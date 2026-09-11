México Deportes

¡CM Punk se rindió ante México! El campeón de WWE recibió una máscara inspirada en ‘Nacho Libre

El luchador estadounidense sorprendió a los aficionados al aparecer enmascarado y después recibió un peculiar regalo de un fan durante la función en Guadalajara

El campeón de la WWE recibió una máscara inspirada en sus colores, esto durante un show en Guadalajara.

Guardar

La presencia de WWE en México continúa dejando momentos especiales entre los aficionados y uno de los protagonistas de la visita ha sido CM Punk. El actual campeón de WWE no solamente consiguió mantener su campeonato después de enfrentarse a Sami Zayn, sino que también protagonizó una escena que conectó directamente con la pasión mexicana por la lucha libre.

Durante la función celebrada en la Arena Guadalajara, el luchador estadounidense apareció sobre el cuadrilátero utilizando una máscara, situación que provocó una reacción inmediata entre los asistentes. El público recibió con entusiasmo al campeón, quien decidió incorporar un elemento profundamente relacionado con la cultura de la lucha libre mexicana.

PUBLICIDAD

Pero la noche todavía tenía preparada otra sorpresa para Punk.

El campeón de WWE recibió un obsequio creado especialmente para él durante el espectáculo en Guadalajara y tuvo un gesto con su aficionado.
El campeón de WWE recibió un obsequio creado especialmente para él durante el espectáculo en Guadalajara y tuvo un gesto con su aficionado.

Entre los aficionados que acudieron al espectáculo se encontraba Sergio Saenz, quien decidió elaborar una máscara especialmente para entregársela al luchador. El diseño fue pensado exclusivamente para CM Punk y tomó como referencia uno de los elementos más reconocibles de la película ‘Nacho Libre’.

La creación mantuvo la esencia de aquella máscara utilizada por el personaje interpretado por Jack Black, pero incorporó diferentes detalles relacionados directamente con la identidad del campeón de WWE.

nacho libre -México- 16 mayo, iglesia, oaxaca
(Nacho libre)

En la parte superior aparecieron estrellas de color rojo, mientras que en los costados fueron colocados elementos vinculados con la imagen de Punk, incluido el característico logotipo relacionado con su personaje y el símbolo de su puño acompañado por un rayo.

PUBLICIDAD

Saenz acudió personalmente a la función de Guadalajara y presumió en redes sociales el resultado de su trabajo, además del momento relacionado con la entrega del obsequio al luchador.

CM Punk presume el regalo en redes sociales

El luchador recibió una máscara personalizada durante su visita a Guadalajara y posteriormente mostró el detalle en sus historias de Instagram.
El luchador recibió una máscara personalizada durante su visita a Guadalajara y posteriormente mostró el detalle en sus historias de Instagram.

El detalle no pasó desapercibido para Punk. Después de recibir la máscara, el campeón decidió compartirla con sus seguidores mediante sus historias de Instagram, un gesto que fue interpretado por el aficionado como una muestra de agradecimiento por el regalo.

La reacción también reforzó la conexión que el luchador ha mostrado con la tradición de la lucha libre mexicana durante su visita al país.

Para los aficionados, el momento tuvo un significado especial porque no se trató simplemente de un obsequio relacionado con WWE. La máscara representó una combinación entre la personalidad de Punk, su característica estética y uno de los elementos más populares de la cultura cinematográfica relacionada con la lucha libre mexicana.

El diseño tomó como referencia la máscara de Jack Black en ‘Nacho Libre’, pero incorporó elementos característicos del luchador estadounidense.
El diseño tomó como referencia la máscara de Jack Black en ‘Nacho Libre’, pero incorporó elementos característicos del luchador estadounidense.

La presencia del campeón en Guadalajara generó una respuesta particularmente intensa desde su llegada al escenario. Su aparición con máscara terminó convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas de la función y posteriormente el regalo del aficionado añadió otro capítulo a su visita.

CM Punk ha construido durante años una identidad reconocible dentro del wrestling mundial, pero su paso por México permitió que los aficionados encontraran una manera particular de rendirle homenaje.

En esta ocasión, un fan decidió llevar esa admiración a otro nivel y creó una pieza personalizada que mezcló el universo de CM Punk con el estilo de Nacho Libre.

El propio luchador se encargó de darle mayor alcance al momento al compartir el diseño en sus redes sociales. Así, lo que comenzó como una sorpresa preparada por un aficionado terminó convirtiéndose en uno de los momentos más curiosos que dejó la visita de WWE a Guadalajara.

Y mientras Punk continúa con su reinado como campeón de WWE, ahora también puede presumir que durante su paso por México recibió una máscara hecha especialmente para él.

Temas Relacionados

CM PunkWWELucha LibreGuadalajaramexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yuridia dará concierto por la Independencia de México tras hacer historia con exitosas presentaciones: horario y dónde será

La cantante se suma a los festejos del Grito de Independencia en Tamaulipas con una presentación en la Plaza de Reynosa como parte de la festividad organizada por el Gobierno municipal

Yuridia dará concierto por la Independencia de México tras hacer historia con exitosas presentaciones: horario y dónde será

Emboscada en tierra de cárteles: asesinan a agente de la Guardia Nacional en los límites de Michoacán y Jalisco

Los agentes se dirigían hacia la presa de Chilatán tras recibir el reporte de un supuesto enfrentamiento entre grupos criminales, pero fueron atacados por civiles armados

Emboscada en tierra de cárteles: asesinan a agente de la Guardia Nacional en los límites de Michoacán y Jalisco

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 11 de septiembre

Fuerte golpe al robo de vehículos: SSC CDMX asegura 150 toneladas de autopartes en Xochimilco y detiene a seis implicados

En una acción coordinada, autoridades de seguridad de la capital lograron un histórico aseguramiento de piezas automotrices en la alcaldía Xochimilco, desarticulando a un grupo delictivo presuntamente dedicado al desmantelamiento de autos con operaciones en el Valle de México

Fuerte golpe al robo de vehículos: SSC CDMX asegura 150 toneladas de autopartes en Xochimilco y detiene a seis implicados

Quién era Luis Adrián Díaz Fortis, el presunto jefe de Los Fortis asesinado en la colonia Morelos

Su asesinato a balazos en la colonia Morelos reavivó las investigaciones sobre las disputas por el control criminal en la zona centro de la Ciudad de México

Quién era Luis Adrián Díaz Fortis, el presunto jefe de Los Fortis asesinado en la colonia Morelos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Discutieron, la embistió con el auto y escapó: Sergio “N” ya está preso por el feminicidio frente al Mercado de Abastos en Guadalajara

Discutieron, la embistió con el auto y escapó: Sergio “N” ya está preso por el feminicidio frente al Mercado de Abastos en Guadalajara

Emboscada en tierra de cárteles: asesinan a agente de la Guardia Nacional en los límites de Michoacán y Jalisco

Fuerte golpe al robo de vehículos: SSC CDMX asegura 150 toneladas de autopartes en Xochimilco y detiene a seis implicados

Quién era Luis Adrián Díaz Fortis, el presunto jefe de Los Fortis asesinado en la colonia Morelos

Detienen a mujer estadounidense que transportaba ocultos más de cinco mil cartuchos para la facción de El Mayito Flaco en Sonora

ENTRETENIMIENTO

Manelyk y Niruka explotan en La Granja VIP 2, se dicen de todo y terminan a los gritos: “Cerebro de pescado”

Manelyk y Niruka explotan en La Granja VIP 2, se dicen de todo y terminan a los gritos: “Cerebro de pescado”

Yuridia dará concierto por la Independencia de México tras hacer historia con exitosas presentaciones: horario y dónde será

La Glorieta de Insurgentes vivirá una intensa jornada de lucha libre gratis durante los festejos patrios

Actores de Malinche responden a Gala Montes tras asegurar que ella dio fama al musical: “Siento que me mentaron la madre”

Joanna Vega-Biestro advierte acciones legales tras supuestas amenazas de Gala Montes sobre su hija: “Con los niños no”

DEPORTES

Edgar Cháirez vs Tim Elliott: “Por algo me están poniendo con él”, advierte el mexicano previo a la Noche UFC 2026

Edgar Cháirez vs Tim Elliott: “Por algo me están poniendo con él”, advierte el mexicano previo a la Noche UFC 2026

Exjugador inglés compara el estadio Estadio Azteca con un lugar “creado por los dioses del futbol” 

¿Quién es Deiry Ramírez? La mexicana que marcó un espectacular doblete ante Argentina en el Mundial Sub-20

Chivas vs Pumas: a qué hora y dónde ver EN VIVO el encuentro entre dos de los cuatro grandes del futbol mexicano

Siguen las bajas para Pumas: ‘Chicote’ Calderón sale del partido contra León tras presentar molestias