“Prefiero la cárcel antes que borrarlo”: El documental de un mexicano que provocó su arresto en Colombia

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El creador de contenido mexicano Samuel Adrián permanece bajo una orden de arresto de 10 días en Colombia desde el pasado domingo 13 de septiembre de 2026, luego de que un juzgado de Cali emitió una sanción por desacato vinculada con publicaciones sobre su documental Colombia: Fábrica de Niños Trans.

El caso ocurre tras sus denuncias sobre supuestos tratamientos de afirmación de género en menores y abre un debate político sobre los protocolos médicos aplicados a niños y adolescentes.

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Samuel Adrián gana notoriedad en Colombia por la difusión de ese documental, en el que presenta entrevistas y testimonios relacionados con tratamientos hormonales, procedimientos médicos y protocolos de atención para menores que buscan una transición de género.

El creador mantiene una postura crítica frente a esas intervenciones. En su producción cuestiona sus posibles consecuencias en niños y adolescentes, además de los criterios bajo los cuales instituciones médicas autorizan o acompañan los tratamientos.

El título Fábrica de Niños Trans corresponde al enfoque del documentalista. No representa una conclusión de las autoridades colombianas ni una determinación judicial sobre la existencia de centros que operen bajo esa descripción.

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Samuel Adrián fue detenido el 13 de septiembre en El Dorado

Adrián fue detenido el pasado domingo 13 de septiembre de 2026 al llegar al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. La Policía Nacional de Colombia ejecuta una orden de arresto emitida por un juzgado de Cali, relacionada con un incidente de desacato.

Quién es Samuel Adrián, influencer mexicano que denunció supuestas “fábricas de niños trans” en Colombia y por qué fue arrestado (RS)

Las autoridades trasladan al influencer mexicano a una dependencia policial dentro del aeropuerto para iniciar el trámite de cumplimiento de la orden judicial. La sanción contempla 10 días de privación de la libertad y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales.

La Policía Nacional aclara que el procedimiento no corresponde a una captura derivada de una investigación penal. La medida se origina en un proceso judicial por desacato, una figura que puede imponerse cuando una persona incumple una orden emitida en el marco de una acción de tutela.

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Antes de viajar a Colombia, Adrián comparte un video desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá. Ahí afirma que conocía la providencia judicial y que podría ser detenido al aterrizar en Bogotá.

El documentalista sostiene que viaja pese a la posibilidad de su arresto. También solicita apoyo al Gobierno de México y pide a sus seguidores difundir su mensaje mientras sus abogados en México y Colombia preparan su defensa.

El médico Mario Angulo promovió una acción de tutela

El expediente judicial se relaciona con una acción presentada por el médico Mario Angulo, mencionado por Adrián tanto en el documental como en publicaciones posteriores de su canal de YouTube.

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De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el creador de contenido se niega a retirar el material audiovisual y otros contenidos vinculados con Angulo. Esa negativa habría motivado las sanciones dictadas dentro del proceso de tutela.

En un video difundido por Fundamento, la productora relacionada con el documental, Adrián asegura que recibe la notificación mientras se encuentra en Panamá. El creador rechaza que haya cometido un delito.

“No cometí ningún delito y no me voy a quedar de brazos cruzados”, afirma Adrián en el video. El mexicano atribuye la orden de arresto a sus declaraciones en Colombia: Fábrica de Niños Trans y a grabaciones que relaciona con Angulo.

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El proceso judicial se concentra en el cumplimiento de órdenes derivadas de la tutela. La Policía colombiana subraya que la detención no implica, por sí misma, que Adrián enfrente un proceso penal por el contenido del documental.

Abelardo de la Espriella pide al Congreso revisar los procedimientos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronuncia sobre la detención de Samuel Adrián en su cuenta oficial de X. El mandatario afirma que el caso debe impulsar una discusión nacional sobre las intervenciones médicas vinculadas con la transición de género en menores.

“El caso de Samuel Adrián, quien hoy empieza 10 días de privación de libertad tras denunciar tratamientos hormonales para el mal llamado cambio de sexo en menores y advertir sobre sus posibles consecuencias irreversibles, debe abrir un debate nacional”, escribe el presidente.

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De la Espriella llama al Congreso colombiano a revisar los límites y las prohibiciones que podrían aplicarse a estos procedimientos en menores de edad. Su postura se enfoca en la interpretación del libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía progresiva.

Este video fue grabado antes de su arresto en Colombia, el cual anticipaba por negarse a eliminar el documental 'Fábrica de niños trans' - crédito redes sociales

“Llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”, señala el mandatario. El presidente afirma que el Legislativo debe resolver lo que considera vacíos en la regulación actual.

El jefe de Estado añade que las decisiones sobre estos tratamientos no deberían depender únicamente de tutelas, protocolos administrativos o criterios jurisprudenciales. También sostiene que el debate debe partir de la prevalencia constitucional de los derechos de los niños.

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“La interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva ha dejado vacíos que deben ser resueltos legislativamente, siempre bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños”, publica De la Espriella.

El documental cuestiona tratamientos de afirmación de género en menores

Colombia: Fábrica de Niños Trans presenta el trabajo de Samuel Adrián como documentalista y creador de contenido. La producción reúne entrevistas y testimonios sobre tratamientos hormonales y otros procedimientos médicos de afirmación de género dirigidos a niños y adolescentes en Colombia.

Adrián cuestiona los protocolos médicos y las decisiones que involucran a menores. El contenido coloca en el centro el debate sobre el consentimiento, la participación de madres y padres de familia, así como los posibles efectos de tratamientos que, según el documentalista, requieren mayor escrutinio público.

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Las afirmaciones presentadas en el documental forman parte de la postura de su autor. El proceso judicial que deriva en su arresto se relaciona con publicaciones específicas y con la negativa de retirar contenidos, no con una determinación oficial que confirme los señalamientos incluidos en la producción.

Samuel Adrián afirma que sus abogados en México y Colombia asumirán su defensa frente a la orden de desacato y la multa impuesta por el juzgado de Cali.