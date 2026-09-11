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Un estudio identifica dos nuevas especies de hormigueros en la Amazonia

El trabajo publicado en Vertebrate Zoology examinó 347 archivos de cantos y rasgos corporales para separar poblaciones por territorio, y elevó a 5 la cantidad total de taxones dentro de Cercomacra cinerascens

Ave de plumaje gris oscuro con manchas blancas en el lomo posada sobre una rama con musgo y follaje verde alrededor.
Los científicos analizaron 682 ejemplares de museo, 347 grabaciones de cantos y mediciones corporales para distinguir poblaciones de hormigueros amazónicos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de investigadores identificó 2 nuevas especies de hormigueros amazónicos, Cercomacra mura y Cercomacra raucisona, mediante el análisis de ejemplares de museo, mediciones corporales y grabaciones de sus cantos en distintas zonas de la Amazonia.

El estudio publicado en la revista Vertebrate Zoology fue encabezado por Vagner Cavarzere, de la Universidade Estadual Paulista y determinó que aves antes agrupadas bajo una sola variedad presentan diferencias estables según el territorio que habitan.

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Un ave gris con las alas abiertas sobre un tronco en la superficie del agua junto a vegetación frondosa.
Un equipo de investigadores identificó dos nuevas especies de hormigueros amazónicos, Cercomacra mura y Cercomacra raucisona, en una revisión del complejo Cercomacra cinerascens (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión se centró en el llamado complejo del hormiguero gris, conocido científicamente como Cercomacra cinerascens. Estos individuos pertenecen a la familia Thamnophilidae, son pequeñas y viven entre la vegetación baja y densa de los bosques. Su distribución se extiende por Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

La clasificación anterior resultaba difícil porque los machos suelen tener plumaje gris y las hembras, tonos pardos. Esas diferencias físicas son sutiles, mientras que las poblaciones están separadas por enormes distancias dentro de la selva.

Los cantos permitieron distinguir las poblaciones

Especímenes de aves disecadas etiquetados con fichas de catálogo y organizados en seis secciones sobre una superficie de madera
El análisis reveló separaciones claras entre poblaciones del hormiguero gris ubicadas al norte y al sur de los ríos Pastaza, Marañón, Solimões y Amazonas (Gentileza, estudio Taxonomía integradora del complejo de especies Cercomacra cinerascens con descripción de dos nuevas especies (Aves : Thamnophilidae), publicado en Vertebrate Zoology)

Los científicos examinaron 682 ejemplares de colecciones de museos y analizaron 347 grabaciones de cantos. Además de comparar la coloración de las plumas y las medidas corporales, utilizaron un sistema de aprendizaje diseñado para clasificar sonidos de aves.

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La bioacústica, disciplina que estudia los sonidos producidos por seres vivos, fue central en la investigación. Los autores explicaron que “las aves dependen en gran medida de la comunicación vocal, que es importante para el reconocimiento de especies”.

De acuerdo con el equipo, las canciones funcionan como señales acústicas que permiten detectar diversidad que no siempre se aprecia al observar el plumaje. El análisis reveló separaciones claras entre las poblaciones ubicadas al norte de los ríos Pastaza, Marañón, Solimões y Amazonas, y aquellas situadas al sur.

La investigación estableció que Cercomacra mura vive en una región forestal delimitada por los ríos Ucayali y Madeira. Por su parte, Cercomacra raucisona habita entre los ríos Madeira y Tapajós, 2 áreas distintas de la Amazonia meridional.

Los ríos aislaron a las poblaciones durante milenios

Un ave negra con manchas blancas vuela junto a un helecho verde y una rama con musgo en medio de gotas de agua y bruma.
El estudio publicado en Vertebrate Zoology determinó que aves antes agrupadas bajo una sola variedad presentan diferencias estables según el territorio que habitan en la Amazonia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los investigadores, los grandes ríos amazónicos actuaron como barreras naturales durante períodos prolongados. “Las poblaciones divergieron de forma independiente a lo largo de milenios hasta dar lugar a las especies únicas que describimos hoy en día, las cuales se mantienen aisladas por estos grandes ríos”, señalaron los autores.

El equipo explicó que concluyeron que las características vocales y los rangos geográficos de cada una son diferentes, y que hay poca evidencia de hibridación o superposición.

Además, el análisis reconoció como taxones completos a varias formas que ya habían sido nombradas. Con esa revisión, el complejo de Cercomacra cinerascens pasó a reunir 5 especies, cada uno con características vocales y una distribución geográfica propias.

Los resultados muestran que el aspecto similar de ciertos ejemplares puede ocultar diferencias biológicas importantes. En este caso, las variaciones aportaron datos que no habían sido suficientes en las clasificaciones basadas principalmente en la apariencia externa.

La revisión amplía el conocimiento sobre la biodiversidad

Un ave pequeña de plumaje gris oscuro con puntos blancos posada en una rama musgosa con gotas de agua y fondo verde.
La investigación estableció que Cercomacra mura vive entre los ríos Ucayali y Madeira, mientras Cercomacra raucisona habita entre los ríos Madeira y Tapajós (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de los ríos como límites entre poblaciones de aves amazónicas también fue examinada otra investigación publicada en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

El análisis genómico de variedades de sotobosque, incluido un hormiguero de la familia Thamnophilidae, concluyó que estas corrientes pueden impulsar la diferenciación durante miles de años, aunque no siempre bloquean por completo el intercambio genético. Ese antecedente aporta contexto al caso de estas especies.

El estudio plantea que parte de la diversidad de la selva todavía requiere una revisión detallada, incluso en grupos de individuos que ya eran conocidos por la ciencia.

“Al combinar la inteligencia artificial con la ciencia fundamental de la bioacústica y las colecciones de los museos, podemos descubrir una diversidad que de otro modo permanecería invisible”, afirmaron los autores.

“Reconocer estas especies es el primer paso y el más importante para garantizar su protección en un mundo que cambia rápidamente”, sostuvieron los investigadores.

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