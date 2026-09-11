Toñita ventila detalles de su romance con Yahir: “No fue una noche, fue un año y medio”

Toñita rompió el silencio sobre el vínculo que mantuvo con Yahir tras su paso por la primera generación de La Academia. (Fotos/Gettyimages)

Guardar

Toñita habló sobre las recientes declaraciones de Yahir en La Casa de los Famosos México y señaló que mantuvieron una relación de casi año y medio en la que existió intimidad pese a no formalizar un noviazgo.

La cantante veracruzana explicó las razones por las que su vínculo llegó a su fin y detalló cómo descubrió que el intérprete sostenía encuentros sentimentales simultáneos con varias mujeres de su entorno cercano.

PUBLICIDAD

La intérprete precisó que el romance no se limitó a un encuentro casual, sino que se prolongó durante casi 18 meses de convivencia continua.

El origen de este distanciamiento se remonta al periodo posterior a su participación conjunta en el reality show La Academia en 2002, producción de TV Azteca.

Toñita descartó un noviazgo formal con Yahir

La artista enfatizó que entre ambos nunca existió un acuerdo de exclusividad o un compromiso público, situación que evitó reclamos durante los meses en que compartieron momentos íntimos.

“Yo con él no tuve una relación de novios”, afirmó la exintegrante del reality show.

La cantante señaló que el intérprete también sostuvo una relación con la conductora Maggie Hegyi, figura que no figuraba en las listas especulativas difundidas por la prensa de espectáculos.

PUBLICIDAD

“Tampoco con Maggie Hegyi, así es que no te hagas, mano. También ella debería estar en la lista de las que no se saben por qué”, declaró la artista al referirse a la conducta del sonorense.

Frente a las críticas expresadas por los seguidores del cantante en redes sociales, la veracruzana defendió la veracidad de sus afirmaciones sobre el tiempo que compartieron juntos.

“Calculándole, porque muchos fans de ellos se me vinieron encima, les dije: perdón, pero no fue una noche, fue un año y medio casi contando”, expresó Toñita.

La cantante veracruzana detalló que el vínculo íntimo con el intérprete duró casi 18 meses, desmintiendo que se tratara de un encuentro casual. (Instagram/@tonitamusic1)

El hallazgo de relaciones múltiples aceleró el fin del vínculo

El quiebre definitivo entre ambos ocurrió cuando la intérprete descubrió que el participante de La Casa de los Famosos México salía con dos o más mujeres al mismo tiempo.

PUBLICIDAD

La cantante explicó que sus valores personales, formados en su lugar de origen, resultaban incompatibles con la falta de fidelidad en una pareja sentimental.

“Me di cuenta cuando andaba como con dos más. La ideología de nosotros es: si estás con alguien, estás con ese alguien nada más”, relató la cantante veracruzana.

Entre las mujeres vinculadas con el intérprete figuraba una integrante del equipo de vestuario de la producción televisiva, a quien la artista identificó con el nombre de Bianca.

La artista compartió una anécdota ocurrida con la integrante del equipo técnico tras confirmar que ambas compartían el interés romántico por el mismo hombre.

“Bianca y yo nos pusimos borrachas y después como que le cayó en cuenta. ¿Por qué lloras? Y yo: Por la misma razón que tú”, narró la cantante sobre aquel encuentro.

PUBLICIDAD

La conversación entre ambas derivó en una propuesta para encarar al cantante en su domicilio, aunque el intento se frustró porque él se había retirado en compañía de otra joven.

El participante de La Casa de los Famosos México salía con dos o más mujeres al mismo tiempo. (FOTO: IVAN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM)

Toñita reveló que existen registros en video sobre su relación

La exintegrante de La Academia aseguró que el personal técnico de la televisora presenció varios de los encuentros íntimos ocurridos durante las grabaciones del programa.

Según la artista, diversos camarógrafos conservan registros audiovisuales de aquellos momentos en las instalaciones de la empresa televisiva.

“En TV Azteca los camarógrafos son mis amigos y ellos tienen grabaciones fuertes, pero sacarlas también estamos de acuerdo que es peligroso”, afirmó la cantante veracruzana.

PUBLICIDAD

Los cantantes coincidieron en el reality show de TV Azteca en 2002, donde iniciaron una cercanía que continuó fuera de las cámaras.(Foto: Twitter @Somos1G)

El cantante ha evitado confirmar este tipo de vínculos sentimentales durante sus apariciones públicas ante los medios.

En declaraciones previas, el sonorense ha calificado la relación con su excompañera como una amistad de 20 años caracterizada por bromas y piropos mutuos.

Pese a exponer las conductas de su expareja, Toñita reiteró que mantiene un afecto fraternal hacia Yahir y desestimó cualquier intención de perjudicar su carrera artística.

Yahir continúa dentro de La Casa de los Famosos México 2026, posicionándose como uno de los habitantes favoritos del público en esta cuarta temporada.