Marcha por el 2 de octubre: manifestantes y policías se enfrentan en el Metro Tlatelolco

Policías y manifestantes se enfrentaron a las afueras del Metro Tlatelolco, como resultado de este altercado se reportaron asistentes golpeados y y prensa agredida por los elementos del gobierno de Clara Brugada. (Crédito: Somos el medio)

Guardar

Durante la marcha por la conmemoración del 58 aniversario de la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, se vivieron momentos de tensión y confrontación entre policías y manifestantes este 2 de octubre.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y manifestantes protagonizaron una confrontación en las inmediaciones de la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

PUBLICIDAD

Policías capitalinos y manifestantes chocan en Metro Tlatelolco

Durante la marcha, policías capitalinas fueron desplegados luego que personas encapuchadas rompieron vidrios y lanzaron cohetones al interior de la estación del Metro.

A pesar del encontronazo, la SSC informó que no se registraron personas lesionadas por estos hechos.

Manifestantes y policías de la CDMX se enfrascaron en una confrontación durante la marcha por el 2 de octubre en el Metro Tlatelolco. Crédito: X @RabbidRacco0n

Retiran objetos para evitar agresiones

Las autoridades capitalinas también detallaron que, tras los daños, los uniformados realizaron revisiones para retirar objetos que pudieran usarse para agredir, lo que derivó en un nuevo lanzamiento de cohetones y en el uso de extintor.

“Derivado de ello, se llevaron revisiones para retirar objetos aptos para agredir, lo que provocó nuevamente que lanzarán cohetones por lo se accionó el extintor asegurándoles cadenas, palos, cohetones y martillos”, informó la SSC.

PUBLICIDAD

Autoridades no reportan detenidos

De acuerdo con las autoridades capitalinas, también fueron aseguradas cadenas, palos, cohetones y martillos. Además, precisaron que ninguna persona fue detenida durante la confrontación.

Durante el operativo, la policía de la Ciudad de México encapsuló a un contingente de estudiantes y manifestantes en la zona de la Plaza de las Tres Culturas.

Uniformados no permiten avance ni grabar con celulares

Con escudos y equipo antimotines, los elementos de seguridad cercaron al grupo —identificado en parte por portar banderas rojas— e impidieron su avance. Los uniformados también intentaron impedir que las personas grabaran con sus teléfonos celulares.

Un video compartido en redes sociales mostró al reportero de El Sol de México en la movilización. Crédito: Redes Sociales

La acción policial provocó empujones, agresiones verbales y golpes entre manifestantes y uniformados. En medio del repliegue de jóvenes, la detonación de cohetones aumentó el caos en los accesos al transporte público. Ahí, civiles exigieron frenar las agresiones y alertaron sobre la presencia de menores de edad en el sitio.

PUBLICIDAD

“¡Por favor, tenemos niños!”, se escucha a una mujer gritar mientras se encontraba atrapada en el cerco.

Uniformados cierran el flujo de personas a puntos centrales de la marcha

Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron a restringir y cerrar los accesos en estaciones de la Línea 3 y zonas del Centro Histórico, como Bellas Artes, con el objetivo del frenar el flujo masivo de personas hacia los puntos centrales de la marcha.

De acuerdo con reportes periodísticos, la presencia de los cuerpos de seguridad se mantiene en los alrededores de Tlatelolco para resguardar las vialidades.

El reportero Iván Ortiz, del Sol de México, denunció agresiones físicas por parte de elementos de seguridad, quienes le quitaron su celular con el que documentaba la manifestación del 2 de octubre. (Crédito: redes sociales)

Denuncian ataques a periodistas

En redes sociales, usuarios compartieron testimonios de que periodistas, supuestamente, fueron agredidos por policías capitalinos mientras llevaban a cabo su cubertura por la marcha en conmemoración del 2 de octubre.

PUBLICIDAD

Uno de los comunicadores que se vio inmiscuido en estos incidentes, fue Iván Ortiz, de El Sol de México, quien señaló que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le retiraron pertenencias personales, entre ellas su celular y mochila.

De acuerdo con el testimonio del periodista, también hubo estudiantes involucrados en los hechos.

Otro periodista al que los policías le habrían quitado su celular mientras documentaba lo ocurrido, fue Mario Marlo, de SomosElMedio.

Manifestantes en Tlatelolco. (Crédito: SSC)

Reportan pintas y actos vandálicos en varios comercios

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo en el cruce de Eje Central y Ricardo Flores Magón se reportaron vidrios y ventanas rotas, además de pintas en las bardas metálicas, durante el avance de la marcha por el 2 de octubre en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

La movilización continúa por calles de la capital. Autoridades y manifestantes mantienen presencia en distintos puntos de la ruta.

A la espera de que todos los contingentes arriben a la plancha del Zócalo y den paso a un mitin, al tiempo que el “bloque negro” continúa generando destrozos; así transcurre la marcha por un aniversario más de la matanza del 2 de octubre de 1968.