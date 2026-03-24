El pueblo medieval a una hora de Roma: jardines y murallas de cuento a 20 kilómetros del mar

Vistas de Sermoneta, pueblo de Roma (Visit Lazio)

Ubicado a poco más de sesenta minutos de Roma, el pueblo de Sermoneta se presenta como un enclave medieval que ha logrado conservar su estampa original a través de los siglos. Enclavado en la llanura Pontina, muy cerca de las Montañas Lepini y a tan solo 20 kilómetros del mar, el pueblo romano ofrece a los visitantes murallas históricas, jardines de ensueño y un patrimonio arquitectónico singular.

Y es que el viajero que asciende hasta Sermoneta encuentra un paisaje dominado por las imponentes murallas y el perfil del castillo Caetani, una fortaleza del siglo XIII que ha sido testigo de la historia del Lacio. Según Italiani.it, la fortaleza fue erigida originalmente con fines defensivos por la familia Annibaldi y más tarde se convirtió en residencia nobiliaria tras pasar a manos de la influyente familia Caetani. La construcción destaca por su torre del homenaje y los puentes levadizos, elementos que han resistido el paso del tiempo.

A los pies del pueblo, se extiende el Jardín de Ninfa, catalogado por Turisti per caso como un “lugar encantado”. Este espacio natural se desarrolló sobre las ruinas de un antiguo caserío y hoy despliega un jardín inglés atravesado por el río Ninfa, cuyas aguas cristalinas y frías nutren más de mil especies de plantas y flores. El jardín, considerado uno de los más bellos de Europa, solo puede visitarse en ciertos horarios y requiere reserva previa. La entrada cuesta 15 euros e incluye el acceso al Hortus Conclusus en determinados momentos del día. Aunque si decides coger sus visitas guiadas podrás descubrir canales, puentes y una atmósfera que fusiona historia y naturaleza.

Castello di ninfa e giardino en Sermoneta (Wikimedia Commons)

Caballeros Templarios, influencias góticas y conventos

El recorrido entre Sermoneta y el Jardín de Ninfa lleva al visitante a la abadía cisterciense de Valvisciolo, un conjunto monástico que remonta sus orígenes al siglo VIII. El lugar, gestionado por monjes cistercienses, mantiene un estrecho vínculo con los Caballeros Templarios, quienes frecuentaban las estancias secretas de la iglesia fortificada. En la actualidad, la abadía destaca por su claustro y una terraza panorámica desde la que es posible divisar hasta el mar.

La abadía forma parte de los principales puntos de interés del municipio, junto con la Logia dei Mercanti, una sucesión de arcos góticos del siglo XV que en su día albergó el ayuntamiento y hoy constituye una de las zonas más animadas del centro histórico. Siguiendo con el patrimonio religioso de Sermoneta, se observa la catedral de Santa Maria, de origen románico y con influencias góticas, donde sobresale una torre campanario de 24 metros de altura decorada con ladrillos y cerámica.

En el interior, destaca la imagen de la Madonna de los Ángeles y la Capilla de los Magos, así como frescos restaurados en la iglesia de San Michele Arcangelo, construida en el siglo XI sobre un antiguo santuario pagano. La iglesia fue restaurada en 2006 para poner en valor los frescos subterráneos. Por último, y un poco más apartado se halla el Convento de San Francesco, levantado inicialmente como defensa templaria y más tarde habitado por congregaciones franciscanas. El claustro, cubierto por un techo abovedado, contiene frescos que narran episodios de la vida de San Francisco de Asís. Para los interesados en el legado sefardí, en las calles del pueblo se puede contemplar la fachada de una antigua sinagoga judía, aunque el acceso se limita al exterior.

Castello Caetani di Sermoneta (Italia.it)

Su oferta cultural está a la altura de su historia

La oferta cultural de Sermoneta se complementa con una intensa agenda de eventos. Como detalla Italiani.it, cada marzo tiene lugar el Festival de los Faunos, que combina espectáculos, concursos y degustaciones de la gastronomía local, entre las que figuran el zeppole di San Giuseppe y el abbacchio alla cacciatora. En enero, el Festival de la Polenta atrae a residentes y visitantes con la preparación tradicional de este plato en fogones al aire libre.

El cine también ha encontrado escenario en el pueblo romano. En 1984, el castillo sirvió de plató para algunas escenas de la película “No nos queda más que llorar”, protagonizada por Roberto Benigni y Massimo Troisi, según Italia.it. Además, en su interior, abierto al público los fines de semana, se albergan frescos de Girolamo Siciolante, conocido como “la Sermoneta”, así como antiguas cárceles en cuyas paredes subsisten inscripciones de los prisioneros de otras épocas.