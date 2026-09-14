Belgrano ya tiene definido sus rivales para su primera participación en la Copa Libertadores Femenina

Grupos de la Copa Libertadores femenina 2026 (@LibertadoresFEM)

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Belgrano debutará en la Copa Libertadores Femenina como único representante de Argentina y compartirá el grupo B con Palmeiras de Brasil, Independiente del Valle de Ecuador y Universitario de Perú. El conjunto cordobés obtuvo su clasificación tras conquistar el Trofeo de Campeonas 2025 y afrontará por primera vez el certamen continental.

El sorteo se realizó este lunes en la sede de Conmebol, en Luque, Paraguay. La competencia tendrá lugar en Quito, Ecuador, entre el 15 y el 31 de octubre. Todavía quedan pendientes los nombres de los dos equipos que representarán a Colombia.

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La participación de Belgrano llegó después de una temporada que incluyó el primer título de su historia en el Campeonato Femenino de Primera División. Luego, el equipo venció a Newell’s Old Boys por 4-2 en la tanda de penales, tras el empate 0-0 en los 90 minutos, y se quedó con el Trofeo de Campeonas 2025.

La entrenadora Mariana Pomu Sánchez, exjugadora del club, estará al frente de las Piratas en su estreno internacional. El plantel cuenta con Catalina Roggerone, mediocampista de la selección argentina que tuvo un paso por el fútbol de Estados Unidos, y con la capitana Victoria Colo Arrieto. También aparecen Betina Soriano, Arianna Reche, Raquel Polich y la delantera uruguaya Julieta Alaides Paz.

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Belgrano se ubicó en el Grupo B junto con Independiente del Valle de Ecuador, Universitario de Perú y Palmeiras de Brasil (@BelgranoFem)

La delantera Polich llegó como una de las incorporaciones más recientes y registra antecedentes en Boca Juniors y Ferro. Paz se consolidó como una futbolista determinante en la ofensiva de Belgrano. El equipo deberá medirse con Independiente del Valle, que será local y terminó cuarto en la edición de 2024, cuando perdió 2-0 ante Boca Juniors.

Universitario afrontará su sexta participación en la Libertadores Femenina. Palmeiras completa la zona y se presenta como el rival brasileño del grupo: ganó el torneo por primera vez en Quito, en 2022, con una victoria 4-1 sobre Boca Juniors, y al año siguiente alcanzó el subcampeonato.

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El grupo A reunirá a Corinthians, Colo Colo, Caracas y el segundo clasificado colombiano. El club brasileño llegará como campeón vigente, luego de imponerse a Deportivo Cali en la final de la edición disputada en Argentina en 2025. La institución es la máxima ganadora del torneo, con seis títulos continentales: 2017, 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025.

Corinthians también sostiene una racha destacada en su país, ya que en 2026 alcanzó su décima semifinal consecutiva del Brasileirão Femenino. Colo Colo ingresó al certamen como campeón chileno de 2025 y será dirigido por Tatiele Silveira. El equipo cuenta nuevamente con Estefanía Banini, quien integró el plantel que obtuvo la única Libertadores Femenina del club en 2012.

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El certamen continental se desarrollará del 15 y el 31 de octubre de este año (@LibertadoresFEM)

La futbolista argentina tendrá una nueva oportunidad internacional con Colo Colo, que en su última participación terminó en el cuarto puesto. Caracas, por su parte, fue subcampeón en 2014 y completará la zona junto con el representante colombiano aún por definir.

Cruzeiro encabezará el grupo C en su primera presencia en la competencia. Liga Deportiva Universitaria de Quito ocupará el segundo cupo ecuatoriano como subcampeón de la Superliga Femenina de Ecuador 2026 y debido a la condición de anfitrión. Bolívar clasificó tras ganar por primera vez la Liga Femenina de Bolivia, mientras que Olimpia de Paraguay todavía no logró superar los cuartos de final.

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El grupo D estará integrado por el primer representante colombiano, Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile. Libertad buscará alcanzar las semifinales por primera vez. Nacional terminó cuarto en la edición de 2021 y Universidad de Chile llegó hasta los cuartos de final en la Libertadores de 2023.