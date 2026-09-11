México

A 25 años de las Torres Gemelas, Ronald Johnson advierte a México: “Los cárteles no son simplemente organizaciones dedicadas al narcotráfico”

Durante la conmemoración en su embajada, el diplomático reconoció a Los Topos y lanzó una advertencia sobre los cárteles de la droga que operan en territorio mexicano

Desde la sede diplomática en la capital, Ronald Johnson usa la conmemoración de los atentados de 2001 como puente para centrar su mensaje en la amenaza del crimen organizado
Guardar

En el marco del 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, utilizó su discurso conmemorativo para trazar una línea directa entre el terrorismo que golpeó a su país en 2001 y la amenaza que, según Washington, representan hoy los cárteles de la droga que operan en territorio mexicano.

La ceremonia: cuatro ofrendas y el reconocimiento a Los Topos

Ronald Johnson destaca que el grupo de rescate viaja al World Trade Center para ayudar en la búsqueda entre escombros y afirma que ese gesto de solidaridad permanece en el corazón de la relación bilateral

El acto se realizó desde la sede diplomática en la capital mexicana, con cuatro ofrendas florales, una por cada avión utilizado en los atentados de 2001, en memoria de las 2,977 personas inocentes que perdieron la vida. Ahí, Johnson y su esposa, Alina Arias Johnson, encabezaron un homenaje a los llamados “héroes que respondieron al llamado”: bomberos, policías, personal médico y ciudadanos comunes que, según el embajador, dieron un paso al frente en medio de la tragedia.

PUBLICIDAD

Dentro de ese homenaje, el embajador dedicó un espacio explícito a México y, en particular, a los integrantes del grupo de rescate Los Topos, quienes viajaron a Nueva York en 2001 para apoyar la búsqueda entre los escombros del World Trade Center. Johnson subrayó que ese gesto no respondió a “un tratado ni a un acuerdo económico”, sino a que “los vecinos ayudan a sus vecinos y los amigos permanecen unidos cuando ocurre una tragedia”. Fue, dijo, un acto de solidaridad que hoy sigue en “el corazón de la relación” entre ambos países.

Ese reconocimiento no fue un detalle menor dentro del discurso: funcionó como el puente que usó el embajador para pasar de la memoria del 11 de septiembre de 2001 hacia el tema central de su intervención: la advertencia sobre los cárteles.

PUBLICIDAD

Ese reconocimiento no fue un detalle menor dentro del discurso: funcionó como el puente que usó el embajador para pasar de la memoria del 11 de septiembre de 2001 hacia el tema central de su intervención: la advertencia sobre los cárteles.

En un acto por los 25 años de los atentados, el embajador Ronald Johnson vinculó la violencia del crimen organizado con la lógica posterior a 2001 y defendió una designación que reabre fricciones bilaterales. (Infobae-Itzallana)
En un acto por los 25 años de los atentados, el embajador Ronald Johnson vinculó la violencia del crimen organizado con la lógica posterior a 2001 y defendió una designación que reabre fricciones bilaterales. (Infobae-Itzallana)

La otra cara: lo que ha dicho y hecho México

Mientras Washington endurece el discurso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sostenido una postura constante de rechazo a la etiqueta de “terroristas” para los cárteles, sin dejar de reconocer que son grupos delictivos que deben combatirse.

Desde que Estados Unidos formalizó la designación —que hoy incluye a Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el del Golfo, el del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos, entre otros—, Sheinbaum ha insistido en que esa clasificación no debe usarse como pretexto para una intervención militar o una invasión de territorio mexicano.

Como respuesta directa, su gobierno impulsó una reforma al artículo 40 constitucional para blindar el principio de no injerencia extranjera y ha reiterado, en distintas ocasiones, que la relación bilateral debe basarse en “colaboración y coordinación, nunca subordinación”.

La mandataria sostiene que los acuerdos con Estados Unidos se rigen por cuatro ejes, entre ellos el respeto a la soberanía e integridad territorial, además de la responsabilidad compartida y diferenciada, con confianza mutua

Apenas el pasado 9 de septiembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, endureció el tono contra México al afirmar, desde Quito, que los esfuerzos del gobierno mexicano contra los cárteles “no son ni de lejos suficientes” y que existen zonas del país donde los grupos delictivos ejercen control territorial, con recursos financieros y capacidad logística avanzada. Rubio llegó a describir a México como “la cabeza de la serpiente” de estas organizaciones. Un día después, en su conferencia matutina, Sheinbaum respondió con dureza: “México no es piñata de nadie. A México se le respeta”, afirmó, y atribuyó los señalamientos de Rubio al contexto de las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos, pidiendo que “no usen a México en su campaña”.

La mandataria responde en la mañanera a Marco Rubio, quien afirma desde Sudamérica que el combate al narcotráfico es insuficiente, y atribuye esos dichos al proceso rumbo a los comicios de noviembre

La mandataria insistió en que la cooperación bilateral en seguridad debe mantenerse “sin subordinarnos”, y reprochó que el discurso estadounidense hacia México cambie de un momento a otro —entre el reconocimiento a la cooperación y las críticas por resultados insuficientes—, algo que consideró contradictorio.

Una herramienta con doble filo

Analistas y el propio gobierno mexicano han señalado que la designación terrorista funciona, en la práctica, como una herramienta de presión más allá de su efecto jurídico inmediato: habilita sanciones financieras, bloqueo de activos y —según ha advertido Sheinbaum— abre la puerta a interpretaciones que podrían justificar acciones unilaterales, como ya lo sugirió el propio Johnson durante su proceso de confirmación en el Senado, cuando no descartó una acción militar en territorio mexicano sin previo aviso a las autoridades del país, si estuviera en riesgo la vida de un ciudadano estadounidense.

El contraste de fondo

El discurso de este 11 de septiembre resume esa tensión: por un lado, Johnson recordó el gesto solidario de Los Topos en 2001 y habló de una “amistad” bilateral que “da resultados” con Sheinbaum; por otro, insistió en que los cárteles representan una amenaza que Estados Unidos vigilará de cerca, en un tono que México interpreta —al menos en el discurso oficial— como parte de una presión histórica más que como una alianza entre iguales.

Temas Relacionados

Estados UnidosRonald JohnsonDonald TrumpClaudia SheinbaumEEUUPolítica Mexicanamexico-noticiasÚltima HoraNarco en MéxicoNarcotráficomexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Denuncian sueldos extraordinarios a docentes externos de la UACM y poca inversión en planteles

La controversia viene de la contratación excepcional de tres especialistas para el Plan Específico Sistematizado de Obras, con pagos que alcanzaron $52,721.13 mensuales, pese al tope de $30 mil establecido por la propia institución

Denuncian sueldos extraordinarios a docentes externos de la UACM y poca inversión en planteles

Era taquero, influencer y la voz más divertida de Sonora: así vivió El Piturris antes de que lo mataran

José Luis Esparza tenía 37 años y ningún enemigo conocido. La Fiscalía de Sonora todavía no sabe quién ordenó su muerte

Era taquero, influencer y la voz más divertida de Sonora: así vivió El Piturris antes de que lo mataran

Mujer reclama tres pesos de cambio y termina aventando el producto: la bautizan como ‘Lady Jamón’

La clienta acudió a una tienda para reclamar que le cobraran 18 pesos por una rebanada que había pedido de 15; el tendero ofreció devolverle la diferencia

Mujer reclama tres pesos de cambio y termina aventando el producto: la bautizan como ‘Lady Jamón’

Lilly Téllez cuestiona actitud de Sheinbaum tras señalamientos de consumo de marihuana: “No se le ve bien a la presidenta”

La senadora del PAN aseguró que el estado de salud físico y mental de la mandataria mexicana es un asunto de interés público

Lilly Téllez cuestiona actitud de Sheinbaum tras señalamientos de consumo de marihuana: “No se le ve bien a la presidenta”

El misterio detrás del “no aceptamos tarjeta” en Tiendas 3B: esto pasó con sus comisiones

La cadena suspendió los pagos con tarjeta en algunas sucursales como parte de una estrategia para evaluar costos, ingresos y riesgos después de perder el beneficio de la cuota de intercambio cero

El misterio detrás del “no aceptamos tarjeta” en Tiendas 3B: esto pasó con sus comisiones
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

Era taquero, influencer y la voz más divertida de Sonora: así vivió El Piturris antes de que lo mataran

“El Güero” Palma sale del Altiplano: el fundador del Cártel de Sinaloa fue llevado a hospital por cáncer de piel

Yaneth presumía en redes las armas que le traficaba a El Mayito Flaco: fue detenida en Sonora proveniente de EEUU

“¡Bájate del auto!”: fotógrafo se resiste a un asalto y recibe un balazo en la pierna en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Manelyk y Niruka explotan en La Granja VIP 2, se dicen de todo y terminan a los gritos: “Cerebro de pescado”

Manelyk y Niruka explotan en La Granja VIP 2, se dicen de todo y terminan a los gritos: “Cerebro de pescado”

Yuridia dará concierto por la Independencia de México tras hacer historia con exitosas presentaciones: horario y dónde será

La Glorieta de Insurgentes vivirá una intensa jornada de lucha libre gratis durante los festejos patrios

Actores de Malinche responden a Gala Montes tras asegurar que ella dio fama al musical: “Siento que me mentaron la madre”

Joanna Vega-Biestro advierte acciones legales tras supuestas amenazas de Gala Montes sobre su hija: “Con los niños no”

DEPORTES

De DT del PSG a fan de un mexicano: la inesperada admiración de Luis Enrique hacia el ciclista Isaac del Toro

De DT del PSG a fan de un mexicano: la inesperada admiración de Luis Enrique hacia el ciclista Isaac del Toro

Noche UFC 2026, EN VIVO: cuándo y dónde ver las peleas de Brandon Moreno, Alexa Grasso, Edgar Cháirez y demás mexicanos

¡CM Punk se rindió ante México! El campeón de WWE recibió una máscara inspirada en ‘Nacho Libre

Exhiben en video a excanterano del América por presunta violencia intrafamiliar en su casa de Coyoacán

Edgar Cháirez vs Tim Elliott: “Por algo me están poniendo con él”, advierte el mexicano previo a la Noche UFC 2026