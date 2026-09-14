¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de septiembre?

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas del Metro y Metrobús a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
Estas son las actualizaciones más importantes hoy lunes 14 de septiembre:
11:21 hsHoy
El Metrobús informa afectación en el servicio de la Línea 4 por eventos temporales. No hay servicio de Delegación Cuauhtémoc-México Tenochtitlan, ambos sentidos.
11:20 hsHoy
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro inició sus operaciones de forma normal este lunes 14 de septiembre.