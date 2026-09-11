El régimen iraní celebró el avance de los rebeldes hutíes en Yemen que condiciona el tránsito por el mar Rojo

La toma de la costa yemení del mar Rojo consolidó el dominio territorial de los hutíes en las inmediaciones de Bab al Mandeb.

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El vicepresidente primero de Irán, Mohamad Reza Aref, celebró este viernes los avances militares de los hutíes en Yemen, después de que el grupo armado tomara el control de la totalidad de la franja costera del mar Rojo que aún no estaba en sus manos. Los territorios capturados rodean el estratégico estrecho de Bab al Mandeb, paso obligado del comercio marítimo internacional.

“Nos complace la victoria del valiente pueblo de Yemen”, escribió Aref en un mensaje difundido en redes sociales, en referencia a la toma de varias localidades en la zona.

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En los últimos días, los hutíes protagonizaron una escalada militar en la costa occidental de Yemen y en el sur del mar Rojo, con avances que reforzaron su posición cerca de Bab al Mandeb. El viernes tomaron las localidades de Dhubab y Murad, además de la ciudad de Moca, una plaza estratégica en los alrededores del estrecho.

Con esas capturas, el grupo respaldado por Teherán se hizo con el control de toda la franja costera del mar Rojo que hasta entonces permanecía fuera de su dominio. Los hutíes son, junto con el régimen de Irán, protagonistas de una disputa territorial en Yemen que enfrenta al grupo con el Ejecutivo yemení reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí.

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La toma de la costa yemení del mar Rojo por parte de los hutíes implica que el grupo armado, aliado de Irán, consolidó el dominio territorial sobre las inmediaciones del estrecho de Bab al Mandeb, una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio internacional entre Asia, Europa y África.

Mohamad Reza Aref celebró los avances militares de los hutíes en Yemen tras la toma de toda la franja costera del mar Rojo fuera de su control. (REUTERS/Khaled Abdullah)

Aref aprovechó el mensaje para dirigirse a otros gobernantes de la región. Los invitó a “dejarse llevar por la razón” y a liberarse de “la dependencia” para “unirse bajo la bandera del islam”, en una aparente referencia a Estados Unidos, principal aliado de varios países de Oriente Medio.

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El vicepresidente iraní fue más allá y reclamó la “formación de un bloque económico y político islámico poderoso” que “respete las consideraciones de vecindad y la cohesión regional”. Según Aref, esa unión constituiría “la garantía de los intereses de la comunidad islámica”.

Irán es el principal aliado de los rebeldes hutíes, aunque desde Teherán se insiste en que el grupo yemení opera de manera independiente y no recibe órdenes del país persa. La República Islámica considera a los hutíes los legítimos gobernantes de Yemen, en contraposición al Gobierno reconocido por la comunidad internacional.

Los territorios capturados por los hutíes rodean el estrecho de Bab al Mandeb, una ruta clave para el comercio marítimo internacional. (REUTERS/Stringer)

Horas antes del mensaje de Aref, el Ministerio de Exteriores iraní pidió la reanudación del diálogo en Yemen como única salida al conflicto. “La República Islámica de Irán subraya la necesidad de reanudar de inmediato el diálogo”, indicó la cartera en un comunicado.

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El respaldo de Teherán a los avances hutíes se produce en paralelo al bloqueo que Irán mantiene sobre el estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero. Ese bloqueo se convirtió en la principal medida de presión de Irán en el conflicto.

La medida logró paralizar casi todas las exportaciones de petróleo que transitan por esa vía. Irán exige además que los buques que quieran cruzar el estrecho obtengan su permiso previo y ataca a las embarcaciones que intentan sortear el bloqueo.