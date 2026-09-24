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EN VIVO: Tercera jornada de la Asamblea General de la ONU

El discurso de Benjamin Netanyahu es el más esperado en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York, donde la sesión matutina incluye también a Mahmoud Abbas, de Palestina. Bolivia, Uruguay y Colombia también hablarán ante el pleno

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Benjamin Netanyahu llegó a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en una visita relámpago sin una reunión prevista con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro israelí afrontó el viaje en un momento de creciente aislamiento internacional. El debate general de la ONU reunió en su sede neoyorquina a dirigentes de todo el mundo para abordar asuntos de alcance global, entre ellos la guerra en Gaza y la reconstrucción del enclave palestino.

Netanyahu no tenía agendados encuentros con Trump, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ni con mandatarios árabes. Su oficina informó que sí se reuniría con varios líderes mundiales durante su breve estancia.

El jefe de gobierno israelí mantendría reuniones con los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay, Panamá y Etiopía, además de la vicepresidenta de Colombia y los primeros ministros de Grecia, Eslovenia y Papúa Nueva Guinea.

La lista de los oradores de hoy:

Oradores de la jornada de hoy:

Claro. Te lo ordeno en un formato lineal, limpio y fácil de leer, manteniendo la numeración y haciendo que cada país quede claramente diferenciado del siguiente:

1. ZIMBABWE — Excmo. Sr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Presidente; 2. MADAGASCAR — Excmo. Sr. Michaël Randrianirina, Presidente; 3. GHANA — Excmo. Sr. John Dramani Mahama, Presidente; 4. ESTADO DE PALESTINA — Excmo. Sr. Mahmoud Abbas, Presidente; 5. GUYANA — Excmo. Sr. Mohamed Irfaan Ali, Presidente; 6. SOMALIA — Excmo. Sr. Hassan Sheikh Mohamud, Presidente; 7. COMORAS — Excmo. Sr. Azali Assoumani, Presidente; 8. LIBERIA — Excmo. Sr. Joseph Nyuma Boakai, Presidente; 9. ISLAS MARSHALL — Excma. Sra. Hilda Heine, Presidente; 10. BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL) — Excmo. Sr. Rodrigo Paz Pereira, Presidente constitucional; 11. HUNGRÍA — Excmo. Sr. András Bálint Baka, Presidente; 12. URUGUAY — Excmo. Sr. Yamandú Orsi, Presidente; 13. UNIÓN EUROPEA — Excmo. Sr. António Costa, Presidente del Consejo Europeo; 14. GUINEA ECUATORIAL — Excmo. Sr. Teodoro Nguema Obiang Mangue, Vicepresidente; 15. GAMBIA — Excmo. Sr. Muhammed Jallow, Vicepresidente; 16. COLOMBIA — Excmo. Sr. José Manuel Restrepo, Vicepresidente; 17. ISRAEL — Excmo. Sr. Benjamin Netanyahu, Primer Ministro; 18. PORTUGAL — Excmo. Sr. Luís Montenegro.

Primer Ministro

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

12:47 hsHoy

Benjamin Netanyahu hablará ante la Asamblea General de la ONU en plena campaña para su reelección en Israel

Entre los principales blancos de sus críticas en el discurso de este jueves podrían estar el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, los gobiernos de Francia y Reino Unido, la ONU e Irán, país con el que Jerusalén y Washington están en guerra desde febrero

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU. EFE/EPA/SARAH YENESEL
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU. EFE/EPA/SARAH YENESEL

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se prepara para pronunciar este jueves su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en un contexto marcado por las críticas de aliados y adversarios y por la campaña para las elecciones en Israel, previstas para el 27 de octubre. Entre sus principales objetivos estarán el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, los gobiernos de Francia y Reino Unido, la ONU y Irán, país con el que Israel y Estados Unidos están en guerra desde febrero.

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12:47 hsHoy

Sin definir una fecha, Delcy Rodríguez dijo que habrá elecciones en Venezuela y celebró el acuerdo petrolero con Estados Unidos

La presidenta encargada afirmó ante la Asamblea General de la ONU que Caracas busca abrir una nueva etapa política basada en el diálogo y la participación de todas las fuerzas, al tiempo que destacó el acercamiento con la administración de Donald Trump

La presidenta encargada afirmó ante la Asamblea General de la ONU que Caracas busca abrir una nueva etapa política basada en el diálogo y la participación de todas las fuerzas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que el país celebrará elecciones y afirmó que su administración ya inició conversaciones con sectores de la oposición para preparar el proceso. Rodríguez evitó, sin embargo, establecer una fecha y sostuvo que será el propio pueblo venezolano el que determine cuándo están dadas las condiciones para acudir a las urnas.

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12:48 hsHoy

Pedro Sánchez evita hablar de Marruecos en su discurso ante la ONU y defiende su gestión de la crisis en Ceuta: "La tentación es convertir al migrante en enemigo"

El presidente del Gobierno reivindicó ante la Asamblea General la respuesta de su Ejecutivo a la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. También pidió acabar con el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, regular a los "tecnoligarcas" y que una mujer latinoamericana dirija por primera vez Naciones Unidas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló sobre la crisis en Ceuta durante su discurso ante la ONU, este miércoles en Nueva York.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, la respuesta de su Ejecutivo a la crisis migratoria de Ceuta, pero no hizo ninguna mención a Marruecos, el país desde el que decenas de miles de personas cruzaron a la ciudad autónoma a finales de julio.

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12:48 hsHoy

El presidente Daniel Noboa reclamó ante la ONU una respuesta coordinada contra el crimen organizado transnacional

El mandatario sostuvo que Ecuador defiende una respuesta conjunta, porque ningún país puede garantizar por sí solo seguridad, desarrollo y estabilidad

La propuesta ecuatoriana pidió que la iniciativa ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como prioridad en la prevención de conflictos (REUTERS/CAITLIN OCHS)
La propuesta ecuatoriana pidió que la iniciativa ONU80 incorpore al crimen organizado transnacional como prioridad en la prevención de conflictos (REUTERS/CAITLIN OCHS)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pidió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas una respuesta internacional coordinada contra el crimen organizado transnacional, al sostener que las redes delictivas ya cooperan entre países con mayor eficacia que los Estados.

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