México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

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En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas del Metro y Metrobús a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Estas son las actualizaciones más importantes hoy lunes 14 de septiembre:

11:21 hsHoy

El Metrobús informa afectación en el servicio de la Línea 4 por eventos temporales. No hay servicio de Delegación Cuauhtémoc-México Tenochtitlan, ambos sentidos.

11:20 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro inició sus operaciones de forma normal este lunes 14 de septiembre.

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