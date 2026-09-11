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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

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Cinta amarilla con texto "ESCENA DEL CRIMEN", rollo de la misma cinta en asfalto, colillas de cigarrillos, muro con grafitis, dos palmeras.
Una cinta amarilla con la inscripción "ESCENA DEL CRIMEN" delimita un estacionamiento en Tijuana, Baja California, donde se observan restos de cigarrillos en el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
13:23 hsHoy

Rocha Moya y Héctor Cuén habrían buscado un acuerdo por la UAS a petición de AMLO 9 días antes del asesinato del rector

Rubén Rocha Moya llamó “cacique” a Cuén Ojeda un día antes de que ambos bandos se reunieran en la Secretaría de Gobernación

Héctor Melesio Cuén Ojeda y Rubén Rocha Moya. FOTO: ARCHIVO/JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM
Héctor Melesio Cuén Ojeda y Rubén Rocha Moya. FOTO: ARCHIVO/JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, a través de un representante, habrían intentado resolver su pleito por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en una reunión organizada en la Secretaría de Gobernación a petición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

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13:22 hsHoy

Fotos del hospital clandestino del CJNG: así vivían los reclutas heridos entre muletas, colchones rotos y altares a la Santa Muerte

La Fiscalía de Jalisco liberó a ocho reclutas heridos del CJNG en una finca de Tecalitlán: uno tenía ficha de desaparecido

Entre colchones rotos, veladoras de "destierro" y figuras de santos, así vivían los hombres reclutados a la fuerza por el CJNG en un hospital clandestino de Jalisco. (FGE Jalisco)
Entre colchones rotos, veladoras de "destierro" y figuras de santos, así vivían los hombres reclutados a la fuerza por el CJNG en un hospital clandestino de Jalisco. (FGE Jalisco)

Colchones tirados en el piso, garrafones de agua alineados sobre las camas y altares con figuras de la Santa Muerte de distintos tamaños conforman el retrato visual del inmueble en Tecalitlán donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantenía recluidos al menos ocho hombres reclutados por la fuerza, varios de ellos con lesiones físicas evidentes. De acuerdo con las autoridades, esta finca servía como un hospital clandestino para la organización.

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13:21 hsHoy

Red de extorsión en Ecatepec: Diputado contradice a FGJEM y niega detenciones en la Central de Abasto

El diputado de Morena, Octavio Martínez Vargas dijo que desde 2024 no se han registrado delitos en el interior del lugar

Diputado de Morena, Oscar Martínez negó que detenciones sobre una presunta red de extorsión se hayan realizado en la Central de Abastos de Ecatepec (Crédito: Google Maps)
Diputado de Morena, Oscar Martínez negó que detenciones sobre una presunta red de extorsión se hayan realizado en la Central de Abastos de Ecatepec (Crédito: Google Maps)

El diputado local de Morena, Octavio Martínez Vargas, cuestionó la información emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre la detención de 10 personas presuntamente relacionadas con diversos delitos, entre ellos la extorsión y narcomenudeo en la zona de la Central de Abasto de Ecatepec, y aseguró que ninguna de las capturas ocurrió dentro de este centro de distribución.

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13:20 hsHoy

Mariana Echeverría revela que dio shows privados a narcotraficantes: reconoció a uno tras verlo en las noticias

La conductora y comediante contó que fue contratada al menos en tres ocasiones

Mariana Echeverría contó que dio shows de comedia a narcotraficantes. (Instagram)
Mariana Echeverría contó que dio shows de comedia a narcotraficantes. (Instagram)

Mariana Echeverría reveló que durante los dos años en los que formó parte de las giras de Guerra de chistes fue contratada en al menos tres ocasiones para presentaciones privadas de presuntos narcotraficantes.

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13:20 hsHoy

Pelea por un predio termina a balazos en la alcaldía Venustiano Carranza: hay dos heridos y tres detenidos

Al momento de la detención de los presuntos agresores, policías de la SSC les aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles y drogas con características de marihuana y piedra

Elementos de la policía capitalina detuvieron a tres hombres luego de la agresión armada. Crédito: SSC
Elementos de la policía capitalina detuvieron a tres hombres luego de la agresión armada. Crédito: SSC

Una disputa por un predio entre familiares terminó a balazos en la colonia Cuchilla Pantitlán de la alcaldía Venustiano Carranza. El ataque dejó a una mujer de 34 años y a un hombre de 28 años heridos, mientras que tres personas fueron detenidas por su posible participación en la agresión, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México este 10 de septiembre.

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13:22 hsHoy

El delito de una enfermera que derivó en un fuerte operativo para detenerla en hospital público de Villahermosa

Al menos 14 elementos de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía estatal ingresaron armados para la detención de una trabajadora del ISSET

Operativo termina con el arresto de una enfermera por presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)
Operativo termina con el arresto de una enfermera por presunto incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta noche, un operativo de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía estatal generó temor entre trabajadores y pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSET en Villahermosa, Tabasco.

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