México

Progol de Media Semana: resultados ganadores del viernes 11 de septiembre

Consulte aquí los dígitos premiados de la quiniela de Progol de Media Semana, que entregó la Lotería Nacional

Al finalizar cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana. (Infobae/Jovani Pérez)
Al finalizar cada jornada futbolera, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada viernes, la Lotería Nacional de México celebró el sorteo Progol Media Semana. Averigüe si fue uno de los afortunados ganadores del premio 812 de este viernes 11 de septiembre de 2026.Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recoger tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Resultados ganadores del Progol de Media Semana

Sorteo: 812.

Combinación ganadora: V V L L V E L V L.

¿Cómo se juega Progol de Media Semana?

Revisa como participar en Progol de Media Semana. (Lotería Nacional)
Revisa como participar en Progol de Media Semana. (Lotería Nacional)

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos de la siguiente manera: si gana local, hay empate o gana visita.

El boleto de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve partidos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

PUBLICIDAD

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede ser de hasta mil 800 pesos.

¿Qué es la Lotería Nacional?

Conoce más acerca de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)
Conoce más acerca de la Lotería Nacional. (Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Progol Media Semana MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteriasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este viernes 11 de septiembre: reporte completo por alcaldías y municipios

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este viernes 11 de septiembre: reporte completo por alcaldías y municipios

Gelatina tricolor vegana: la versión sin lácteos para el 15 de septiembre

Celebrar el 15 de septiembre con un postre vegano no obliga a dejar de lado los colores patrios

Gelatina tricolor vegana: la versión sin lácteos para el 15 de septiembre

El MUBI FEST 2026 se muda a Guadalajara: anticipan sorpresas para los asistentes

Del 18 al 20 de septiembre, la programación albergará clásicos, estrenos internacionales y espacios pensados para extender la experiencia cinematográfica más allá de lo digital

El MUBI FEST 2026 se muda a Guadalajara: anticipan sorpresas para los asistentes

Ricardo Monreal impulsa reforma que busca poner fin a los “cobros sorpresa” en las plataformas digitales

El coordinador de los diputados de Morena propone que se modifique el artículo 76 BIS de la Ley Federal de Protección al Consumidor

Ricardo Monreal impulsa reforma que busca poner fin a los “cobros sorpresa” en las plataformas digitales

Euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de septiembre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en México: cotización de cierre del 11 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre: acribillaron a checador de ruta en Tecámac

Policías de investigación del Edomex son recibidos a balazos durante operativo contra secuestro: hay una mujer abatida y cuatro detenidos

Era taquero, influencer y la voz más divertida de Sonora: así vivió El Piturris antes de que lo mataran

“El Güero” Palma sale del Altiplano: el fundador del Cártel de Sinaloa fue llevado a hospital por cáncer de piel

Yaneth presumía en redes las armas que le traficaba a El Mayito Flaco: fue detenida en Sonora proveniente de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Toñita ventila detalles de su romance con Yahir: “No fue una noche, fue un año y medio”

Toñita ventila detalles de su romance con Yahir: “No fue una noche, fue un año y medio”

El MUBI FEST 2026 se muda a Guadalajara: anticipan sorpresas para los asistentes

Profeco lanza alerta por estafa de boletos falsos para concierto de Luis Miguel

Alan Ibarra, integrante de Magneto, da detalles sobre su estado de salud tras ser hospitalizado

Manelyk y Niruka explotan en La Granja VIP 2, se dicen de todo y terminan a los gritos: “Cerebro de pescado”

DEPORTES

Checo Pérez recibe doble multa, pero lanza advertencia que sacude al Gran Premio de España

Checo Pérez recibe doble multa, pero lanza advertencia que sacude al Gran Premio de España

De DT del PSG a fan de un mexicano: la inesperada admiración de Luis Enrique hacia el ciclista Isaac del Toro

Noche UFC 2026, EN VIVO: cuándo y dónde ver las peleas de Brandon Moreno, Alexa Grasso, Edgar Cháirez y demás mexicanos

¡CM Punk se rindió ante México! El campeón de WWE recibió una máscara inspirada en ‘Nacho Libre

Exhiben en video a excanterano del América por presunta violencia intrafamiliar en su casa de Coyoacán