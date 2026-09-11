Mundo

El régimen iraní celebró el avance de los rebeldes hutíes en Yemen que condiciona el tránsito por el mar Rojo

El vicepresidente primero Mohamad Reza Aref difundió en redes un mensaje de apoyo tras la captura de Dhubab, Murad y la ciudad de Moca, que reforzó la posición del grupo cerca del estrecho de Bab al Mandeb

La toma de la costa yemení del mar Rojo consolidó el dominio territorial de los hutíes en las inmediaciones de Bab al Mandeb.
La toma de la costa yemení del mar Rojo consolidó el dominio territorial de los hutíes en las inmediaciones de Bab al Mandeb.
Guardar

El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, celebró este viernes los avances militares de los hutíes en Yemen, después de que el grupo armado tomara el control de la totalidad de la franja costera del mar Rojo que aún no estaba en sus manos. Los territorios capturados rodean el estratégico estrecho de Bab al Mandeb, paso obligado del comercio marítimo internacional.

“Nos complace la victoria del valiente pueblo de Yemen”, escribió Aref en un mensaje difundido en redes sociales, en referencia a la toma de varias localidades en la zona.

PUBLICIDAD

En los últimos días, los hutíes protagonizaron una escalada militar en la costa occidental de Yemen y en el sur del mar Rojo, con avances que reforzaron su posición cerca de Bab al Mandeb. El viernes tomaron las localidades de Dhubab y Murad, además de la ciudad de Moca, una plaza estratégica en los alrededores del estrecho.

Con esas capturas, el grupo respaldado por Teherán se hizo con el control de toda la franja costera del mar Rojo que hasta entonces permanecía fuera de su dominio. Los hutíes son, junto con el régimen de Irán, protagonistas de una disputa territorial en Yemen que enfrenta al grupo con el Ejecutivo yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí.

PUBLICIDAD

La toma de la costa yemení del mar Rojo por parte de los hutíes implica que el grupo armado, aliado de Irán, consolidó el dominio territorial sobre las inmediaciones del estrecho de Bab al Mandeb, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio internacional entre Asia, Europa y África.

Mohamad Reza Aref celebró los avances militares de los hutíes en Yemen tras la toma de toda la franja costera del mar Rojo fuera de su control. (REUTERS/Khaled Abdullah)
Mohamad Reza Aref celebró los avances militares de los hutíes en Yemen tras la toma de toda la franja costera del mar Rojo fuera de su control. (REUTERS/Khaled Abdullah)

Aref aprovechó el mensaje para dirigirse a otros gobernantes de la región. Los invitó a “dejarse llevar por la razón” y a liberarse de “la dependencia” para “unirse bajo la bandera del islam”, en una aparente referencia a Estados Unidos, principal aliado de varios países de Oriente Medio.

El vicepresidente iraní fue más allá y reclamó la “formación de un bloque económico y político islámico poderoso” que “respete las consideraciones de vecindad y la cohesión regional”. Según Aref, esa unión constituiría “la garantía de los intereses de la comunidad islámica”.

Irán es el principal aliado de los rebeldes hutíes, aunque desde Teherán se insiste en que el grupo yemení opera de manera independiente y no recibe órdenes del país persa. La República Islámica considera a los hutíes los legítimos gobernantes de Yemen, en contraposición al Gobierno reconocido por la comunidad internacional.

Los territorios capturados por los hutíes rodean el estrecho de Bab al Mandeb, una ruta clave para el comercio marítimo internacional. (REUTERS/Stringer)
Los territorios capturados por los hutíes rodean el estrecho de Bab al Mandeb, una ruta clave para el comercio marítimo internacional. (REUTERS/Stringer)

Horas antes del mensaje de Aref, el Ministerio de Exteriores iraní pidió la reanudación del diálogo en Yemen como única salida al conflicto. “La República Islámica de Irán subraya la necesidad de reanudar de inmediato el diálogo”, indicó la cartera en un comunicado.

El respaldo de Teherán a los avances hutíes se produce en paralelo al bloqueo que Irán mantiene sobre el estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Ese bloqueo se convirtió en la principal medida de presión de Irán en el conflicto.

La medida logró paralizar casi todas las exportaciones de petróleo que transitan por esa vía. Irán exige además que los buques que quieran cruzar el estrecho obtengan su permiso previo y ataca a las embarcaciones que intentan sortear el bloqueo.

Temas Relacionados

HutíesYemenIránMar RojoMedio OrientepetróleoEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron una isla clave que da acceso al mar Rojo

El grupo rebelde proiraní completó la captura de Perim y del estratégico corredor de agua que une el océano Índico con el canal de Suez, en el marco de una ofensiva que también se cobró la ciudad portuaria de Moca

Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron una isla clave que da acceso al mar Rojo

El Gobierno yemení definió una “zona de eliminación” contra los hutíes que amenazan el estrecho de Bab el Mandeb

La directriz busca impedir nuevos avances insurgentes, tras la captura de Moca, en un perímetro que incluye un corredor de 36 kilómetros hacia Taiz y franjas de 15 kilómetros al norte y 20 al sur de la carretera. Las autoridades pidieron a los civiles que, “por su propia seguridad”, no circulen por la región

El Gobierno yemení definió una “zona de eliminación” contra los hutíes que amenazan el estrecho de Bab el Mandeb

Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque

Nueva Delhi tendrá el interés puesto en evitar que el grupo se conviertan en un bloque explícitamente antioccidental mientras dialoga con actores involucrados en conflictos bélicos como Irán y Rusia

Los líderes del BRICS se reúnen en India mientras las guerras y las rivalidades ponen a prueba al bloque

El régimen chino condenó a tres líderes activistas de las vigilias por la represión de Tiananmen por “incitación a la subversión”

Los condenados son Lee Cheuk-yan, de 69 años; Chow Hang-tung, de 41; y Albert Ho, de 74; integrantes de la ya disuelta Alianza de Hong Kong, que convocaba los actos del 4 de junio en homenaje a las víctimas de la coacción militar de 1989

El régimen chino condenó a tres líderes activistas de las vigilias por la represión de Tiananmen por “incitación a la subversión”

El Gobierno de Bolivia reportó el desvío irregular de dos millones de litros de combustible hacia el mercado negro

El carburante, derivado principalmente al sistema ilegal de los departamentos de La Paz y Santa Cruz, equivale a 200 millones de bolivianos, unos USD 15,8 millones

El Gobierno de Bolivia reportó el desvío irregular de dos millones de litros de combustible hacia el mercado negro
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica, pero seguía vendiendo cocaína: cayó con dos cómplices en Flores

Cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica, pero seguía vendiendo cocaína: cayó con dos cómplices en Flores

Cancillería confirmó nuevos beneficios para colombianos que viajen a Israel: a partir de septiembre de 2026 no necesitan visa

Emboscada en tierra de cárteles: asesinan a agente de la Guardia Nacional en los límites de Michoacán y Jalisco

El acto Omar Murillo, ‘Bola 8′, compartió una foto con un hombre y despertó rumores de una nueva relación

Nuevos detalles del posible homicidio de la esposa y la hija de un exmilitar en Bogotá: el hombre fue detenido con los cuerpos en el carro por la vía al Llano

DEPORTES

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

El golazo de Velasco para darle la clasificación a la selección argentina femenina a los octavos de final del Mundial Sub 20

Argentina revirtió un partido difícil ante México y se clasificó a octavos del Mundial Sub 20 femenino por segunda vez en su historia

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima de la Zona A ante Central Córdoba: hora, TV y formaciones

Franco Colapinto terminó el primer día de trabajo en el nuevo circuito de Madrid: fue 15° en la segunda práctica

“Estamos a años luz”: preocupación de Franco Colapinto por la gran diferencia entre Alpine y Racing Bulls en Madrid

ENTRETENIMIENTO

¿Mala película o nuevo clásico de culto? “Practical Magic 2” enfrenta a críticos y espectadores

¿Mala película o nuevo clásico de culto? “Practical Magic 2” enfrenta a críticos y espectadores

La Broadway Week en Nueva York ofrece entradas 2x1 para 25 espectáculos

Gisele Bündchen sobre volver a ser madre a los 44 años: “Es un regalo en este momento de mi vida”

La banda de rock Muse cambia nombre de usuario en Instagram y X tras el lanzamiento de la IA de Meta

25 años del 11-S: 9 documentales que revisan los atentados y sus consecuencias