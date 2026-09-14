Zelensky exigió garantías de Rusia para detener los ataques contra su infraestructura energética tras el anuncio de Trump

Volodimir Zelensky condicionó la suspensión de ataques ucranianos a instalaciones petroleras rusas a garantías de que Moscú no golpeará la infraestructura energética, crítica y logística de Ucrania. (REUTERS/Kevin Lamarque)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este lunes que Kiev está dispuesto a detener sus ataques contra instalaciones petroleras rusas, pero únicamente si recibe garantías de que Moscú hará lo mismo con la infraestructura energética, crítica y logística ucraniana. La declaración matizó el anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que ambos países habían acordado suspender los ataques contra objetivos vinculados al sector energético.

Zelensky dejó claro que Ucrania no considera suficiente la declaración estadounidense para asumir que el acuerdo será respetado.

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“Si nuestros socios están en disposición de garantizar que Rusia se abstenga de verdad de atacar nuestro sistema eléctrico, otras instalaciones energéticas, infraestructuras críticas y las rutas de suministro alimentario, entonces, por supuesto que estamos dispuestos a garantizar un cese correspondiente de nuestros ataques”, declaró.

La condición planteada por Kiev amplía el alcance de una eventual tregua más allá de las centrales eléctricas. Zelensky sostuvo que las fuerzas rusas también están golpeando instalaciones portuarias, centros de almacenamiento y otros puntos utilizados para transportar alimentos y productos farmacéuticos. Según el mandatario, estos ataques afectan una infraestructura esencial para el abastecimiento de la población antes de la llegada del invierno.

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Zelensky amplió el alcance de una eventual tregua al incluir puertos, centros de almacenamiento y rutas de suministro de alimentos y productos farmacéuticos.

El planteamiento se produjo después de que Trump afirmara que había conseguido un compromiso de ambas partes para evitar ataques contra instalaciones energéticas.

“Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo!”, escribió el presidente estadounidense.

Trump había reclamado un día antes que Kiev dejara de atacar refinerías rusas dedicadas a la producción de combustibles. El mandatario estadounidense sostuvo que esos ataques estaban contribuyendo a las dificultades del mercado de diésel y vinculó el aumento de los precios internacionales del combustible con la guerra entre Rusia y Ucrania.

La posición de Zelensky también refleja las dudas de Kiev sobre la voluntad del Kremlin de mantener una suspensión de las operaciones. El presidente ucraniano afirmó que su país “no está convencido” de que Rusia vaya a cumplir el compromiso y planteó la posibilidad de que Moscú busque una pausa temporal por razones políticas internas, incluida la celebración de las elecciones legislativas rusas previstas entre el 18 y el 20 de septiembre.

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Ante el anuncio de Washington, Zelensky pidió conocer los términos concretos del entendimiento antes de asumir compromisos adicionales.

“Esperamos detalles de nuestros socios”, señaló.

El Kremlin respaldó el llamado de Trump para frenar ataques contra infraestructura económica civil rusa, aunque aseguró que las operaciones militares de Moscú continuarán en toda Ucrania.

El mandatario recordó además que Ucrania ya había planteado anteriormente una suspensión de los ataques contra infraestructura energética. Para Kiev, una medida de este tipo no debería constituir un acuerdo aislado, sino formar parte de un proceso más amplio. Zelensky la describió como “un primer paso hacia la paz”.

Rusia respaldó el llamado de Trump

Moscú, por su parte, recibió favorablemente cualquier presión internacional para que Kiev suspenda los ataques contra instalaciones económicas civiles rusas.

“Solo podemos acoger con satisfacción cualquier llamado al régimen de Kiev para que ponga fin a los ataques contra la infraestructura económica civil”, afirmó el Kremlin.

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Al mismo tiempo, Rusia dejó claro que sus operaciones militares continúan. “Nuestras fuerzas cumplen sus misiones en toda Ucrania y seguirán haciéndolo”, sostuvo.

Las autoridades rusas también rechazaron la idea de que Ucrania pueda resistir indefinidamente la presión militar y aseguraron que la evolución del frente favorece a Moscú. Según el Kremlin, Rusia continúa mejorando sus posiciones y avanzando hacia sus objetivos.

En paralelo, Moscú destacó el posible papel de terceros países en una eventual negociación. El Kremlin señaló que cualquier Estado con influencia sobre Kiev puede contribuir a que Ucrania adopte una posición más flexible. También afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, recibió positivamente la disposición expresada por el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro indio, Narendra Modi, para participar, si fuera necesario, en esfuerzos destinados a resolver el conflicto.

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Las autoridades rusas también rechazaron la idea de que Ucrania pueda resistir indefinidamente la presión militar y aseguraron que la evolución del frente favorece a Moscú

Trump había señalado la semana pasada que Putin estaba dispuesto a alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y había planteado que una eventual negociación también dependería de la voluntad de Zelensky. El presidente ucraniano manifestó previamente su disposición a reunirse con Putin durante la cumbre del G20 prevista para diciembre, aunque el Kremlin descartó inmediatamente esa posibilidad.