EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de septiembre

Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, a través de un representante, habrían intentado resolver su pleito por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en una reunión organizada en la Secretaría de Gobernación a petición del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Colchones tirados en el piso, garrafones de agua alineados sobre las camas y altares con figuras de la Santa Muerte de distintos tamaños conforman el retrato visual del inmueble en Tecalitlán donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantenía recluidos al menos ocho hombres reclutados por la fuerza, varios de ellos con lesiones físicas evidentes. De acuerdo con las autoridades, esta finca servía como un hospital clandestino para la organización.
El diputado local de Morena, Octavio Martínez Vargas, cuestionó la información emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) sobre la detención de 10 personas presuntamente relacionadas con diversos delitos, entre ellos la extorsión y narcomenudeo en la zona de la Central de Abasto de Ecatepec, y aseguró que ninguna de las capturas ocurrió dentro de este centro de distribución.
Mariana Echeverría reveló que durante los dos años en los que formó parte de las giras de Guerra de chistes fue contratada en al menos tres ocasiones para presentaciones privadas de presuntos narcotraficantes.
Una disputa por un predio entre familiares terminó a balazos en la colonia Cuchilla Pantitlán de la alcaldía Venustiano Carranza. El ataque dejó a una mujer de 34 años y a un hombre de 28 años heridos, mientras que tres personas fueron detenidas por su posible participación en la agresión, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México este 10 de septiembre.
Esta noche, un operativo de la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía estatal generó temor entre trabajadores y pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSET en Villahermosa, Tabasco.