrity hizo un repaso de ese mes junto a su hija, con Santamaría como protagonista en varias de las imágenes.

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“El placer de entregarle TODO a los que para ti significan TODO”, escribió Villalobos en la descripción de esa publicación, que acumuló más de 120 reacciones de corazón. El contenido no incluía ninguna señal previa que anticipara la ruptura confirmada semanas después.

La última imagen conjunta de la pareja apareció en la cuenta de Instagram de Villalobos el 31 de agosto - crédito @sebas/Instagram

Así se pronunció Sebastián Villalobos

Horas después, el influenciador envió un mensaje en su canal de Instagram abordando la noticia de la ruptura con la madre de su hija.

En su mensaje no hizo referencia directa a lo dicho por Camila, pero no dejó dudas de que asume la noticia de modo conciliador.

“No todo pueden ser buenas noticias, pero quiero que sepan que estoy consciente en este momento de que hay una luz al final del túnel. Les escribo desde la tranquilidad, deseo el amor y deseo de respeto. Ahora mismo solo quiero que desde el cariño y el respeto puedan sentirse presentes y bueno... pueda entender que todas las personas pasan por momentos difíciles que solo a la pareja les corresponde solucionar. Los quiero”, escribió.

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Sebastián Villalobos se pronunció en su canal de Instagram para solicitar respeto a sus seguidores frente a la situación personal que atraviesa tras la separación - crédito @sebas/Instagram

Así se desarrolló su historia de amor

La ahora expareja se conoció durante la adolescencia y mantuvo una relación sentimental que se extendió por más de una década, marcada por los cambios de ciudad que impuso la carrera profesional del creador de contenido.

La pareja tiene una hija llamada Isla, nacida el 9 de mayo de 2025 - crédito @sebas/IG

En octubre de 2022, la pareja atravesó una primera separación, tras casi dos años juntos en ese entonces. En aquel momento, ambos hablaron públicamente de una ruptura en buenos términos y Villalobos le dedicó un mensaje de agradecimiento a Santamaría.

Meses después del distanciamiento, comenzaron a aparecer señales de acercamiento entre ambos, hasta que finalmente decidieron retomar la relación. Con el paso del tiempo, volvieron a construir una vida en conjunto y en febrero de 2025, la pareja anunció que esperaban a su primera hija, luego de revelar que se trataba de una niña. Isla, fruto de esa relación, nació el 9 de mayo de 2025.

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