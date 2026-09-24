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Sin traje de neopreno ni aletas, una nadadora francesa de 57 años cruzó el Canal de la Mancha para visibilizar la ELA

Anne Féat completó los 41 kilómetros entre Dover y Tardinghen en 15 horas y 31 minutos, como homenaje a su tío Charles Biétry, referente histórico de la televisión francesa, diagnosticado con la enfermedad en 2022

Anne Féat, de 57 años, completó los 41 kilómetros entre Dover y Tardinghen en 15 horas y 31 minutos sin traje de neopreno ni aletas, como homenaje a su tío (X @charlesbietry)
Anne Féat, de 57 años, completó los 41 kilómetros entre Dover y Tardinghen en 15 horas y 31 minutos sin traje de neopreno ni aletas, como homenaje a su tío (X @charlesbietry)
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Anne Féat cruzó el Canal de la Mancha nadando, 41 kilómetros sin traje de neopreno ni aletas, en homenaje a su tío Charles Biétry, una figura histórica de la televisión francesa diagnosticado con la enfermedad de Charcot, nombre que se utiliza en dicho país para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en 2022. La nadadora francesa de 57 años, maestra de natación y excompetidora de alto nivel, llegó a tierra en Tardinghen, una localidad costera del norte de Francia, a las 21:21 del martes 22 de septiembre, tras 15 horas y 31 minutos en el agua.

Partió desde Dover, ciudad portuaria del sureste de Inglaterra y punto de referencia tradicional para las travesías del Canal, al amanecer, a las 6:50, con solo un traje de baño. El recorrido teórico de 34 kilómetros se extendió hasta los 41 kilómetros reales por efecto de las corrientes y el intenso tráfico marítimo. La gesta formó parte del proyecto “Au-delà des falaises” —Más allá de los acantilados—, dedicado a la sensibilización sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

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Biétry se emocionó públicamente al ver a su sobrina partir desde Inglaterra

Una persona con gorro de natación rosa nada en el agua frente a un buque rojo distante y la costa bajo un cielo nublado
La deportista afrontó el desafío tras el diagnóstico de Charles Biétry en 2022, en una ruta afectada por corrientes y tráfico marítimo (X @charlesbietry)

Desde sus redes sociales, Biétry publicó dos fotografías de la nadadora en el agua y escribió que ella partió desde Inglaterra, dio detalles sobre la travesía y resaltó: “Es mi sobrina. ¡Orgulloso!”. El periodista agregó que la deportista llevaba ese sueño desde los 18 años y que lo cumplió en plena madurez atlética.

La reacción contrasta con las limitaciones que la patología le impone: la ELA afecta progresivamente las neuronas motoras, y el hombre ya se comunica a través de un dispositivo informático. Fue precisamente esa situación la que impulsó a la bretona a actuar.

Según el periódico local Le Figaro, antes de comprometerse con el desafío consultó a su tío, quien respondió: “Sería maravilloso, gracias, campeona”. En este sentido, la deportista subrayó al diario: “No hubiera hecho nada sin su aprobación”.

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La travesía estuvo oficialmente homologada por la Asociación de Natación del Canal

"Dios, el mar y nosotros": crónica de una travesía del Canal de la Mancha.
La instructora francesa de 57 años tardó 15 horas y 31 minutos en cubrir los 41 kilómetros con solo un traje de baño, en aguas de unos 15 grados, bajo protocolo oficial de la Asociación de Natación del Canal (Photo by Ben STANSALL / AFP)

El cruce se realizó bajo un protocolo estricto. La deportista contó con la asistencia de un piloto británico de la Asociación de Natación del Canal (CSA), organismo que guía las embarcaciones de apoyo en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, por donde circulan diariamente cientos de ferrys y buques de carga. Un observador oficial viajó a bordo para certificar la hazaña, detalló Le Figaro.

La preparación fue igualmente exigente: meses antes, la instructora completó un recorrido preparatorio de 26 kilómetros en el estrecho en poco más de seis horas. Durante el cruce oficial, la temperatura del agua rondó los 15 ℃, y la nadadora soportó esa exposición sin ningún tipo de protección térmica. Para evitar las rozaduras del agua salada, aplicó lanolina y vaselina en el cuerpo, práctica habitual en este tipo de prueba.

Una campaña de recaudación en línea busca financiar la investigación contra la ELA

El proyecto “Au-delà des falaises” incluyó desde su inicio una campaña de recaudación a través de una plataforma en línea, destinada a financiar la investigación de la enfermedad y apoyar al Instituto Charcot y a la asociación ARSLA (Asociación para la Investigación sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica). La elección del nombre alude a los acantilados de Dover, punto de partida de la travesía.

Esclerosis múltiple, cerebro, mielina - Perú - 29 de mayo
La gesta formó parte del proyecto “Au-delà des falaises” —Más allá de los acantilados—, dedicado a la sensibilización sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), también conocida como enfermedad de Charcot.

Cabe mencionar que la ELA afecta en Francia a unas 6.000 personas y, según Le Figaro, cada año se diagnostican alrededor de 1.500 nuevos casos.

Féat es originaria de Quimper, capital del departamento de Finistère, en la región de Bretaña, en el extremo noroeste de Francia, y compaginó su carrera deportiva con su actividad como instructora de natación.

Con este cruce se sumó a la lista de nadadores que completan el Canal sin asistencia térmica, una prueba que figura entre las más exigentes de la natación en aguas abiertas.

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