Finlandia se incorporó al esquema francés de disuasión nuclear ampliada

El presidente francés, Emmanuel Macron, estrecha la mano del primer ministro finlandés, Petteri Orpo, a su llegada a una reunión en el Palacio del Elíseo en París, Francia, el 3 de junio de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Guardar

Finlandia se convirtió este lunes en el décimo país europeo en sumarse a la iniciativa de disuasión nuclear extendida de Francia, un mecanismo que París amplía hacia sus aliados continentales en medio de la reconfiguración de la seguridad europea impulsada por el giro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto de la OTAN.

“Finlandia ha decidido sumarse a la disuasión avanzada”, indicaron ambos países en un comunicado conjunto difundido este lunes. El texto agregó que “se establecerá un grupo directivo nuclear en los próximos meses para comenzar a implementar esta cooperación”.

PUBLICIDAD

La decisión finlandesa se enmarca en una nueva asociación estratégica entre Helsinki y París, que las cancillerías de ambos países debían rubricar este lunes. El acuerdo se produce en momentos en que el continente reevalúa su arquitectura de defensa ante la presión de Washington para que los aliados europeos asuman mayor responsabilidad en su propia seguridad.

El mecanismo impulsado por Francia permite a los países participantes acceder al paraguas nuclear francés mediante ejercicios conjuntos y, por primera vez, alojar de manera temporal aviones franceses con capacidad de portar armamento nuclear. París mantiene el control nacional total sobre su arsenal: la decisión final sobre su empleo sigue en manos exclusivas del presidente francés.

PUBLICIDAD

Finlandia, que comparte una extensa frontera con Rusia, se suma así a un grupo que hasta ahora integraban Reino Unido, Alemania, Polonia, Suecia, los Países Bajos, Bélgica, Grecia y Dinamarca como miembros iniciales, más Noruega, incorporada en mayo. Con la adhesión finlandesa, ya son diez los países europeos que participan de la iniciativa francesa de disuasión ampliada.

La Ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, y el Ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, firman un documento sobre una asociación estratégica entre Finlandia y Francia, en Helsinki, Finlandia, el 14 de septiembre de 2026. Lehtikuva/Mikko Stig vía REUTERS

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, confirmó la decisión a través de la red social X y señaló que se trata “ante todo de reforzar la seguridad europea”. Stubb remarcó que la disuasión nuclear francesa no “sustituirá ni se superpondrá” con la de la OTAN y subrayó que “la prioridad principal de Finlandia es actuar como parte de la OTAN y la Unión Europea”.

PUBLICIDAD

El anuncio finlandés generó reacciones inmediatas entre otros países bálticos. El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, confirmó a la agencia AFP que su país mantiene conversaciones con Francia para sumarse también al esquema de disuasión nuclear.

“Se necesitan ciertas capacidades, preparación y demás”, declaró Michal a AFP al margen de una cumbre europea sobre el Ártico celebrada en Rovaniemi, en el norte de Finlandia. El primer ministro estonio explicó el contexto de seguridad de su país al señalar: “Ya estamos bajo el paraguas nuclear de la OTAN. Y Francia también respalda nuestra independencia con tropas en Estonia. Así que si la cooperación puede profundizarse en el ámbito nuclear, probablemente eso ocurrirá”.

PUBLICIDAD

Finlandia se sumó a la disuasión nuclear extendida de Francia y se convirtió en el décimo país europeo en adherir a la iniciativa. (Lehtikuva/Mikko Stig via REUTERS)

Finlandia abandonó décadas de no alineamiento militar cuando ingresó a la OTAN en 2023, tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania iniciada en febrero de 2022. Ese cambio de postura se profundizó en junio pasado, cuando el parlamento finlandés votó a favor de levantar la prohibición general sobre armas nucleares que regía en el país.

La nueva legislación permite que armamento nuclear sea introducido, transportado, suministrado o poseído en territorio finlandés cuando resulte necesario para la defensa del país. Esta modificación legal allanó el camino para la incorporación de Helsinki a la iniciativa francesa de disuasión extendida.