México

Grecia Quiroz rechaza haberse opuesto a entregar el celular de Manzo: “Si alguien quiere justicia, soy yo”

La presidenta de Uruapan gestiona ante el Gobierno Federal que la FGR revise el celular de Carlos Manzo

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, ofrece declaraciones a los medios de comunicación en un espacio al aire libre. Durante su intervención frente a los micrófonos, aborda la situación relacionada con los dispositivos celulares de Carlos Manzo y afirma que el tema ha sido politizado.

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Grecia Itzel Quiroz García, presidenta de Uruapan, rechazó haberse opuesto a que las autoridades obtengan la información del celular de su esposo Carlos Manzo —quien fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 por una célula criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación— y afirmó que gestiona con el Gobierno Federal que la extracción de datos del dispositivo quede a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

Quiroz sostuvo que su interés es que el caso avance con elementos verificables y respondió a los cuestionamientos que surgieron en redes sociales por el teléfono. “Si hay alguien que quiere la justicia, que quiere la verdad, soy yo”, declaró.

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La presidenta municipal explicó que busca que el procedimiento quede en manos de una instancia federal. Según relató, tres días antes de sus declaraciones conversó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para iniciar esa gestión.

Fiscalía de Michoacán lanzó advertencia a Quiroz sobre celulares de Manzo

El martes 22 de septiembre, Israel Vega Rodríguez, vicefiscal de Michoacán, insistió en conferencia de prensa en que la alcaldesa tenía la obligación de entregar los celulares de Carlos Manzo. Ya que Quiroz, hasta entonces, se había negado a entregarlos, incluso Vega Rodríguez en ocasiones previas advirtió que ella podría apelar a un amparo para no entregar los dispositivos.

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Vega Rodríguez dijo en su última conferencia que se encontraban agotando los requerimientos hacia la alcaldesa, “de que tienen que ser aportados; van a tener que ser aportados” para que continúe la investigación respecto al homicidio contra Carlos Manzo.

Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, acusó este viernes una campaña de ataques políticos en su contra tras el tercer requerimiento de la Fiscalía de Michoacán por los celulares de Carlos Manzo. Foto: Redes Sociales
Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, acusó este viernes una campaña de ataques políticos en su contra tras el tercer requerimiento de la Fiscalía de Michoacán por los celulares de Carlos Manzo. Foto: Redes Sociales

De acuerdo con el fiscal, el organismo que encabeza está obligado a adquirir los celulares, “obviamente, se tienen que agotar los recursos para adquirir o solicitar la aportación de los mismos, pero de que tienen que ser aportados, van a tener que ser aportados a raíz de esa información”.

Los dispositivos telefónicos que sean entregados por Quiroz García serán sometidos a un peritaje, para determinar si fueron modificadas las aplicaciones o sufrieron modificaciones.

Quiroz acusa politización por el tema de los celulares de Carlos Manzo

De acuerdo con la alcaldesa de Uruapan, el tema de los celulares de su esposo “se ha politizado” tras las críticas y acusaciones, una de ellas fue la que hizo su cuñado, Juan Manzo, quien ha insistido en distintas ocasiones en que entregue los dispositivos del fallecido.

Hombre sonriente con sombrero sostiene a dos bebés pequeños, uno con camiseta clara y pantalón rayado, otro con camiseta verde y pantalón vaquero
Carlos Manzo sostiene a sus dos hijos pequeños en brazos. (@GreciaMich2027)

Grecia Quiroz acusó que las críticas y señalamientos, lejos de aportar a la aclaración del homicidio de Manzo, solo avivan los “chismes de lavadero”. Recordó que ella podría decir “muchas” cosas públicamente, pero no lo hace porque estaría “denigrando” a sus hijos, a su esposo y a la madre de Carlos Manzo.

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