Deportes

Belgrano ya tiene definido sus rivales para su primera participación en la Copa Libertadores Femenina

El conjunto cordobés afrontará por primera vez el certamen continental tras conquistar el Trofeo de Campeonas 2025

Grupos de la Copa Libertadores femenina 2026 (@LibertadoresFEM)
Grupos de la Copa Libertadores femenina 2026 (@LibertadoresFEM)
Guardar

Belgrano debutará en la Copa Libertadores Femenina como único representante de Argentina y compartirá el grupo B con Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Universitario de Perú. El conjunto cordobés obtuvo su clasificación tras conquistar el Trofeo de Campeonas 2025 y afrontará por primera vez el certamen continental.

El sorteo se realizó este lunes en la sede de Conmebol, en Luque, Paraguay. La competencia tendrá lugar en Quito, Ecuador, entre el 15 y el 31 de octubre. Todavía quedan pendientes los nombres de los dos equipos que representarán a Colombia.

PUBLICIDAD

La participación de Belgrano llegó después de una temporada que incluyó el primer título de su historia en el Campeonato Femenino de Primera División. Luego, el equipo venció a Newell’s Old Boys por 4-2 en la tanda de penales, tras el empate 0-0 en los 90 minutos, y se quedó con el Trofeo de Campeonas 2025.

La entrenadora Mariana Pomu Sánchez, exjugadora del club, estará al frente de las Piratas en su estreno internacional. El plantel cuenta con Catalina Roggerone, mediocampista de la selección argentina que tuvo un paso por el fútbol de Estados Unidos, y con la capitana Victoria Colo Arrieto. También aparecen Betina Soriano, Arianna Reche, Raquel Polich y la delantera uruguaya Julieta Alaides Paz.

PUBLICIDAD

Belgrano se ubicó en el Grupo B junto con Independiente del Valle de Ecuador, Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil (@BelgranoFem)
Belgrano se ubicó en el Grupo B junto con Independiente del Valle de Ecuador, Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil (@BelgranoFem)

La delantera Polich llegó como una de las incorporaciones más recientes y registra antecedentes en Boca Juniors y Ferro. Paz se consolidó como una futbolista determinante en la ofensiva de Belgrano. El equipo deberá medirse con Independiente del Valle, que será local y terminó cuarto en la edición de 2024, cuando perdió 2-0 ante Boca Juniors.

Universitario afrontará su sexta participación en la Libertadores Femenina. Palmeiras completa la zona y se presenta como el rival brasileño del grupo: ganó el torneo por primera vez en Quito, en 2022, con una victoria 4-1 sobre Boca Juniors, y al año siguiente alcanzó el subcampeonato.

El grupo A reunirá a Corinthians, Colo Colo, Caracas y el segundo clasificado colombiano. El club brasileño llegará como campeón vigente, luego de imponerse a Deportivo Cali en la final de la edición disputada en Argentina en 2025. La institución es la máxima ganadora del torneo, con seis títulos continentales: 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025.

Corinthians también sostiene una racha destacada en su país, ya que en 2026 alcanzó su décima semifinal consecutiva del Brasileirão Femenino. Colo Colo ingresó al certamen como campeón chileno de 2025 y será dirigido por Tatiele Silveira. El equipo cuenta nuevamente con Estefanía Banini, quien integró el plantel que obtuvo la única Libertadores Femenina del club en 2012.

El certamen continental se desarrollará del 15 y el 31 de octubre de este año (@LibertadoresFEM)
El certamen continental se desarrollará del 15 y el 31 de octubre de este año (@LibertadoresFEM)

La futbolista argentina tendrá una nueva oportunidad internacional con Colo Colo, que en su última participación terminó en el cuarto puesto. Caracas, por su parte, fue subcampeón en 2014 y completará la zona junto con el representante colombiano aún por definir.

Cruzeiro encabezará el grupo C en su primera presencia en la competencia. Liga Deportiva Universitaria de Quito ocupará el segundo cupo ecuatoriano como subcampeón de la Superliga Femenina de Ecuador 2026 y debido a la condición de anfitrión. Bolívar clasificó tras ganar por primera vez la Liga Femenina de Bolivia, mientras que Olimpia de Paraguay todavía no logró superar los cuartos de final.

El grupo D estará integrado por el primer representante colombiano, Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Libertad buscará alcanzar las semifinales por primera vez. Nacional terminó cuarto en la edición de 2021 y Universidad de Chile llegó hasta los cuartos de final en la Libertadores de 2023.

Temas Relacionados

BelgranoCopa Libertadores FemeninaDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La lupa sobre el escándalo por la posición de Enzo Fernández en el gol que definió el clásico de Manchester: por qué falló el VAR

La tecnología cumplió con su función en el tanto de Erling Haaland: el error estuvo en la interpretación. Los detalles

La lupa sobre el escándalo por la posición de Enzo Fernández en el gol que definió el clásico de Manchester: por qué falló el VAR

Dura sanción para un tenista argentino por doping: estará 20 meses sin competir

Romeo Arcuschin, de 19 años, había dado positivo en un control realizado en diciembre de 2025 durante un torneo en Lima. La ITIA, organismo que regula la integridad del tenis, determinó que ingirió estanozolol y clomifeno de manera accidental durante un tratamiento médico

Dura sanción para un tenista argentino por doping: estará 20 meses sin competir

Enganche hacia adentro y zurdazo: así fue la asistencia de Nico Paz en la victoria del Como frente al Parma

El argentino buscó el segundo palo y encontró a Jacobo Ramón, que empujó el balón y decretó el 1-0 parcial. David Romero, ex Tigre, anotó el descuento en el perdedor

Enganche hacia adentro y zurdazo: así fue la asistencia de Nico Paz en la victoria del Como frente al Parma

“Decisión final”: los detalles del llamativo conflicto que se desató en un histórico club de Italia por Mauro Icardi

El delantero de 33 años tiene la ficha en su poder tras su exitoso paso por el Galatasaray

“Decisión final”: los detalles del llamativo conflicto que se desató en un histórico club de Italia por Mauro Icardi

Rechazó el viaje de egresados para participar en los Juegos Suramericanos y conmovió al público con su presentación: “No lo puedo creer”

Micaela Lopetegui, de 17 años, quedó segunda en el programa corto de patinaje artístico y relató el sacrificio que hizo para competir. “Se me llenan los ojos de lágrimas. Me va a quedar para toda la vida”, explicó

Rechazó el viaje de egresados para participar en los Juegos Suramericanos y conmovió al público con su presentación: “No lo puedo creer”

MALDITOS NERDS

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

‘Catedrales’ llega a Prime Video con un crimen oculto durante 30 años

BlizzCon 2026: Repasamos los anuncios importantes del evento

‘Haunted Hotel’ vuelve a Netflix en octubre con ocho episodios y Abaddon

Nalua Studio revive ‘Gley Lancer: Overdrive’ con un remake previsto para 2027

David Corenswet encarna a John Tuggle en el avance de ‘Corazón de Gigante’

ENTRETENIMIENTO

Murió Bob Mackie, el legendario diseñador de modas que vistió a Cher, Dolly Parton, Tina Turner y más

Murió Bob Mackie, el legendario diseñador de modas que vistió a Cher, Dolly Parton, Tina Turner y más

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Oasis confirma nueva gira para 2027: países, fechas y todos los detalles

Murió Hana Kuraki, actriz de cine para adultos a los 25 años

¿Otra víctima del fentanilo? Nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere salen a la luz

INFOBAE AMÉRICA

Dispararon más de 25 veces contra el picop de un concejal y quedó en estado delicado en Guatemala

Dispararon más de 25 veces contra el picop de un concejal y quedó en estado delicado en Guatemala

Cómo opera desde hace más de 50 años la huelga de hambre en las cárceles de Cuba

A 25 años del 11-S: cómo una pequeña pelota de golf se convirtió en “guardiana” de un recuerdo marcado a fuego

Alquileres de vivienda en Costa Rica podrían subir 3.25% al cierre de 2026: cuánto más pagarían las familias

Periodista nicaragüense desnacionalizado, arresto del ICE en Orlando y un viaje temido: el caso de Luis Galeano tras la cancelación del TPS