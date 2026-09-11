Benjamin Netanyahu recordó a las víctimas del 11-S con una analogía al 7 de octubre: “La pura maldad”

Imagen de archivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu (EFE/EPA/RONEN ZVULUN / POOL)

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vinculó este viernes los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos con el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. En un mensaje difundido por su oficina, sostuvo que ambos países fueron blanco del terrorismo por defender los mismos valores.

“El 11 de septiembre, Estados Unidos fue golpeado por la pura maldad. El 7 de octubre, Israel fue golpeado nuevamente por ella; y, sin embargo, hoy algunos nos piden que comprendamos a los terroristas, que entendamos sus agravios y su contexto”, dijo Netanyahu.

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El mandatario afirmó que los responsables de los ataques contra Estados Unidos e Israel comparten un mismo rechazo hacia esos países. “No es casualidad. Nos odian porque defendemos la libertad, la democracia, la civilización y la vida”, declaró.

Netanyahu destacó el respaldo de Trump frente al terrorismo

Netanyahu también elogió la posición del presidente estadounidense Donald Trump. El primer ministro israelí aseguró que “bajo el liderazgo del presidente Trump, Estados Unidos ha demostrado una vez más que planta cara al terror”.

“Estados Unidos e Israel afirman juntos: nunca nos doblegaremos ante el terror, nunca nos rendiremos ante la maldad y, juntos, la venceremos”, concluyó.

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Una bandera estadounidense ondea con el skyline del bajo Manhattan de fondo, el 9 de septiembre de 2026, en Jersey City, Nueva Jersey. (AP Foto/Adam Gray)

Las declaraciones se produjeron en un contexto marcado por la guerra en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023. En esa ofensiva fueron asesinadas unas 1.200 personas y otras 250 fueron tomadas como rehenes.

Posteriormente, el Ejército israelí lanzó una operación militar sobre Gaza que se mantiene pese al alto el fuego firmado once meses atrás.

El 11 de septiembre dejó cerca de 3.000 muertos en EEUU

Los ataques del 11 de septiembre de 2001 constituyeron el atentado terrorista más letal sufrido por Estados Unidos y dejaron cerca de 3.000 muertos. Miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales para ejecutar una serie de acciones coordinadas.

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Dos aeronaves impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y una tercera fue estrellada contra el Pentágono. El cuarto avión cayó en Pensilvania después de que sus pasajeros intentaran recuperar el control de la aeronave.