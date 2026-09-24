Presidente de Corea del Sur coloca ofrenda floral a los Niños Héroes en Chapultepec durante visita a México

La primera visita de Estado surcoreana en más de una década y media apunta a formalizar un Plan de Acción hasta 2030 que incluye cooperación en industria aeroespacial, gobernanza digital e innovación, en un vínculo estratégico de creciente peso para ambas naciones.

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Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, coloca una ofrenda floral en el Altar a la Patria de Chapultepec este 24 de septiembre, antes de reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional durante su visita de Estado a México.

El mandatario surcoreano guarda un minuto de silencio frente al monumento dedicado a los defensores de México. La ceremonia abre su agenda pública en la Ciudad de México, que incluye reuniones bilaterales, la firma de acuerdos y un encuentro con empresarios.

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Lee Jae Myung retoma un protocolo que inició con la visita de Roh Tae-woo en 1991

El mandatario surcoreano llega a Ciudad de México tras 16 años de ausencia presidencial, con una agenda centrada en comercio, inteligencia artificial y minerales críticos, y un intercambio bilateral que superó los 29,700 millones de dólares en 2025

La visita de Lee ocurre 35 años después de que Roh Tae-woo, entonces presidente de Corea del Sur, viajara a México en septiembre de 1991. Aquella fue la primera visita oficial de un mandatario coreano a México y a América Latina, según el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano y el Korea JoongAng Daily.

El homenaje en Chapultepec es parte del protocolo de una visita de Estado. No responde a una conmemoración coreana en particular, sino que representa un gesto de respeto a los símbolos nacionales del país anfitrión antes del diálogo entre ambos gobiernos.

El Altar a la Patria honra a los defensores de México de 1846 y 1847

El presidente surcoreano impulsa la reanudación de negociaciones para un acuerdo económico bilateral y plantea al país como puerta de entrada para sus empresas a los mercados de América del Norte y otras regiones

El Altar a la Patria se encuentra en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, frente a la Calzada Juventud Heroica. El monumento es conocido popularmente como Monumento a los Niños Héroes y recuerda a los cadetes del Colegio Militar fallecidos durante la batalla de Chapultepec, el 13 de septiembre de 1847.

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El recinto fue inaugurado en 1952. Está formado por seis columnas de mármol, coronadas por águilas y antorchas de bronce. En el centro se encuentra la escultura conocida como “La Patria”, junto a la inscripción: “A los defensores de la Patria 1846-1847”, según la información del Bosque de Chapultepec.

El sitio rinde homenaje a Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez. También guarda los restos atribuidos al coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, comandante del Batallón de San Blas.

Por esa carga simbólica, el Altar a la Patria suele integrarse a ceremonias oficiales y visitas de jefes de Estado. Lee llega acompañado por autoridades mexicanas antes de trasladarse a Palacio Nacional para la recepción oficial con Sheinbaum.

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Yonhap informa que, tras la ofrenda floral, el presidente coreano participa en la ceremonia de bienvenida y en reuniones con la mandataria mexicana. La agenda contempla conversaciones sobre comercio, inversión, cadenas de suministro, inteligencia artificial y minerales críticos.

Chapultepec conserva otro vínculo entre México y Corea del Sur desde 1968

La réplica de una pagoda de Seúl, instalada en el bosque capitalino desde 1968, condensa en piedra y madera la evolución de una relación bilateral que hoy recibe un nuevo capítulo con la visita de Lee Jae Myung

La ofrenda de Lee Jae Myung ocurre en el mismo bosque donde se encuentra el Pabellón Coreano, una construcción entregada por Corea del Sur a México en 1968, en el marco de los Juegos Olímpicos celebrados en la capital mexicana.

El pabellón está ubicado dentro del Jardín de Adultos Mayores “Euquerio Guerrero”, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Fue armado en México como una réplica de una pagoda del parque Tapgol de Seúl, de acuerdo con la información de Pro Bosque Chapultepec.

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La construcción fue un regalo del gobierno surcoreano al pueblo mexicano y se presentó como símbolo de amistad entre los dos países. Su presencia en Chapultepec antecede por más de dos décadas a la visita de Roh Tae-woo y forma parte de los referentes visibles de la relación bilateral en la Ciudad de México.

México y Corea del Sur establecieron relaciones diplomáticas el 26 de enero de 1962. En las décadas posteriores firmaron acuerdos en materia cultural, comercial, aérea, científica, turística e inversión, de acuerdo con un documento del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado.

La visita de Roh en 1991 elevó el diálogo al nivel presidencial. El exmandatario surcoreano llegó a México después de participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pocos días después de que la República de Corea ingresara a Naciones Unidas el 17 de septiembre de aquel año.

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Lee Jae Myung encabeza la primera visita de Estado en 16 años

La llegada del presidente Lee Jae Myung abre negociaciones sobre un acuerdo económico bilateral y subraya el papel creciente de México como plataforma de acceso al mercado norteamericano para las empresas asiáticas

Lee Jae Myung llega a México la noche del 23 de septiembre acompañado por su esposa, Kim Hye-kyung, y una delegación de su gobierno. Es la primera visita de Estado de un presidente surcoreano al país en 16 años.

La agenda de este 24 de septiembre inicia con la ceremonia en Chapultepec y continúa en Palacio Nacional. Ahí, Lee y Sheinbaum participan en una reunión privada, un encuentro ampliado con sus equipos y una ceremonia para suscribir instrumentos de cooperación.

La presidenta mexicana adelanta que ambos gobiernos hablarán de comercio, cultura, educación e inversiones. También está prevista una reunión con empresarios coreanos que buscan invertir en México o ampliar sus operaciones.

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Antes de la visita, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México y Corea del Sur preparaban un Plan de Acción 2026-2030. El documento contempla cooperación en innovación, inteligencia artificial, gobernanza digital, industria aeroespacial, intercambios culturales y becas.

La SRE reportó que el comercio bilateral alcanzó 29 mil 700 millones de dólares en 2025. Corea del Sur figura entre los principales socios comerciales de México en Asia y empresas coreanas mantienen operaciones en sectores como automotriz, electrónica, acero y electrodomésticos.

Lee plantea reanudar las negociaciones para un acuerdo económico entre ambos países. De acuerdo con declaraciones difundidas por medios surcoreanos, el mandatario considera que México funciona como una plataforma para que las compañías de su país accedan a mercados de América del Norte y otras regiones.

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Después de los actos oficiales con Sheinbaum, el presidente surcoreano tiene programado un encuentro con integrantes de la comunidad coreana residente en México. El 25 de septiembre participará en un foro de negocios y en actividades de la K-Expo México 2026, antes de concluir su visita el 26 de septiembre.