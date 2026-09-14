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De la gastronomía neoyorquina a una cadena global, el negocio hotelero que Robert De Niro creó junto a un chef

La sociedad formada por el artista estadounidense convirtió una propuesta culinaria de Manhattan en una marca internacional de alojamiento y gastronomía con presencia en varios continentes

Robert De Niro y Nobu Matsuhisa posan sonrientes frente a un fondo negro con el logotipo dorado de Nobu.
Los socios fundadores de Nobu Hospitality, el actor Robert De Niro y el chef Nobu Matsuhisa, posan juntos durante un evento de la empresa (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Según el sitio oficial de Nobu Hotels, la asociación entre Robert De Niro, el chef Nobu Matsuhisa y el productor Meir Teper dio origen a una marca internacional que reúne gastronomía, alojamiento y residencias en destinos de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.

La compañía identifica a los tres socios como sus fundadores. El proyecto trasladó la propuesta culinaria del chef japonés a hoteles y desarrollos residenciales que comparten la misma marca, aunque no replican un único formato de establecimiento.

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El sitio corporativo describe una red en expansión y presenta a De Niro, Matsuhisa y Teper como las figuras que orientan su crecimiento. La firma no divulga una valuación financiera consolidada de sus operaciones, por lo que no es posible establecer una cifra pública para el negocio.

Cómo es el imperio turístico de lujo de Robert De Niro

La colección de Nobu Hotels incluye propiedades en ciudades de Estados Unidos como Nueva York, Chicago, Miami Beach, Atlanta y Las Vegas. La presencia internacional alcanza, entre otros destinos, Los Cabos, Londres, Barcelona, Marbella, Varsovia y Marrakech.

La red reúne hoteles urbanos, complejos en zonas turísticas y formatos de menor escala. Entre estos últimos figura el Nobu Ryokan Malibu, ubicado en la costa de California. Algunos proyectos también incorporan residencias vinculadas a la marca.

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El directorio corporativo suma propiedades abiertas y futuros desarrollos. Entre las aperturas anunciadas están Madrid, Al Khobar y Lisboa, de acuerdo con la información publicada por la empresa.

Entrada exterior iluminada de noche con el letrero Nobu Hotel Caesars Palace, plantas en la base y un edificio al fondo.
La cadena Nobu opera en cinco continentes y combina hoteles, restaurantes y propiedades residenciales bajo una misma identidad comercial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se expandió la cadena hotelera creada por Robert De Niro

La estructura del negocio se basa en la asociación de Nobu Matsuhisa, De Niro y Meir Teper. Matsuhisa aportó la identidad gastronómica; el actor y el productor participaron en el desarrollo empresarial de una firma que llevó esa propuesta a mercados internacionales.

Los hoteles integran o se relacionan con restaurantes Nobu y ajustan su diseño a cada destino. Esa combinación permite que la empresa vincule la cocina de Matsuhisa con la oferta de alojamiento sin reproducir de forma idéntica cada una de sus propiedades.

La compañía sostiene que sus tres fundadores mantienen un papel en el desarrollo de la marca. La expansión reunió restauración, hospedaje y proyectos residenciales bajo una misma identidad comercial.

Nobu Hospitality reúne 46 hoteles y 20 residencias entre propiedades abiertas y proyectos en desarrollo REUTERS/Jordan Tovin
Nobu Hospitality reúne 46 hoteles y 20 residencias entre propiedades abiertas y proyectos en desarrollo REUTERS/Jordan Tovin

Robert De Niro: de actor a empresario

La actividad empresarial de De Niro también abarca el sector audiovisual y cultural de Nueva York. En 2001 fundó el Tribeca Film Festival con Jane Rosenthal y Craig Hatkoff para contribuir a la recuperación económica y cultural del bajo Manhattan después de los atentados del 11 de septiembre.

En 2003, los mismos socios crearon Tribeca Enterprises, una compañía vinculada a festivales, estudios y producción de contenidos. La empresa informa que Lupa Systems adquirió una participación mayoritaria en Tribeca Enterprises en 2019.

Rosenthal continuó al frente de la gestión y el desarrollo estratégico de la compañía, según Tribeca. La trayectoria empresarial de De Niro abarca tanto la hospitalidad como la industria cultural.

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