EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 24 de septiembre

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Agenda de movilizaciones hoy 24 de septiembre

manifestación CNDH Ayotzinapa (Captura de pantalla en Instagram: @ant1fazz.media)

La movilización principal será encabezada por trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes partirán a las 10:00 horas del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, con destino al Zócalo capitalino.

El contingente, estimado en 300 personas, demandará insumos y personal suficiente en las unidades médicas, aumento salarial y jubilaciones dignas. También protestará contra modificaciones a los estatutos sindicales que, aseguran, vulneran la libertad de expresión e implican actos de intimidación. Las autoridades no descartan la llegada de autobuses con manifestantes de otras entidades y posibles afectaciones viales durante el recorrido.

Otra de las concentraciones relevantes será la de madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, programada a las 11:00 horas frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice, en la alcaldía Magdalena Contreras.

La protesta forma parte de la jornada “Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”. Los familiares exigirán que la CNDH retire la recomendación 208VG/2026, emitida el 9 de julio, al considerar que exonera al Ejército y a la Marina de responsabilidades en el caso y desacredita el trabajo de organismos internacionales y acompañantes de las víctimas. Se estima la asistencia de unas 700 personas.

Posteriormente, a las 16:00 horas, se realizará un foro con una comisión de madres y padres de Ayotzinapa en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en Ciudad Universitaria.

En el Centro Histórico, comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, llevarán a cabo a las 11:00 horas el evento “Papalotes por Gaza” frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el plantón de Mujeres Mazatecas, sobre Pino Suárez. La actividad será en solidaridad con el pueblo palestino y para pedir un alto a la guerra en Medio Oriente.

También habrá actividades de la organización Plataforma 4:20, que instalará módulos itinerantes desde las 12:00 horas en el Monumento a la Madre, en Narvarte Poniente y en la zona de Gran Canal y Circuito Interior. La agrupación realizará recolección de firmas y difusión sobre derechos y legislación cannábica.

Entre las citas previstas destacan una reunión a las 10:00 horas en la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en la colonia Cuauhtémoc, para demandar servicios de agua, drenaje y regularización de un predio en Iztapalapa; así como movilizaciones relacionadas con vivienda ante la Secretaría de Vivienda, en Iztacalco.

Por la noche se esperan diversas rodadas. El colectivo Locos por las Motos Ciudad de México realizará la rodada “A lo Viva México”, con puntos de reunión desde las 21:00 horas en Iztapalapa y Cuauhtémoc. Además, habrá recorridos ciclistas de Rueda Libre, Fino MX y Buena Vibra.