Narcos disfrazan metanfetamina líquida en empaques de jugo de limón y termina asegurada en el Aeropuerto de Toluca

El cargamento fue enviado desde Morelia, Michoacán, y fue detectado en la aduana del Aeropuerto Internacional de Toluca. Crédito: Especial

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Este viernes 11 de septiembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó el decomiso de más de 10 kilogramos de metanfetamina líquida, camuflada en empaques de jugo de limón, en la aduana del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México. El hallazgo se dio a conocer mediante un comunicado conjunto con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Guardia Nacional (GN).

Según datos oficiales, el cargamento consistió en 20 bolsas de plástico con un líquido amarillento, compatible con clorhidrato de metanfetamina, con un peso aproximado de 10.69 kilogramos. La droga tenía como punto de origen Morelia, Michoacán, y fue transportada bajo la modalidad de paquetería, simulando ser un producto comercial de uso doméstico.

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El operativo se realizó de forma coordinada entre tres instituciones federales

La detección del cargamento fue resultado de acciones conjuntas entre la ANAM, la Guardia Nacional y la SSPC.

El comunicado detalló que la operación se enmarcó en las acciones de fortalecimiento de los mecanismos de control en las operaciones de comercio que la ANAM implementa de manera constante. Personal de la Guardia Nacional participó directamente en la vigilancia aduanera que permitió identificar inconsistencias en el envío.

La droga se encontraba oculta en empaques de jugo de limón. Crédito: Gabinete de Seguridad

Las instituciones señalaron que este tipo de coordinación busca detectar posibles irregularidades documentales antes de que las mercancías completen su tránsito. El Aeropuerto de Toluca operó como punto de control donde se aplicaron los protocolos de revisión que derivaron en el hallazgo.

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Las 20 bolsas con líquido amarillento contenían clorhidrato de metanfetamina disfrazado como jugo de limón

El líquido detectado en las bolsas de plástico presentaba características físicas similares a las de un jugo cítrico comercial, lo que constituyó el método de camuflaje utilizado para intentar evadir los controles aduaneros. Las pruebas preliminares indicaron que se trataba de clorhidrato de metanfetamina, sustancia con alto potencial adictivo y amplia demanda en mercados ilícitos de consumo.

El peso total del cargamento fue calculado tras el pesaje de las 20 piezas incautadas. La sustancia se encontraba fraccionada en empaques individuales, una práctica común en el tráfico de estupefacientes que busca dificultar la detección durante inspecciones rutinarias y reducir el riesgo de pérdida total del cargamento en caso de ser descubierto.

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20 paquetes contenían la sustancia amarillenta. Crédito: Gabinete de Seguridad

El uso de envases que imitan productos de consumo doméstico, como jugos o bebidas embotelladas, representa un método recurrente entre las organizaciones criminales para intentar burlar las revisiones documentales y físicas que aplican las autoridades aduaneras.

El origen del envío fue rastreado hasta Morelia, capital del estado de Michoacán, entidad que ha sido señalada en investigaciones previas como punto de producción y distribución de drogas sintéticas. El destino final de la mercancía no fue especificado en el comunicado emitido por las autoridades.

La ANAM atribuyó el hallazgo a sus mecanismos de trazabilidad documental y análisis de perfiles comerciales

Las autoridades explicaron que el análisis integral de la operación permitió robustecer los mecanismos de trazabilidad documental y validación de perfiles comerciales que utiliza la dependencia. Estos sistemas están diseñados para identificar patrones sospechosos en los envíos que ingresan o salen del país a través de las aduanas.

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Por tratarse de un envío que llegó a la zona de aduanas, el Aeropuerto Internacional de Toluca probablemente era la escala hacia el extranjero.

El comunicado precisó que la revisión especializada aplicada al paquete permitió dar seguimiento a operaciones que, por sus características, requerían un análisis más profundo.

La dependencia federal indicó que este esquema de trabajo, que combina inteligencia, análisis de riesgo y vigilancia física, ha permitido detectar cargamentos similares en distintos puntos del territorio nacional.

Además, en el comunicado las instituciones del Gabinete de Seguridad reiteraron su compromiso con el fortalecimiento de los controles aduaneros para inhibir el traslado de sustancias ilícitas dentro del territorio nacional.

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El Aeropuerto de Toluca registró otro decomiso de metanfetamina meses atrás

Personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la ANAM, aseguró aproximadamente 3 kilogramos de metanfetamina en el mismo aeropuerto, según reportes del pasado 30 de julio de 2026. La droga estaba oculta al interior de una pieza metálica y fue detectada mediante controles especializados durante una revisión de rutina con tecnología avanzada.

Personal de Aduanas México, en coordinación con la SSPC, aseguró aproximadamente 3 kilogramos de metanfetamina ocultos en una pieza metálica en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Crédito: Especial

La coordinación entre Aduanas México y la SSPC permitió identificar la anomalía. El Gabinete de Seguridad difundió entonces que la elección de un contenedor metálico buscaba dificultar la detección visual y manual de la sustancia, de acuerdo con la misma fuente.

Casos similares se han registrado en el AICM con droga líquida oculta en productos comerciales

El método de camuflaje en líquidos no es exclusivo paquetes. El pasado 2 de abril, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a María “N”, ciudadana colombiana procedente de un vuelo comercial de Bogotá, luego de que personal de seguridad detectó anomalías en su equipaje durante una revisión por rayos X.

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María "N" permanecerá en prisión durante el plazo de investigación complementaria dictado por un juez. Crédito: FGR

Las autoridades le aseguraron 14 botellas que, tras la prueba presuntiva, dieron positivo a cocaína líquida oculta en envases de shampoo, lociones corporales, atomizadores y un frasco de suero facial. El peritaje posterior de la Fiscalía General de la República (FGR) determinó un volumen total de 2 litros 398 mililitros de la droga.

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra la detenida y concedió dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tras la vinculación a proceso solicitada por la FGR por delitos contra la salud en su modalidad de introducción de narcóticos al país.