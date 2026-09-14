México

“Había información de otra situación”: Fiscalía de Morelos no descarta líneas de investigación en feminicidio de Claudia Tacoronte

Las primeras versiones refieren que la joven habría sido víctima de un asalto en el que fue lesionada con un arma blanca

Estudiante española asesinada UAEM Morelos
Foto: Instagram / Cuartoscuro
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Fernando Blúmenkron Escobar, fiscal de Morelos, no descartó ninguna línea de investigación en el feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, ocurrido el sábado pasado en Cuautla a pocas semanas de haber ingresado como alumna de intercambio a la Universidad Autónoma del Estado (UAEM).

El funcionario reconoció que una primera versión del crimen fue un presunto asalto como móvil del ataque con arma blanca cometido en contra de la joven de 21 años; sin embargo, adelantó que existen otros indicios que aún falta por investigar.

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“No descartamos tampoco otra cuestión u otro móvil que pudiera presentarse, porque también había indicios, información de otra situación”, explicó.

Blúmenkron reconoció que de manera previa ya se hablaba de una posible pareja o novio de la víctima como parte de las especulaciones del caso, pero detalló que continuarán investigando para dar con el móvil.

“Incluso ayer mismo circuló, como una especulación de que podría ser su pareja, su novio, el robo, en fin”, señaló sin dar más detalles.

Crimen se investiga como feminicidio: testigos fueron citados y se espera la repatriación del cuerpo de la joven

Estudiante española asesinada UAEM
La joven participaba en un evento de plantas medicinales en la Casa de la Cultura de Cuautla cuando fue asesinada. Foto: Instagram

Blúmenkron reiteró que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio, lo que permitirá hacer un amplio análisis de los hechos para determinar el móvil y dar con el responsable. Además, confirmó que se solicitó de inmediato la colaboración del Gobierno Federal para la investigación.

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Por el caso, explicó que ya tomaron las declaraciones de varias personas y se revisaron cámaras de videovigilancia de la zona donde ocurrió el ataque, incluidas aquellas pertenecientes a particulares aledaños al lugar.

Como parte de las acciones con las autoridades españolas, Blúmenkron sostuvo una reunión con la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, y con el cónsul de España, Marcos Rodríguez Cantero, para informar los avances de la investigación.

El Fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar. Foto: Fiscalía Morelos
El Fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar. Foto: Fiscalía Morelos

Sobre la repatriación del cuerpo de Tacoronte, explicó que se espera la llegada de un familiar a México, por lo que se mantienen pendientes de si se concretará la entrega directa y si será la propia familia la que gestionará el proceso.

Claudia Tacoronte tenía pocas semanas de vivir México como parte de un intercambio estudiantil

El fiscal confirmó que Claudia Tacoronte llevaba casi un mes en México al momento del ataque como parte de un intercambio estudiantil de la Universidad de Granada -donde era alumna del cuarto curso del Grado en Educación Infantil- a la UAEM en Morelos.

Su presencia en la Casa de la Cultura de Cuautla respondía a su participación en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, realizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., y que se celebraría en ese recinto cultural del 12 al 14 de septiembre.

El funcionario indicó que la joven se había inscrito a esa actividad y que, de acuerdo con la información disponible, se encontraba pernoctando en las instalaciones.

Estudiante española asesinada UAEM
La joven compartía en redes sociales su gusto por la naturaleza. Foto: Instagram

Su feminicidio ocurrió el primer día de actividades, a un costado del centro cultural y durante la noche, cuando se dirigía a dormir. Y es que en el sitio se realizaba la construcción del primer temazcal del municipio como parte del programa de actividades, por lo que tenían la oportunidad de quedarse.

Reportes indican que la joven fue atacada con un arma blanca por un hombre que presuntamente intentó asaltarla. Al resultar lesionada, buscó ayuda al interior del centro cultural, pero falleció minutos más tarde.

Vecinos de la zona reportaron que el sujeto escapó tras cometer la agresión, quien vestía una sudadera blanca y una mochila negra. Además, denunciaron que sus llamadas a los servicios de emergencias y seguridad no fueron atendidas durante más de media hora porque los enviaban a buzón o los mantenían en espera, por lo que su arribo se dio de manera tardía.

El video muestra una calle de noche con un grupo de personas congregadas cerca de un edificio identificado como la Casa de la Cultura. Un vehículo policial con luces azules intermitentes está presente en la escena. La joven herida se refugió en el lugar tras ser atacada, mientras se reporta una demora en la respuesta de los servicios de emergencia. Video: Redes sociales

Hasta el momento ninguna persona ha sido detenida por estos hechos y las investigaciones continúan.

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