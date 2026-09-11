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Yaneth presumía en redes las armas que le traficaba a El Mayito Flaco: fue detenida en Sonora proveniente de EEUU

La joven cumple 22 años este 12 de septiembre según los datos de sus redes sociales, lo hará tras las rejas tras su arresto en San Luis Río Colorado

La joven presumía en redes el armamento que manejaba y por el que fue arrestada en Mèxico por traficarlo para El Mayito Flaco, facción del Cártel de Sinaloa Foto: Facebook Yaneth
La joven presumía en redes el armamento que manejaba y por el que fue arrestada en Mèxico por traficarlo para El Mayito Flaco, facción del Cártel de Sinaloa Foto: Facebook Yaneth
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Yaneth fue arrestada en Sonora procedente de Estados Unidos este viernes 11 de septiembre, un día antes de cumplir 22 años por transportar armamento para el Mayito Flaco.

En su perfil de Facebook la joven aparece con la misma camioneta negra de la cual estaba orgullosa de haber comprado, sus amigos, varios de Sinaloa y Guadalajara, celebraban su ascenso en el trabajo, sin embargo este era traficar armas y cartuchos para el Cártel de Sinaloa.

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La incipiente carrera de la joven, que este 12 de septiembre cumpliría 22 años según los datos en su cuenta de redes sociales; sin embargo, los pasará en la cárcel, una decisión que le costará caro.

En sus cuentas mostraba que habría nacido en Estados Unidos lo que facilitaba su traslado sin sospechas de ese país a México, hasta que en un operativo le encontraron miles de cartuchos de armas de fuego dirigidas para Los Mayos, la facción fracturada del Cártel de Sinaloa.

La joven de 22 años iniciaba su incipiente carrera como traficante de armas aprovechando su nacionalidad estadounidense Foto: Facebook Yaneth
La joven de 22 años iniciaba su incipiente carrera como traficante de armas aprovechando su nacionalidad estadounidense Foto: Facebook Yaneth

Fueron elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con Defensa, FGR, Guardia Nacional y la SSPC, que detuvieron en Sonora a Yanet “N”, ciudadana estadounidense, identificada como presunta operadora logística para el trasiego de armamento del Cártel de Sinaloa, la facción de El Mayito Flaco (liderada por Ismael Zambada Sicairos). La captura ocurrió durante una operación de inteligencia y vigilancia en el marco de la Estrategia de Seguridad.

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La joven mujer fue localizada en inmediaciones del Puente Fronterizo entre México y Estados Unidos, en San Luis Río Colorado, donde las autoridades le aseguraron 5,445 cartuchos y un vehículo. Con el decomiso, las dependencias reportaron una afectación a la estructura operativa y financiera de grupos delictivos estimada en $1,655,019 pesos.

La acción fue encabezada por la Marina a través de la Armada de México, como parte de recorridos disuasivos de prevención del delito en esa zona fronteriza del estado. En el operativo participó personal de las instituciones federales que integraron el despliegue interinstitucional.

Yaneth fue identificada como perteneciente a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa Foto: Defensa Nacional
Yaneth fue identificada como perteneciente a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa Foto: Defensa Nacional

Las autoridades señalaron que el aseguramiento de municiones buscó reducir la capacidad operativa de grupos criminales y evitar que armamento y cartuchos fueran utilizados para generar hechos de violencia en la región.

La mujer escondió más de cinco mil cartuchos para armas de fuego abajo de los asientos de su camioneta pero fue descubierta en e cruce de San Luis Río Colorado Foto: Defensa Nacional

Detención en San Luis Río Colorado y aseguramiento de 5 mil 445 cartuchos

Tras la detención, a Yanet “N” se le informaron sus derechos y fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo y los cartuchos asegurados. La autoridad ministerial quedó a cargo de determinar su situación legal e integrar la carpeta de investigación.

La mujer escondió más de cinco mil cartuchos para armas de fuego abajo de los asientos de su camioneta pero fue descubierta en e cruce de San Luis Río Colorado Foto: Defensa Nacional
La mujer escondió más de cinco mil cartuchos para armas de fuego abajo de los asientos de su camioneta pero fue descubierta en e cruce de San Luis Río Colorado Foto: Defensa Nacional

De acuerdo con el reporte oficial, la detenida era considerada una presunta operadora logística vinculada al traslado de armamento en Sonora, atribuida a una facción del Cártel de Sinaloa. La coordinación entre dependencias fue presentada como parte de los esfuerzos para ubicar y detener a operadores logísticos y financieros.

Las instituciones federales del Gabinete de Seguridad indicaron que el objetivo de estas acciones era debilitar células delictivas mediante detenciones y decomisos, con énfasis en zonas estratégicas como los cruces fronterizos.

Yaneth "N" fue identificada como operadora de El Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa mientras trataba de cruzar de EEUU a México los miles de cartuchos para armamento Foto: Dedensa Nacional
Yaneth "N" fue identificada como operadora de El Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa mientras trataba de cruzar de EEUU a México los miles de cartuchos para armamento Foto: Dedensa Nacional
  • Detuvieron en Sonora a Yanet “N”, identificada como presunta operadora logística de una facción del Cártel de Sinaloa
  • Aseguraron 5,445 cartuchos y un vehículo durante el operativo en San Luis Río Colorado
  • Estimaron una afectación económica de $1,655,019 pesos por la detención y el aseguramiento

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