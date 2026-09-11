Solari lanza dardo al Memote Martínez por su abrupta salida de Pumas y el delantero explota

El Tano asegura que no quiere a jugadores que no se pongan la camiseta, mientras el atacante agradeció su etapa con el Club Universidad Nacional y rechazó los rumores sobre su acuerdo. REUTERS/Eloisa Sanchez

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La salida de Guillermo Martínez de Pumas UNAM rumbo a Tigres UANL se convirtió en uno de los episodios más comentados del Apertura 2026. No sólo por el peso del delantero en el esquema universitario, sino por el cruce de declaraciones que dejó al descubierto la tensión entre las partes.

En conferencia de prensa tras la victoria 3‑1 sobre León en el Estadio Olímpico Universitario, Esteban Solari fue categórico: aseguró que el club quería retenerlo, le ofreció renovar contrato y que su salida fue decisión personal.

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El traspaso de Guillermo “Memote” Martínez de Pumas a Tigres marca uno de los episodios más polémicos del Apertura 2026. (Captura de pantalla)

Sin embargo, el mensaje que más resonó fue su dardo: “Queremos gente que quiera estar en Pumas”. Horas después, el propio “Memote” respondió con gratitud hacia la institución, pero también con un golpe directo en redes sociales.

Solari y la postura en el Club Universidad Nacional

El técnico argentino mostró su decepción y defendió la postura del club: “Le dije que yo contaba con él, que un jugador de sus características es vital”, afirmó, recordando su pasado como delantero para subrayar la importancia de los goles.

Confirmó que Pumas presentó una oferta de renovación, pero el jugador no la aceptó y posteriormente llegó la propuesta de Tigres.

Esteban Solari aseguró tras el 3-1 sobre León que Pumas presentó una oferta de renovación, pero Guillermo Martínez no la aceptó por irse a Tigres. REUTERS/Raquel Cunha

En ese mismo encuentro con los medios, el “Tano” insistió: “Obviamente nosotros no queríamos su salida… Queremos gente que quiera estar a muerte con nosotros”, marcando la línea de compromiso absoluto.

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Reconoció que Martínez siempre fue un profesional ejemplar, con 100 partidos y 32 goles en su etapa universitaria. El mensaje fue claro: Solari no quería perderlo, pero defendió que en Pumas sólo hay espacio para quienes estén dispuestos a dejar todo por la camiseta.

La emotiva despedida del Guillermo Martínez

Antes de responder con firmeza a Solari, el delantero publicó un mensaje de agradecimiento hacia Pumas: “Este mensaje sale de lo más profundo del corazón, como persona y como profesional. No cabe duda que vivimos momentos importantes y que me llevo para toda la vida. La gratitud que tengo por esa institución me lleva a escribir esto”.

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Reconoció a la afición, directiva, staff, jardineros, cocineros, oficinistas, masajistas y compañeros, destacando que siempre respetó el lugar donde le abrieron las puertas.

En su despedida, Guillermo Martínez publicó un mensaje de agradecimiento a la afición, directiva, staff y compañeros por su paso por Pumas UNAM. (Instagram/ @memomartinez15)

Guillermo aclaró “existen muchos rumores sobre el tema de la salida y la decisión, lo que les puedo decir es que no es como en muchos lados lo dicen”, defendiendo que fue una decisión personal y profesional. Cada grito de gol no se olvida… desde el primero hasta el último."

Además, recibió mensajes de apoyo de jugadores como Juninho Vieira, Santiago Trigos, quienes le desearon éxito en su nueva etapa. Ese tono emotivo reflejaba nostalgia y gratitud, pero también la intención de cerrar un ciclo sin polémicas.

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El Memote estalla y asegura que quieren manchar su imagen

Horas después de las declaraciones del técnico, Martínez reaccionó en redes sociales con un mensaje contundente. “No intentes manchar la imagen de las personas para tener aprobación, existen otras maneras y ese es el trabajo”.

Aunque no mencionó nombres, el contexto era evidente: llegaba tras el comentario de Esteban sobre “querer gente que quiera estar en Pumas”. Con ello, defendió su reputación y rechazó la idea de que su compromiso hubiera sido menor.

Explicó que su decisión de fichar por Tigres obedecía a buscar protagonismo, dar estabilidad a su familia y mantenerse en la órbita de la Selección Mexicana.

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Martínez respondió en redes sociales con un “No intentes manchar la imagen de las personas” y rechazó que su compromiso con Pumas sea menor. (Instagram/ @memomartinez15)

La historia entre Solari y Memote Martínez refleja el choque entre la visión institucional y la decisión personal. El técnico insistió en que Pumas lo quería retener y que su salida fue un golpe inesperado, mientras que el delantero respondió con gratitud hacia la afición, pero también con firmeza para defender su imagen.

De esta manera, lo que queda es un relato de contrastes: un entrenador que exige compromiso absoluto y un jugador que busca protagonismo y estabilidad en Tigres.

La narrativa se nutre de emociones, estadísticas y declaraciones que marcarán el recuerdo de uno de los traspasos más polémicos del Apertura 2026.

Ya bajo las órdenes de Víctor Manuel Vucetich, se prepara para competir en el ataque junto a Emiliano Gómez, con la mira inmediata puesta en el Clásico Regio.

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