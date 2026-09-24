EN VIVO: Tercera jornada de la Asamblea General de la ONU

Benjamin Netanyahu llegó a Nueva York para intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en una visita relámpago sin una reunión prevista con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro israelí afrontó el viaje en un momento de creciente aislamiento internacional. El debate general de la ONU reunió en su sede neoyorquina a dirigentes de todo el mundo para abordar asuntos de alcance global, entre ellos la guerra en Gaza y la reconstrucción del enclave palestino.

Netanyahu no tenía agendados encuentros con Trump, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ni con mandatarios árabes. Su oficina informó que sí se reuniría con varios líderes mundiales durante su breve estancia.

El jefe de gobierno israelí mantendría reuniones con los presidentes de Argentina, Bolivia, Paraguay, Panamá y Etiopía, además de la vicepresidenta de Colombia y los primeros ministros de Grecia, Eslovenia y Papúa Nueva Guinea.

La lista de los oradores de hoy:

Oradores de la jornada de hoy:

Claro. Te lo ordeno en un formato lineal, limpio y fácil de leer, manteniendo la numeración y haciendo que cada país quede claramente diferenciado del siguiente:

1. ZIMBABWE — Excmo. Sr. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Presidente; 2. MADAGASCAR — Excmo. Sr. Michaël Randrianirina, Presidente; 3. GHANA — Excmo. Sr. John Dramani Mahama, Presidente; 4. ESTADO DE PALESTINA — Excmo. Sr. Mahmoud Abbas, Presidente; 5. GUYANA — Excmo. Sr. Mohamed Irfaan Ali, Presidente; 6. SOMALIA — Excmo. Sr. Hassan Sheikh Mohamud, Presidente; 7. COMORAS — Excmo. Sr. Azali Assoumani, Presidente; 8. LIBERIA — Excmo. Sr. Joseph Nyuma Boakai, Presidente; 9. ISLAS MARSHALL — Excma. Sra. Hilda Heine, Presidente; 10. BOLIVIA (ESTADO PLURINACIONAL) — Excmo. Sr. Rodrigo Paz Pereira, Presidente constitucional; 11. HUNGRÍA — Excmo. Sr. András Bálint Baka, Presidente; 12. URUGUAY — Excmo. Sr. Yamandú Orsi, Presidente; 13. UNIÓN EUROPEA — Excmo. Sr. António Costa, Presidente del Consejo Europeo; 14. GUINEA ECUATORIAL — Excmo. Sr. Teodoro Nguema Obiang Mangue, Vicepresidente; 15. GAMBIA — Excmo. Sr. Muhammed Jallow, Vicepresidente; 16. COLOMBIA — Excmo. Sr. José Manuel Restrepo, Vicepresidente; 17. ISRAEL — Excmo. Sr. Benjamin Netanyahu, Primer Ministro; 18. PORTUGAL — Excmo. Sr. Luís Montenegro.

Primer Ministro