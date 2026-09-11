¡CM Punk se rindió ante México! El campeón de WWE recibió una máscara inspirada en ‘Nacho Libre

El campeón de la WWE recibió una máscara inspirada en sus colores, esto durante un show en Guadalajara.

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La presencia de WWE en México continúa dejando momentos especiales entre los aficionados y uno de los protagonistas de la visita ha sido CM Punk. El actual campeón de WWE no solamente consiguió mantener su campeonato después de enfrentarse a Sami Zayn, sino que también protagonizó una escena que conectó directamente con la pasión mexicana por la lucha libre.

Durante la función celebrada en la Arena Guadalajara, el luchador estadounidense apareció sobre el cuadrilátero utilizando una máscara, situación que provocó una reacción inmediata entre los asistentes. El público recibió con entusiasmo al campeón, quien decidió incorporar un elemento profundamente relacionado con la cultura de la lucha libre mexicana.

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Pero la noche todavía tenía preparada otra sorpresa para Punk.

El campeón de WWE recibió un obsequio creado especialmente para él durante el espectáculo en Guadalajara y tuvo un gesto con su aficionado.

Entre los aficionados que acudieron al espectáculo se encontraba Sergio Saenz, quien decidió elaborar una máscara especialmente para entregársela al luchador. El diseño fue pensado exclusivamente para CM Punk y tomó como referencia uno de los elementos más reconocibles de la película ‘Nacho Libre’.

La creación mantuvo la esencia de aquella máscara utilizada por el personaje interpretado por Jack Black, pero incorporó diferentes detalles relacionados directamente con la identidad del campeón de WWE.

(Nacho libre)

En la parte superior aparecieron estrellas de color rojo, mientras que en los costados fueron colocados elementos vinculados con la imagen de Punk, incluido el característico logotipo relacionado con su personaje y el símbolo de su puño acompañado por un rayo.

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Saenz acudió personalmente a la función de Guadalajara y presumió en redes sociales el resultado de su trabajo, además del momento relacionado con la entrega del obsequio al luchador.

CM Punk presume el regalo en redes sociales

El luchador recibió una máscara personalizada durante su visita a Guadalajara y posteriormente mostró el detalle en sus historias de Instagram.

El detalle no pasó desapercibido para Punk. Después de recibir la máscara, el campeón decidió compartirla con sus seguidores mediante sus historias de Instagram, un gesto que fue interpretado por el aficionado como una muestra de agradecimiento por el regalo.

La reacción también reforzó la conexión que el luchador ha mostrado con la tradición de la lucha libre mexicana durante su visita al país.

Para los aficionados, el momento tuvo un significado especial porque no se trató simplemente de un obsequio relacionado con WWE. La máscara representó una combinación entre la personalidad de Punk, su característica estética y uno de los elementos más populares de la cultura cinematográfica relacionada con la lucha libre mexicana.

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El diseño tomó como referencia la máscara de Jack Black en ‘Nacho Libre’, pero incorporó elementos característicos del luchador estadounidense.

La presencia del campeón en Guadalajara generó una respuesta particularmente intensa desde su llegada al escenario. Su aparición con máscara terminó convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas de la función y posteriormente el regalo del aficionado añadió otro capítulo a su visita.

CM Punk ha construido durante años una identidad reconocible dentro del wrestling mundial, pero su paso por México permitió que los aficionados encontraran una manera particular de rendirle homenaje.

En esta ocasión, un fan decidió llevar esa admiración a otro nivel y creó una pieza personalizada que mezcló el universo de CM Punk con el estilo de Nacho Libre.

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El propio luchador se encargó de darle mayor alcance al momento al compartir el diseño en sus redes sociales. Así, lo que comenzó como una sorpresa preparada por un aficionado terminó convirtiéndose en uno de los momentos más curiosos que dejó la visita de WWE a Guadalajara.

Y mientras Punk continúa con su reinado como campeón de WWE, ahora también puede presumir que durante su paso por México recibió una máscara hecha especialmente para él.