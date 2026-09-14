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Desafío extremo en Nueva Jersey: 250 corredores terminaron una media maratón bajo el agua

La prueba de 21 kilómetros en el Saddle River County Park arrancó con dos horas de demora y siguió sin cambios de trazado, mientras atletas reportaron corrientes fuertes, barro y falta de instrucciones de seguridad

La Racefaster Half Marathon se corre en el Saddle River County Park con agua hasta la cintura y el pecho, tras dos horas de demora por lluvias que superan 12,7 centímetros y una alerta vigente

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Unos 250 corredores completaron el domingo la carrera Racefaster Half Marathon en el condado de Bergen, Nueva Jersey, mientras el recorrido permanecía anegado con agua hasta la cintura, en medio de una alerta de inundaciones repentinas activa y lluvias que acumularon más de 12,7 centímetros en pocas horas. La decisión de mantener la competencia encendió un debate sobre los protocolos de seguridad en eventos deportivos al aire libre.

La prueba, organizada por Racefaster —empresa con sede en Paramus—, recorre los senderos del Saddle River County Park a lo largo de 21 kilómetros. El inicio, previsto para las 8 de la mañana, se postergó dos horas debido al temporal, según informó NBC New York.

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Sin embargo, la largada se produjo igualmente bajo condiciones que los propios participantes describieron como peligrosas, sin que la organización modificara el trazado ni brindara información adicional sobre los riesgos del terreno.

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta de inundaciones antes del inicio

El condado de Bergen, Nueva Jersey, sufre graves daños durante una tormenta de rápido desplazamiento con aguaceros torrenciales
Con el norte de Nueva Jersey bajo lluvias extremas, la prueba avanzó igual y los corredores describieron la dificultad de competir

El Servicio Meteorológico Nacional y la red de medición climática de la Universidad de Rutgers registraron acumulaciones que superaron los 12,7 centímetros de lluvia en localidades como Harrington Park, Paramus, North Haledon y West Caldwell, todas dentro de la región afectada por el paso del sistema de lluvias.

En paralelo, John Krasting, climatólogo estatal en la Universidad de Rutgers, calificó el fenómeno como “al menos una tormenta generacional” para poblaciones como North Haledon, Haworth y Little Falls.

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A pesar de la alerta vigente, la competencia no fue suspendida ni se modificó el recorrido. Los participantes recibieron únicamente el aviso del retraso inicial. Varios corredores declararon a medios locales que no obtuvieron ninguna advertencia sobre las condiciones que encontrarían a lo largo del camino, ni instrucciones sobre qué hacer si la situación se tornaba crítica.

Corredores describieron corrientes fuertes y agua hasta el pecho en varios tramos

Un camino peatonal cubierto por agua turbia en movimiento, con barandillas metálicas en los laterales y una persona caminando al fondo
Participantes como Marijana Dinic y Nathan relataron pasos con agua a la cintura y al pecho, además de fuertes corrientes bajo túneles (captura de video)

Los testimonios recogidos por distintos medios reflejan la gravedad de lo vivido. Marijana Dinic relató que el agua le llegaba a la cintura y al pecho en distintos puntos del trayecto. “Agarré a la mujer que tenía al lado y ella me agarró a mí”, contó a News 12. “No era solo una inundación; la corriente era muy fuerte. Tuve que sostenerme de un riel bajo el túnel”, describió, y aclaró que pensó que la zona anegada duraría unos 50 metros, pero el agua no cedió.

El corredor Nathan vivió algo similar. Ya en la largada estaba completamente empapado y la situación se agravó con los kilómetros. “Después de cruzar como cinco o seis vados —algunos hasta la cintura, otros hasta el pecho—, aferrado a los rieles, me pregunté si iban a cambiar el recorrido”, contó a NBC New York. Eso nunca ocurrió. Según describió, el pasto también estaba inundado y el barro hacía imposible correr fuera del sendero principal.

Por su parte, el competidor Zac Clark mostró a atletas cruzando bajo un paso elevado con el agua a la cintura, mientras exclama: “Bro, esto está loco”. Pese a todo, completó los 21 kilómetros con un tiempo de 1:40:42 y quedó tercero en su categoría de edad. Sus videos acumularon decenas de miles de reproducciones en pocas horas y dispararon la discusión sobre la gestión del evento.

La organización no respondió y el contexto regional amplificó las críticas

Una calle de zona residencial cubierta por agua acumulada con automóviles parcialmente sumergidos frente a casas
Atletas declararon a medios locales que no recibieron advertencias sobre los riesgos del terreno pese a la alerta meteorológica en Nueva Jersey (captura de video)

Ese domingo, el norte de Nueva Jersey atravesó una de las jornadas de lluvia más intensas en años. En Paterson se realizaron al menos 20 rescates acuáticos, entre ellos el de una mujer que cayó de su silla de ruedas y fue arrastrada por la corriente, según informó el alcalde de la ciudad, Andrew Sayegh.

En ese contexto, la decisión de no suspender la prueba generó cuestionamientos públicos sobre los criterios que deben regir la realización de eventos deportivos masivos ante alertas climáticas activas.

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